La 'app' para madres que buscan amigas

DE NIÑA, Michelle Kennedy pensaba que no había nada mejor en el mundo que llegar a ser médico o abogada, pero al final esta británica de 34 años ha acabado dedicándose al negocio de las citas por Internet. El título de letrada sí que lo tiene, pero se hartó de la rutina del despacho, del área de fusiones y adquisiciones de una firma internacional, de las jornadas maratonianas. Hace siete años un colega le ofreció dirigir el departamento legal de Badoo, una web de contactos que revolucionó el dating online (o lo que es lo mismo: tener encuentros en el ciberespacio). “Y aunque al principio no lo tuve claro, aceptarlo fue lo mejor que pude hacer en mi vida”, admite. Convertida en toda una experta del mercado de contactos, Kennedy vuela ahora sola con su primera criatura digital: Peanut, una especie de Tinder de madres que buscan amigas con las que compartir experiencias y aficiones. Reacia a aportar datos sobre el presupuesto de la compañía, Kennedy solo dice que en un año ha conseguido más inversión y que ya están presentes en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.

Michelle Kennedy es una empresaria especializada en el mercado de las citas online. Ha fundado Peanut, una app para madres que buscan nuevas amigas. Su oficina está en Londres. pedro álvarez

La idea se le ocurrió cuando dio a luz a su primer hijo. “Hubo momentos en los que me sentí muy sola. Pensaba en las mujeres que no sabrán a quién acudir cuando el bebé empieza a llorar por las noches”, cuenta desde el hall de un lujoso hotel de Lisboa, horas antes de que tenga lugar su charla en el Web Summit, la mayor conferencia tecnológica del mundo. Ella hablará sobre el incipiente papel de la mujer en el universo tech. Un tema que conoce muy bien tras su paso por Badoo y por Bumble, la aplicación donde solo las chicas pueden iniciar conversaciones para ligar. “Tenemos un largo camino por recorrer, este sector todavía es muy masculino, pero vamos progresando”, reconoce. “Lo importante es que cada vez hay más emprendedoras que se lanzan al mercado digital. Nosotras conocemos mejor que nadie nuestras necesidades y podemos dar las mejores soluciones”, explica con el móvil pegado todo el rato a su mano.

Kennedy tiene casi 30 apps instaladas en su iPhone. Admite que no puede vivir sin ellas. “La mayoría son redes sociales, varias son para viajar, otras de comida a domicilio, juegos para mi niño, tengo una app que me ayuda a dormir, y Peanut, claro”. Cuenta que cuando visita una nueva ciudad aprovecha para pedir recomendaciones a las madres del lugar que estén conectadas. Las usuarias tienen entre 25 y 34 años, son mujeres trabajadoras que han perdido su vida social por la maternidad y quieren recuperarla, volver a quedar con amigas. “Recuerdo que cuando me reunía con los primeros inversores (todos hombres) para conseguir financiación me preguntaban: ‘¿De verdad las madres necesitan esto?’. Les llevaba datos del número de chicas que habían sufrido depresión después de tener hijos. No fue nada fácil, pero al final vieron el negocio. No hay que rendirse nunca”. Y añade: “Hay que ser realistas: no se puede ser una supermami y una superjefa a la vez. El equilibrio es imposible. Hay mucha presión con esto y depende de la persona y de cada día. No se nos puede exigir más”.