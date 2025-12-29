Guillermo Rodríguez (Coface): “El jazz siempre es una buena elección para desconectar”

El responsable en España y Portugal de la multinacional de gestión de riesgo comercial se mantiene alejado de las redes sociales y ha descubierto el pádel

Guillermo Rodríguez (52 años, Madrid) es el consejero delegado para España y Portugal de Coface. Esta multinacional, que en 2024 facturó 1.854 millones de euros, da empleo a más de 5.200 personas y está especializada en la gestión integral del riesgo comercial.

Pregunta. ¿Cuál es su idea de felicidad perfecta?

Respuesta. Disfrutar de tiempo de calidad con mi familia y amigos, rodeado de naturaleza, sin prisas ni presiones. Una combinación de bienestar personal, salud y equilibrio entre lo profesional y lo personal.

P. ¿Qué le gusta hacer fuera de la oficina?

R. Cuando tenemos más tiempo, nos encantan los deportes de montaña como el esquí, el senderismo o la bicicleta de montaña, que además podemos disfrutar en familia. También viajar es una gran pasión. En Madrid, ya sea entre semana o los fines de semana, me gusta ir al cine, compartir comidas o cenas con amigos y familia. Últimamente me estoy aficionando al pádel, y la bici es una excelente forma de desconectar. Por la noche, suelo ver alguna serie o escuchar música para relajarme.

P. ¿Cuántas horas necesita dormir para sentirse bien?

R. Suelo dormir entre seis y siete horas. Tengo la suerte de conciliar el sueño con facilidad y descansar bien.

P. ¿Qué aplicaciones usa más en su móvil?

R. Según las estadísticas, las que más uso son las profesionales: Outlook y Teams. Fuera del trabajo, la que más utilizo es Spotify. Por ahora me mantengo alejado de las redes sociales, aunque tengo perfil en LinkedIn.

P. ¿Qué viaje guarda con más cariño? ¿Y qué destinos tiene pendientes?

R. Profesionalmente he tenido la suerte de viajar bastante y, sobre todo, de vivir largas estancias fuera de España. Estas experiencias son las que más valoro, ya que permiten conocer de verdad otro país o ciudad. Guardo un gran recuerdo de mis estancias en Bélgica y Alemania. A nivel personal, uno de los viajes más especiales fue recorrer Islandia en una furgoneta camperizada justo después de la pandemia. Había muchas restricciones para entrar, pero el número de turistas cayó un 80%, lo que nos permitió disfrutar de su naturaleza extraordinaria sin agobios.

P. ¿Qué música no puede faltar en su playlist?

R. La lista es larga y variada. Para momentos animados, no puede faltar el britpop de los años 80 y 90 (Arcade Fire, Franz Ferdidand;Arctic Monkeys) . Para relajarme y desconectar, el jazz es siempre una buena elección (SVT, Ibrahim Maalouf, Brad Mehldau).

P. ¿Algún libro que recomiende?

R. Me gustan las novelas policiacas, las tramas políticas o de espías. Actualmente estoy leyendo un clásico que tenía pendiente: El topo, de John Le Carré.

P. ¿Es aficionado a las series? ¿Cuáles son sus favoritas?

R. Sí, me aficioné con los grandes clásicos de HBO como Six Feet Under y The Wire, y también disfruté mucho con Doctor en Alaska, Breaking Bad y House of Cards. Hoy en día hay tanta oferta que cuesta elegir, pero cada vez me gustan más las series cortas, con pocas temporadas. A veces se alargan innecesariamente tras el éxito inicial. Ahora mismo estoy viendo The Last of Us y The Bear.

P. ¿Qué defecto le gustaría corregir? ¿Y qué virtud destacaría?

R. Como defecto, me canso rápido. A veces me entusiasmo con muchas ideas a la vez y eso puede hacer que salte de un tema a otro antes de profundizar del todo. Pero lo veo también como parte de mi curiosidad y ganas de aprender. Me considero un aprendiz constante, siempre con ganas de descubrir cosas nuevas. Como virtud, destacaría la humildad y la cercanía. Me esfuerzo por crear un entorno de trabajo en el que todos se sientan escuchados y valorados, aunque creo que eso lo pueden juzgar mejor quienes me rodean.

P. ¿Le gusta la gastronomía? ¿Qué restaurantes suele elegir?

R. Para salir con amigos o con mi mujer, nos gustan los restaurantes creativos que sorprenden con nuevos sabores. Recientemente volví a Sala de Despiece, que había descubierto hace unos años, y sigue siendo una maravilla: cada plato es una aventura. Con la familia y amigos solemos volver a lo básico: una buena paella o parrillada en casa es una gran forma de disfrutar juntos. Para comidas de negocios, prefiero lugares con buen pescado o carne y, sobre todo, que permitan conversar con tranquilidad.

P. ¿Qué consejo le han dado que siempre recuerda? ¿Y cuál suele dar usted?

R. Cuando asumí una nueva responsabilidad que me generaba bastante presión, un antiguo jefe y mentor me dijo: “No intentes parecer lo que no eres solo porque el puesto lo exige. Sé tú mismo, sé coherente contigo y el equipo te seguirá”. Ese consejo me ayudó mucho en esa situación y en otras posteriores. No me gusta dar consejos, pero cuando veo a alguien agobiado por los objetivos o el mercado, suelo decirle: “Céntrate en hacer bien tu trabajo y el tiempo pondrá a cada uno en su sitio”. Me gusta recurrir al refranero español, que es sabio y siempre oportuno.

Puede leer el resto de entrevistas de esta sección aquí