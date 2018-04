Isabel II cumple 92 años: 15 libros y películas para saberlo todo sobre ella (y de los Windsor)

Ni Maradona, ni Kim Kardashian, ni Barack Obama. Ella es, probablemente, la persona más famosa del mundo. Si alguien llevara una foto de Isabel II a Groenlandia, a Malawi o a Papúa Nueva Guinea, serían mayoría quienes la reconocerían a ella y, quizá, no a todos los demás.

Esa impresionante fama es algo que ha comentado en alguna ocasión Peter Morgan, creador de la película The Queen (2006) y de la serie The Crown (Netflix, 2016 y 2017). Un hombre que sabe bien el poder de atracción de la familia real británica, en especial de la monarca —como figura de otros tiempos, inaccesible y de poder—, y que lo ha aprovechado en todas sus vertientes.

No es el único. Son muchas las biografías que se han publicado de los Windsor, especialmente en inglés, pero también algunas traducidas al español. Además, varias producciones para cine y televisión han reflejado momentos de sus vidas. Con motivo del 92º cumpleaños de la reina más longeva del Reino Unido, desde EL PAÍS Escaparate te ofrecemos una selección de las mejores historias jamás contadas sobre la soberana y su singular familia.

Biografías de la reina y los Windsor

La vida de Isabel II lleva décadas fascinando a los biógrafos, pero toda la saga Windsor —que se empezó a llamar así en 1917 al cambiarse el apellido, puesto que eran Sajonia Coburgo Gotha desde 1840, un nombre demasiado germánico para la casa reinante de un país en guerra con Alemania— ha provocado ríos de tinta. Estos son algunos de los libros que mejor relatan la historia de la saga y de su actual monarca y los motivos por los que Isabel II es quien es.

Los Windsor

Autora: Kitty Kelley

Editorial: Plaza y Janés (1997)

Sinopsis: Esta autora norteamericana es una de las mayores expertas en la familia y la figura de Isabel II. Dedicó más de cuatro años, entrevistó a 800 personas y leyó más de 300 libros para documentar esta completa radiografía de la familia, ya descatalogada. En su primer mes de publicación vendió un millón de ejemplares. Como explicaba ella misma a EL PAÍS en 1997, "la familia real británica es lo contrario de la nobleza, de la solidaridad o de la honestidad". Un adelanto más que jugoso.

La saga de los Windsor

Autor: Jean des Cars

Editorial: Aguilar (2012)

Sinopsis: Jean des Cars ha escrito biografías de más sagas reales europeas, pero la de los Windsor ha sido una de sus obras más ambiciosas. Des Cars se remonta hasta Eduardo VIII, tío de una entonces princesa Isabel, que abdica del trono por amor y que marcará el destino de la propia Isabel y de su padre, que se convertirá en Jorge VI, reflejando así la importancia de la vida personal en la de una saga que ha gobernado sobre millones de personas.

Las princesas Isabel y Margarita de Inglaterra

Autora: Marion Crawford

Editorial: Juventud (1960)

Sinopsis: Cuando Marion Crawford, niñera de Isabel y de su hermana, la princesa Margarita, se retiró en 1948, la Familia Real le regaló una casita en el Palacio de Kensington en agradecimiento. De ahí que sus historias, convertidas en libro, sobre la infancia de las reales niñas no sentaran nada bien, al tratarse de una persona tan cercana a ellos. El libro, publicado en los primeros años de la década de los 50 (en España en los 60, ahora está descatalogado, aunque puede encontrarse aún) fue una sensación y un éxito de ventas.

Queen Elizabeth: Retratos de Cecil Beaton

Autor: Susanna Brown

Editorial: Victoria & Albert Publishing (2011)

Sinopsis: Una vida se cuenta en letras, pero por supuesto también en imágenes. Este libro está cuajado de las fotografías que el retratista Cecil Beaton (fallecido en 1980) tomó de la familia real, tanto de su vida pública como íntima, desde los años 30 hasta finales de los 60. Un repaso a la vida de Isabel II, desde su etapa como niña hasta su coronación o sus fotos con hijos recién nacidos.

Las vidas de los otros Windsor

Isabel II es, hoy día, el eje central en torno al que pivotan sus hijos, yernos, nueras, nietos y célebres bisnietos, como los príncipes Jorge y Carlota, los más queridos estos años en la familia real, pero su figura está construida gracias a sus antecesores, que la marcaron profundamente. Las vidas del antes y el después también han ocupado cientos de páginas.

El rey traidor: así es cómo el duque de Windsor traicionó a los aliados

Autor: Martin Allen

Editorial: Tusquets (2011)

Sinopsis: La figura de Eduardo VIII es de las más inquietantes de los Windsor. Nació para ser rey, pero su amor por la divorciada Wallis Simpson hizo que su reinado no durará ni un año (de enero a diciembre de 1936) y que fuera condenado al ostracismo. Este libro habla tanto de su historia con ella como de sus extendidas simpatías por el nazismo, que también tuvieron que ver con su abdicación. Allen ha tardado tres años en investigar su historia por toda Europa, gracias también a la documentación recopilada su padre, el historiador británico Peter Allen.

La Señora Simpson

Autor: Charles Higham

Editorial: Aguilar (2013)

Sinopsis: La llegada de Wallis Simpson a la monarquía británica puso a Europa del revés en cuestión de un año. Estadounidense y dos veces divorciada, conoció al todavía príncipe Eduardo en 1934. Él asumió la corona en enero de 1936, y al no poder casarse con ella —la Corona británica, cabeza de la Iglesia Anglicana, no lo permite—. Renunció a él. Este libro del historiador Charles Higham indaga en los detalles de la vida de Wallis, una mujer que sin ser noble ni rica llegó a ser casi de la realeza.

Diana, su verdadera historia

Autor: Andrew Morton

Editorial: Emecé (1992)

Sinopsis: Este es uno de los títulos más célebres, si no el que más, que jamás se han escrito sobre la familia real. El libro se publicó en junio, cuando la crisis matrimonial de Carlos —primogénito de Isabel II— y Diana era más que evidente; de hecho, en diciembre la Cámara de los Comunes anunciaría su separación. En el visionario y exitoso libro de Morton, que habló con la princesa para escribirlo, ya se da cuenta de la relación del heredero con Camilla Parker-Bowles y de los trastornos de salud de Diana. Descatalogado, quedan algunas ediciones online.

Diana, réquiem por una mentira

Autora: Concha Calleja

Editorial: (2017)

Sinopsis: En 2007, cuando se cumplían 10 años de la muerte de Diana de Gales en París, la escritora Concha Calleja ya publicó Diana: Me van a asesinar, sobre un posible complot contra la exesposa del príncipe Carlos. Más tarde, 20 años después del accidente en el Puente del Alma, Calleja indaga en la figura de la princesa y afirma mediante una exhaustiva investigación que su muerte y la de Dodi Al Fayed, su pareja, fue “intencionada”.

Meghan, a Hollywood princess

Autor: Andrew Morton

Editorial: Grand Central Publishing Mass Market (2018)

Sinopsis: Es la nueva y más brillante estrella de la familia real británica y ya tiene biografía (semi)oficial sin haberse incorporado aún a ella. Meghan Markle, actriz, activista feminista, estadounidense y separada de su primer marido, se casará con el príncipe Enrique (segundo hijo de Carlos, el heredero) el próximo 19 de mayo, pero Andrew Morton, que ya retrató a Diana, ha escrito 300 páginas sobre ella que se podrán leer el 1 de mayo. Morton asegura que, más que a su fallecida suegra, Markle será una princesa similar a la reina Letizia. Habrá que leerlo para ver por qué.

Isabel II, en inglés

La monarca británica, obviamente, tiene una gran cantidad de biografías escritas en su idioma natal que no han sido traducidas al español, desde biografías breves pero completas y libros escritos por sus familiares más cercanos hasta recorridos por la vida de su primogénito o de su polémica hermana, Margarita. Aquí una selección

Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch

Autor: Sally Bedel Smith

Editorial: Penguin (2012)

Sinopsis: Esta es, probablemente, la biografía más completa hasta el momento de la monarca británica. Publicada por una de las biografías más reputadas del Reino Unido. Como reseñó The Economist, Bedel Smith “crea al lector la ilusión de conocer a la reina como si se tratara de una amiga”. Contiene información novedosa obtenida de fuentes diversas y cercanas —entre ellas, cartas personales— sin ser condescendiente ni agresiva. Fundamental.

Dressing the Queen: The Jubilee Wardrobe

Autor: Angela Kelly

Editorial: Royal Collection Trust (2012)

Sinopsis: Angela Kelly lleva vistiendo a la reina Isabel II desde 1994, pero es mucho más que su diseñadora de vestuario: es Ayudante Personal, Asesora y Comisaria de S. M. la Reina (Joyería, Insignias y Vestuario). En 2012, con motivo del Jubileo de Diamante que festejó los 60 años de la monarca en el trono, Kelly publicó este libro revelando algunos de los detalles que la han convertido en su figura de cabecera, dejando entrever los entresijos del vestidor del palacio de Buckingham, el proceso creativo en su conjunto y las curiosas dificultades a las que se enfrenta a diario.

My Husband and I

Autor: Ingrid Seward

Editorial: Simon & Schuster (2017)

Sinopsis: El libro lleva como subtítulo The Insider story of 70 years of royal marriage (La historia desde dentro de 70 años de matrimonio real) y da cuenta exactamente de eso: de cómo ha sido, desde 1947, el matrimonio entre este príncipe de origen griego sin fortuna personal y la mujer más poderosa del mundo, de su boda ante los ojos de 3.000 invitados y de cómo Felipe se ha convertido en el cayado sobre el que se apoya la reina y cómo han superado siete décadas de altibajos de puertas para dentro.

Películas y series

Los libros son innumerables y tratan de responder a la historia real, mientras que los documentos audiovisuales que se han creado a partir de la figura de Isabel II son una mezcla entre realidad y ficción, una especie de vida novelada que, eso sí, ha llegado a millones de espectadores del mundo y ha mostrado otra imagen de la monarquía. Tres son las fundamentales.

The Crown

Creador: Peter Morgan

Estudio: Netflix (2016)

Sinopsis: Esta historia de Isabel II contada de forma compleja y elegante década a década es una de las producciones más ambiciosas de la plataforma de contenidos online Netflix. En diciembre de 2016 estrenó su primera temporada con enorme éxito de público y crítica, y un año después llegó la segunda. La tercera llegará a finales de año pero sus protagonistas, Claire Foy y Matt Smith, serán relevados por Olivia Colman y Tobias Menzies, y ya dará el salto a los años 70.

The Queen

Director: Stephen Frears

Estudio: Miramax (2006)

Sinopsis: Cuando la princesa de Gales fallece en un accidente de coche en París, la reina Isabel II (excepcionalmente interpretada por Helen Mirren) y los hijos de Diana se encuentran en el castillo de Balmoral, en Escocia, donde deciden enclaustrarse. Frearse da una visión personal e íntima de lo ocurrido en esos complejos días, y de cómo la reina tuvo que reaccionar para salvar a una institución que se vio al borde del abismo.

Noche Real

Director: Julian Jarrold

Estudio: Lionsgate (2013)

Sinopsis: Es el Día de la Victoria: tras seis años de guerra, los Aliados han derrotado a Hitler y han ganado la II Guerra Mundial. Las jóvenes princesas Isabel y Margarita han pasado buena parte de la contienda en el castillo de Windsor, lejos de la bombardeada Londres, pero ya han regresado a la capital y reciben un premio de sus padres, Jorge VI e Isabel: festejarlo saliendo esa noche de incógnito y mezclarse con la multitud. Una producción británica basada en una historia real.

