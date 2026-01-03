Pilar Crespo (Booking): “Una de mis aficiones es no hacer nada”

La responsable en España y Portugal de la plataforma de reservas de alojamiento sabía desde pequeña que el turismo era lo suyo

Pilar Crespo, (Sevilla, 1984) sabía desde pequeña que el turismo era lo suyo. Soñaba con hoteles y no podía ver pasar una maleta sin preguntar a donde iban sus dueños. Licenciada en Turismo por la Universidad de Sevilla empezó a trabajar en una cadena hotelera con 24 años. A los seis años dio el salto a Booking, la plataforma de reservas de alojamiento y buscador de viajes con sede en Ámsterdam, donde lleva 14. Ha recorrido diversos puestos y lugares desde Barcelona, Málaga o Nueva York, ciudad de la que volvió antes de la pandemia con un billete de vuelta que ya nunca utilizó. Desde hace cuatro años es la responsable de Booking.com para España y Portugal donde dirige una plantilla de casi 250 empleados.

Pregunta. ¿Cuál es su mejor momento para viajar?

Respuesta. Siempre, cada día. A pesar de que mi trabajo es viajar, también es mi ocio. En verano me encanta la playa, Zahara de los Atunes en Cádiz es el lugar en el que recargo pilas. Pero todos los febreros hago una parada y me voy de viaje con los amigos que hice en Nueva York a un lugar con buena temperatura.

P. ¿Cómo es un día en su vida profesional?

R. No hay ninguno igual y eso es apasionante. Requiere energía y dormir bien, de seis a siete horas son sagradas para mí. Lo primero que hago es conectar con mi familia, así pongo los pies en la tierra. Luego, miro las noticias y muchos de mis días pasan por ir a un aeropuerto o a una estación de tren, de camino a reuniones con el equipo, hoteles, colaboradores… Hay días con ocho o diez reuniones, pero no siempre es así. Hay que tener un momento para tomar oxígeno.

P. ¿Qué le gusta hacer cuando llega a casa y los fines de semana?

R. Los fines de semana los tengo más libres. Desconecto con facilidad y puedo reciclar energía. Pocas cosas me roban el sueño. Me gusta estar con mis amigos, mi familia, mis sobrinos… La gente que en el día a día les cuesta encontrarme. Voy de compras o visito restaurantes. Tengo una lista de los que me gustaría conocer. También me gusta pasear y observar, lo que no hago a diario. Uno de mis hobbies es no hacer nada. A veces me obligo a no tener nada que hacer.

P. ¿Le gusta leer? ¿Qué tipo de libros son sus preferidos? ¿La lectura de viajes?

R. Las guías de viaje me encantan, pero sobre todo las novelas más distendidas, hacen que la mente se desconecte. Me gusta hacerlo en las salas de espera de los aeropuertos y trenes y en huecos que tengo. El último que he leído ha sido La Biblioteca de medianoche. Me ha parecido muy interesante.

P. ¿Tiene tiempo para practicar algún deporte?

R. Tengo poco tiempo y muchas excusas para no tenerlo. Busco el hueco, hago pilates y me ayuda a concentrarme.

P. ¿Cuál es su comida favorita?

R. Soy de todo tipo de comida y disfrutaba mucho con la de mi abuela. El atún de almadraba y los huevos fritos con patatas son algunos de mis favoritos, pero, sobre todo, cuando los hacía mi abuela. Era una forma de reencontrarte la familia. También me gusta probar la comida local y conectar con la cultura de diferentes sitios. No tengo alergias ni preferencias, pero siempre digo que, aunque todo me va bien, el dulce y el chocolate no están mi lista.

P. ¿Qué defecto no tolera? ¿Qué virtud es la que más admira?

R. El defecto que llevo mal es la falta de gratitud. Siento que cada día hay que ser agradecido por dónde estás y cómo estás. Me genera malestar. Admiro a los optimistas, a la gente que es capaz de inspirar por su forma de ser. Siempre digo en momentos de estrés, que nosotros no tenemos a nadie delante a corazón abierto. Gestionamos experiencias. En un puesto como el mío la armonía va de la mano de la felicidad. Soy una optimista del tiempo. A veces creo que puedo hacer muchas más cosas de las que me da tiempo. Mentalmente llego más.

