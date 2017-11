El primer año de la era Trump en 10 libros

Este miércoles se cumple un año de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. El ascenso del magnate, al que analistas y periodistas han calificado como colérico, egocéntrico o machista, ya no es una quimera: desde el despacho oval, el líder ataca a la prensa, abre la puerta de salida a los dreamers y amenaza al régimen de Corea del Norte.

Los primeros 365 días de Trump al frente de la nación más poderosa del mundo ya han generado un volumen significativo de libros sobre su mandato, como indica el periodista Jan Martínez Arhens en este artículo publicado en Babelia esta semana. A partir de las recomendaciones del corresponsal de EL PAÍS en EE UU y de las publicadas en medios como The New York Times, en EL PAÍS Escaparate seleccionamos diez obras que analizan el triunfo del empresario en las últimas elecciones presidenciales y que advierten del retroceso social y político que puede suponer su presidencia para los ciudadanos norteamericanos.

La era Tump, año I

“América ha entrado en un formidable debate consigo misma. Nadie sabe cómo terminará ese pulso interior. Pero no hay duda de que marcará el siglo XXI”, comenta Martínez Arhens en relación con la era Trump. Estas son algunas de las sugerencias del periodista para reconstruir, analizar y hacer balance del primer año en la presidencia del líder norteamericano.

Sobre la tiranía

Autor: Timothy Snyder

Editorial: Galaxia Gutemberg (2017)

Sinopsis: La premisa de Cicerón, que señalaba la historia como maestra de la vida, puede aplicarse al libro del académico Timothy Snyder. En esta obra, el discípulo del historiador Tony Judt toma algunos acontecimientos del siglo XX para alertar sobre el peligro del Brexit, el avance de los populismos o el fenómeno Trump. El pasado demuestra que las democracias pueden quebrarse, que la ética puede venirse abajo y que la gente corriente puede encontrarse en situaciones inimaginables. Por este motivo, comprender de dónde venimos nos puede advertir de los posibles peligros que nuestras sociedades deberán afrontar en el futuro.

Qué hacemos ahora (en inglés)

Autor: Dennis Johnson y Valerie Merians (ed.) (2017)

Editorial: Random House

Sinopsis: Como respuesta a la disyuntiva que plantea el título del libro, políticos, activistas, escritores y científicos sociales ofrecen 27 textos que se presentan como una “guía para practicar actos de resistencia ante una administración sin precedentes”. Nombres como los de Bernie Sanders, Paul Krugman o Dave Eggers figuran entre las voces del mundo de la cultura y la política que manifiestan su abierto rechazo a la presidencia de Donald Trump y ofrecen nuevas recetas para “defender los valores” de su nación bajo el mandato del empresario.

Otoño americano

Autor: Marc Basets

Editorial: Elba (2017)

Sinopsis: Tras una década como corresponsal en Estados Unidos, el periodista de EL PAÍS Marc Bassets presenta un caleidoscopio de personajes y escenarios que explican el desvanecimiento de la esperanza abierta por Obama y su “Yes, we can” y el ascenso al poder de un político “catódico, populista y xenófobo”. En esta crónica, el autor desmenuza las entrañas de una nación diversa y compleja, llevando al lector desde el suelo oscuro de Ciudad Juárez hasta las luces de Nueva York.

Contra Trump

Autor: Jorge Volpi

Editorial: Debate (2017)

Sinopsis: ¿Cómo debe enfrentarse el mundo al ascenso al poder de un presidente que mantiene posturas misóginas, xenófobas y ultranacionalistas? En este “panfleto urgente” —como reza la portada del libro de 144 páginas—, el escritor mexicano Jorge Volpi alza la voz para alertar de los peligro de la presidencia de Donald Trump. La fórmula para combatir al nuevo líder de la administración norteamericana es, según el autor de En busca de Klingsor, la defensa de la fuerza de la razón como contrapeso a la furibunda irracionalidad que el empresario quiere imponer.

Guía para sobrevivir a Trump (en inglés)

Autor: Gene Stone

Editorial: HarperCollins Publishers (2017)

Sinopsis: Salir de la conmoción y avanzar hacia el activismo y la movilización social. Esta es la fórmula que propone Gene Stone para defender los derechos civiles, las políticas de protección del medio ambiente o la reforma del sistema sanitario de Barack Obama que están en peligro tras la “pasmosa” elección de Donald Trump como presiente de Estados Unidos. El autor lista los principales retos a los que se enfrenta el país y ofrece una serie de directrices para que la voz de personas y organizaciones “sea escuchada”.

Estuvimos ocho años en el poder (en inglés)

Autor: Ta-Nehisi Coates

Editorial: Penguin Books (2017)

Sinopsis: Tras el éxito de ventas de Entre el mundo y yo, Ta-Nehisi Coates presenta un retrato de Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama. Desde una perspectiva política, ideológica y cultural, expone Coates, el mandato de Obama transformó el país y insufló esperanza entre muchos norteamericanos. Sin embargo, también inspiró críticas y acrecentó el descontento de gran parte de la población. En esta brecha apareció Donald Trump, que en la actualidad inaugura una nueva etapa para la nación.

El ascenso político de un multimillonario

La elección de Donald Trump en las últimas presidenciales fue una gran sorpresa electoral, pero no la única de 2016: le precedieron el referéndum sobre el Brexit y la votación de los acuerdos de paz con las FARC en Colombia. Ante la estupefacción que generó el ascenso del empresario, el periodista de EL PAÍS Marc Bassets y The New York Times recomendaron algunos libros que predijeron en mayor o menor medida el cambio de rumbo político en Estados Unidos.

El desmoronamiento

Autor: George Packer

Editorial: Debate (2017)

Sinopsis: El título de la obra no deja lugar a especulaciones sobre la visión que George Packer nos ofrece de Estados Unidos. Esta obra es el relato del decaimiento de un país en el que “no funciona el gobierno, ni la sociedad y la menguante clase media tiene escasas posibilidades de resurgir”. Personajes famosos como Colin Powell, Raymond Carver o Jay-Z y otros anónimos como un lobbyista de Washington o un empresario de Silicon Valley trenzan la historia del declive de una gran potencia y la esperanza —si existe— de una futura recuperación.

La persuasión populista (edición revisada y en inglés)

Autor: Michael Kazin

Editorial: Cornell University Press (2017)

Sinopsis: La presidencia de Trump ha forzado la revisión de un libro de la década de los noventa que desde su publicación ha contribuido de forma decisiva a la definición del término populismo, una tendencia política que reaparece permanentemente en la historia contemporánea gracias a su “naturaleza adaptable”. El prefacio de la nueva edición pone al magnate en el centro de lo que el autor define como una “traición” de las élites ante los intereses de la gente y los principios democráticos de las naciones.

La conjura contra América

Autor: Philip Roth

Editorial: Debolsillo (2012)

Sinopsis: “Nuestra patria era América. Entonces los republicanos nominaron a Lindbergh y todo cambió”. En esta novela, Philip Roth plantea una versión alternativa de la historia cuando el germanófilo héroe de la aviación Charles A. Lindbergh vence Franklin Roosevelt en las elecciones presidenciales de 1940. Escrita como unas memorias de infancia, la obra recrea el acceso a la Casa Blanca de una persona que, mediante un discurso abiertamente antisemita, siembra el miedo entre la minoría judía del país.

Hillbilly, una elegía rural

Autor: J.D. Vance

Editorial: Deusto (2017)

Sinopsis: Este libro se presenta como una obra que “permite entender los cambios sociales que han conllevado la victoria de Donald Trump”. A través de la propia historia familiar del autor, este título presenta un análisis de los valores, las luchas, los conflictos y la idiosincrasia de la clase blanca trabajadora norteamericana. Este segmento de la población “en decadencia” y “despreciado por sus compatriotas de ambas costas del país”, expone J.D. Vance, está cada vez más radicalizado y empobrecido.

