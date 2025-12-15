Sarah Harmon (Odilo): “Pensaba que iba a ser una aventura en Mallorca, pero llevo 30 años con mi marido”

La directora general de la empresa educativa es una enamorada de los libros de ciencia ficción y participa en un club de lectura

La estadounidense Sarah Harmon (57 años), directora general de la plataforma educativa Odilo y conocida tras liderar Linkedin, lleva 23 en España. Está enamorada del país, asegura, “porque me ha hecho mejor persona”. Es su segunda vez, ya que conoció a su marido aquí en 1993: “Pensaba que era una aventura en Mallorca, pero cumplimos 30 años en mayo”, admite. La ejecutiva estudió Periodismo y sostiene que la comunicación es la fortaleza más importante que ha desarrollado en su carrera. Tiene dos hijos y dice que en su familia son súper techies.

Pregunta. ¿Es más de enseñar o de aprender?

Respuesta. De aprender. A mí me encanta enseñar, de hecho, de pequeña mi juego favorito era dar clase a mis hermanas. Pero soy una especie de esponja para la información. Estoy leyendo constantemente, escuchando podcasts, viendo vídeos. Los libros que leo son muy de ciencia y de ciencia ficción. Adoro aprender. Soy una persona hipercuriosa.

P. ¿Qué es lo último que ha aprendido?

R. Cómo hacer un buen prompt para utilizar las herramientas de inteligencia artificial generativa. No ha sido de un día a otro, llevo un año usándolas todos los días. Y otra cosa que he aprendido son tácticas cognitivas para lidiar con el TDAH que me diagnosticaron hace tres años. Son herramientas para mantener la atención. Por ejemplo, si veo que no estoy centrada en lo que tengo que hacer o es una tarea que no me gusta, tengo que salir a caminar primero para despejar la cabeza. O cuando la tarea parece muy grande o tienes el miedo de empezar, primero la haces un minuto, te levantas y abordas otra cosa. Luego vuelves y sigues cinco minutos.

P. ¿Cuáles son sus aficiones?

R. Me encanta caminar, hacer senderismo, practicar yoga (otra forma de lidiar con el TDAH) y la lectura. Tengo un montón de libros en mi mesilla de noche, en mi oficina, en la cocina, en el salón... También me encanta cocinar, pero no lo hago tanto como me gustaría por falta de tiempo. Cocino los fines de semana.

P. ¿Y cuál es su plato estrella?

R. Hago el Million dolar roast beef. Es un plato caro, pero puedes sacar muchas comidas con él.

P. ¿Y qué está leyendo ahora?

R. Estoy leyendo un libro que se llama Co-inteligence, de Ethan Mollick, un profesor muy influyente en inteligencia artificial. Acabo de leer La anomalía, de Hervé Le Tellier, de ciencia ficción. Estoy releyendo Cumbres borrascosas de Emily Brontë. No sé por qué, pero últimamente estoy volviendo a leer las hermanas Brontë, Jane Austen… También estoy releyendo The Object. Estoy repasando muchos libros que son referencias para mí como ¡Cambia el barco de rumbo! sobre liderazgo o Creativity, Inc sobre la comunidad Pixar, que es muy relevante hoy en la era de la inteligencia artificial.

P. ¿Para qué le es más útil la IA en su día a día?

R. La utilizo sobre todo para editar mi trabajo, corregir errores; para eso de la tiranía de la página en blanco: si tengo problemas para empezar un correo o una presentación hago brain storning con ChatGPT. Lo utilizo bastante para hacer investigación y estoy experimentando con lo que se llama by cody: hacer tus propias aplicaciones. También lo uso para organizar notas y para recetas. Es súperinteresante, le dices lo que tienes en la nevera y te dice qué receta puedes hacer y siempre acierta.

P. ¿Qué más cosas le gustan?

R. Estoy en un grupo de lectura en el que llevo 22 o 23 años. Somos nueve mujeres internacionales y cada mes leemos un libro que cada una tiene la oportunidad de escoger. Nos lo tomamos muy en serio, tenemos reglas, programación y una moderadora. Comentamos los libros y les ponemos nota.

P. ¿Le gusta viajar?

R. Me encanta. Antes viajaba por trabajo todas las semanas, después de la covid lo hago una vez al mes o dos. Estoy intentando limitarlos. Y por placer, viajo un fin de semana al mes. Asturias nos encanta, también Mallorca, donde vivimos dos años y es el paraíso. Pero mi marido y yo estamos haciendo mucho turismo en Madrid. Visitas culturales con guías de rincones que no conocemos. Y vamos bastante a Toledo. Nos encanta ir al campo, somos de disfrutar de la naturaleza más que de cualquier otra cosa.

P. Ha dicho que le encanta cocinar, ¿y los restaurantes?

R. Demasiado. Hago mucho ejercicio para poder disfrutarlos. De hecho, en el último año he perdido bastante peso porque disfruto demasiado de la comida y del vino. Me encanta el vino español.

P. ¿Y qué restaurante y qué vino recomendaría?

R. Un vino Rioja: Mantelo. Y restaurante, no tengo uno preferido, me gusta más probar, experimentar.

P. ¿Cada cuánto va a Estados Unidos?

R. Mis padres siguen allí. Intento ir por lo menos una vez o dos al año. Es difícil porque viven en Oklahoma y hay que coger dos vuelos. Además, mi hijo vive en Colorado y voy a ser abuela en marzo. Voy a tener el corazón partido. No sé cómo vamos a hacerlo entre Oklahoma y Colorado. Menos mal que a mis padres les gusta mucho venir a España. A toda la familia nos encanta España. También está promovido por lo que está pasando en mi país, mis padres no lo reconocen.

P. ¿Y usted cómo lo ve desde aquí?

R. Estoy de luto porque no va a volver a ser lo que era. El mundo cambia y hay que ser resiliente y no sacrificar tus valores si el cambio no te gusta. Hay mucha gente, sobre todo en Silicon Valley, que he admirado toda mi vida y mi gran decepción ha sido que tengo la sensación de que están sacrificando sus principios por dinero. Mi esperanza es que vuelva al sentido común.

P. ¿Echa de menos Linkedin?

R. Sí, Linkedin fue uno de mis trabajos favoritos porque aprendí muchísimo. Es una gran compañía, con unos valores muy importantes y ha podido escapar de la toxicidad de todas las demás redes sociales.

P. ¿Usa redes sociales?

R. Poquísimo. Me encanta Instagram, pero mi feed es para recetas, cocina, viajes, ejercicios para mujeres de mi edad, para aprender a gestionar el TDAH... Tenía una cuenta en X, pero la borré y sigo con LinkedIn porque me es muy útil.

P. ¿Algún sueño por cumplir?

R. Volver a tocar el piano. Tocaba cuando era niña y tenía talento. Me encanta la música, toda menos el reguetón, aunque Bad Bunny me fascina. Me encanta el rock, la clásica, los cantautores… si tuviera que elegir una época sería el rock de los años 70.

P. Y, si tuviera que tocar una pieza al piano, ¿cuál elegiría?

R. Probablemente, una de Bach porque mi tío era organista y Bach era su compositor favorito. Cada vez que lo escucho me recuerda a él, que era un hombre fascinante.

P. ¿Se va a quedar siempre en España?

R. Sí. Me enamoré de España hace muchos años. No es un país perfecto, como cualquier otro, pero me ha hecho mejor persona. Yo era una persona muy ambiciosa, demasiado perfeccionista, exigente y mandona. Sigo siendo mandona. (Ríe). Pero España me ha suavizado, me ha abierto los ojos sobre que lo perfecto es enemigo de lo bueno y para no tomarme tan en serio y volver a reír. La cultura española es preciosa.

