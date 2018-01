Doce accesorios para tu móvil

Cada vez gastamos más dinero en teléfonos móviles. Al día se venden unos cuatro millones de teléfonos inteligentes en todo el mundo, según datos de la consultora estadounidense Gartner. En España, cada usuario invierte una media de 237 euros en comprar un nuevo smartphone, como refleja un estudio publicado por la consultora Kantar el pasado mes de diciembre.

Y también nos rascamos el bolsillo para comprar accesorios que mejoren las funcionalidades y nos hagan más cómodo el día a día con nuestro pequeño ordenador personal. Por este motivo, en EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado algunos de los complementos más populares para el móvil. Una docena de artículos tales como soportes, lentes fotográficas, fundas, protectores de pantalla, cargadores inalámbricos, baterías externas y hasta gafas de realidad virtual para una amplia gama de modelos y marcas.

FUNDAS Y POTECTORES DE PANTALLA

Bolsillo adherible Atkolé

Cuando necesites salir ligero a la calle, pero con tus pertenencias imprescindibles —móvil, tarjetas y dinero—, este bolsillo adherible para el smartphone es la solución idónea. Está fabricado con una tela elástica que sujeta los objetos con firmeza y que no añade volumen al teléfono. Mide 8,8x5,8 centímetros, por lo que se ajusta a las medidas de la mayoría de modelos.

Funda transparente para Samsung Galaxy J5

Esta funda para el Samsung Galaxy J5 —el móvil más vendido en España en 2017— permite seguir luciendo el diseño original gracias a su material de silicona transparente. Su flexibilidad permite que se ajuste adecuadamente a los bordes del aparato y también lo hace más resistente a los golpes sin añadirle mucho volumen.

Protector de pantalla SBS para el iPhone X

La versión más reciente del smartphone de Apple fue elegida como el mejor móvil de gama alta de 2017 por nuestros periodistas Laura Pajuelo y Javier Palazón. Pero también es el de precio más elevado (desde 1.159 euros). Para cuidarlo de la mejor manera, esta película de cristal templado para la pantalla del iPhone X recubre todos sus bordes y lo protege contra golpes y arañazos. Incluye dos paños —uno húmedo y otro seco— para colocar correctamente la protección.

Funda y protector para el OnePlus 5

En la gama media de móviles también hay accesorios de calidad para cuidarlos. En este caso, este paquete para el OnePlus 5 —elegido por Rosa Jiménez Cano como el mejor en relación calidad-precio— incluye una funda transparente de poliuretano flexible y un protector de cristal templado para la pantalla. Ambos son a prueba de golpes para conservar el smartphone en perfectas condiciones.

CARGADORES Y BATERÍAS EXTERNAS

Mi PowerBank 10.000 de Xiaomi

Esta batería con forma de petaca ofrece hasta cuatro cargas de un móvil, elegida por la periodista Rosa Jiménez Cano como la mejor bateria externa para el móvil. No pesa demasiado para la capacidad que tiene, el diseño está pulido, carga rápido y se puede comprar en diferentes colores. Incluye además tecnología para impedir que se descargue si no se usa. En conclusión, un almacenamiento fiable, aunque no cabe en el bolsillo.

Cargador portable solar

Este es un cargador portable con capacidad de recargarse mediante energía solar o eléctrica. Además, es de 20.000 miliamperios (mAh), capacidad que dobla la del modelo anterior de Xiaomi. Una de sus ventajas es que es universal, compatible con la mayoría de modelos; Iphone, Samsung, Huawei, LG Nexus, Sony...

LENTES

Lente 3 en 1 con luz integrada

Para darle un toque creativo a las fotografías con el móvil, esta lente externa universal puede convertirse en un gran angular o un macro con solo desenroscar una parte del objetivo. Además, incluye una luz de relleno que se carga mediante USB y puede encenderse para capturar en mejores condiciones escenas con poca luz.

‘Kit’ fotográfico de diez piezas

Un ‘kit’ con todo lo imprescindible para los entusiastas de la fotografía móvil. Incluye lentes macro, gran angular, ojo de pez y telescópico (10x); un mini trípode y un palo selfie que puede usarse como monopié; un disparador inalámbrico Bluetooth; dos clips para sujetar las lentes y un bolso para transportar los accesorios.

SOPORTES

Soporte de ventosa para coche BinKe

La ventosa de este accesorio se aferra con firmeza al parabrisas o el tablero del coche sin importar su textura. Puede rotar 360 grados para colocar el móvil en cualquier ángulo y el brazo es extensible hasta seis centímetros. Puede ajustarse para móviles entre 5,5 y 8,5 centímetros de ancho, por lo que es compatible con la mayoría de los modelos.

Anillos sostenedores

La última moda para sostener el smartphone mientras lo utilizamos son estos anillos en forma de gota de agua. Se fijan a la parte posterior del aparato con un fuerte pegamento que evita que el móvil se caiga de las manos. El anillo rota en 360 grados, por lo que puede sujetarse en cualquier posición. Este paquete contienes cuatro anillos en diferentes colores.

ACCESORIOS PARA JUGADORES

Soporte para jugar con un mando de la PlayStation 4

Este es un accesorio ideal para gamers. Se trata de un soporte donde se coloca el móvil, para fijarlo y sujetarlo, con ajuste de ángulo de hasta 180 grados. Además, incluye un cable que va del móvil al teléfono. El vendedor dice que es compatible con Iphone, Samsung, HTC, Sony y LG, aunque el cable que se incluye no dispone de la entrada de los móviles de Apple, aunque se le puede comprar un conector compatible para su uso en Iphone.

Gafas de realidad virtual

Estas gafas de realidad virtual ofrece una muy buena definición con un amplio campo de visión. Tiene un sistema preciso de seguimiento y baja latencia, lo que hace que los contenidos parezcan reales. Es compatible con Samsung Galaxy S7 y tiene dos años de garantía. Cuenta asimismo con una tapa de silicona con superficie de agarre, para impedir que el teléfono se pueda salir.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a fecha del 23 de enero de 2018.

