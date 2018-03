"Creo que no se ha perdido la sensibilidad. Necesito creerlo. Quizás dentro de Siria impera la lógica del todo vale: las partes no tienen en cuenta, cuando perpetran un ataque, que si hay una escuela, puede haber niños dentro y ellos deben ser salvados de esta circunstancia. A nivel internacional, nuestro trabajo es seguir diciéndolo. No podemos olvidarnos". Fran Equiza, representante de Unicef en Siria, subraya que muchos niños han sido asesinados en el país durante los siete años de conflicto. Solo en los dos primeros meses de este 2018, más de un millar han resultado muertos o heridos, según datos de la organización.

En estos siete últimos años, ha denunciado el organismo, 5,6 millones de sirios han buscado refugio en el extranjero, incluidos 2,6 millones de niños, principalmente en los países vecinos. Además, 6,1 millones de sirios se han visto desplazados dentro del país por la guerra, de los que 2,8 millones son menores. Equiza, que estuvo de paso por Madrid el pasado enero, describía la situación "traumática" que viven los niños bajo las bombas o desplazados, y que consideran normal lo que ven.

