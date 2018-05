C. Tangana y su megalomanía, a estudio en la próxima edición de Design Fest

En octubre de 2017, el cantante C. Tangana (Madrid, 1990) instaló una lona gigante en la Gran Vía de Madrid para anunciar su nuevo disco, Ídolo. Una declaración de intenciones en tamaño XXL que, según recordó para ICON, una noche “bajando por Gran Vía borracho, no me acordaba que estaba el cartel ahí y flipé”. Esta megalómana acción publicitaria hablaba no solo de un reciente trabajo discográfico: llevaba consigo la creación de un icono.

El músico, junto a Marta Echaves, comisaria y colaboradora habitual en los trabajos de C. Tangana, y Carlos Fernández Pello, el diseñador de la portada de ese disco, impartirán una conferencia sobre “cómo se construye o destruye un ídolo” dentro del Design Fest, organizado por IED Madrid, del 17 al 19 de mayo. Este es uno de los encuentros, talleres o ponencias gratuitas de esta cita del diseño que, este año, celebra su cuarta edición.

El consultor de moda e historiógrafo de subculturas, Sam Knee, estará en el Design Fest.

“El diseño engloba todo lo que tiene que ver con la creación. Siendo una manera de pensar y de solucionar problemas es una herramienta al alcance de todos que permite transformar y mejorar el mundo en el que vivimos”, cuenta Dario Assante, director de IED Madrid. En esta línea se espera también la conferencia de Studio Swine de Londres, último premio Swarovski al Diseñador del futuro en Miami Basel y que vienen de colaborar con la firma de moda COS; así como un encuentro con Erik Kessels, director de la agencia de publicidad holandesa KesselsKramer; y Sam Knee, consultor de moda e historiógrafo de subculturas que hablará de firmas como Fred Perry o Ben Sherman.

Pieza de Studio Swine para COS.

El talento nacional también tendrá su hueco con las ponencias Illustration Unplugged, donde participará la ilustradora Mercedes Bellido, el artista Chenta Tsai (putochinomaricon), la diseñadora Roberta Vázquez y la gráfica SussyLopp. “En España, las empresas han empezado a reconocer la importancia del pensamiento creativo como palanca clave para la innovación; hay un creciente interés hacia la formación en diseño”, comenta Assante. Por eso, el Design Fest promoverá la creatividad de los asistentes con la creación de un mural colectivo con la artista urbana Anna Taratiel, así como unos talleres de cestería artesana, creación de bolsas Furoshiki, robótica o estampación textil, entre otros.

Lo decía el diseñador japonés Issey Miyake: “El diseño no es para filosofar, es para la vida”.

