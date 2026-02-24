Las empresas temen los efectos del caos arancelario de Trump: “Volver a la incertidumbre es lo peor”

La guerra arancelaria de Donald Trump ha vuelto a sacudir el mundo entero. El magnate neoyorquino ha ignorado el varapalo judicial a sus mal llamados aranceles recíprocos, que el Tribunal Supremo estadounidense anuló el pasado viernes dejando la puerta abierta a devoluciones millonarias, y ha anunciado una nueva embestida comercial que añade más inseguridad a un tablero global ya trastocado. “Volver a la incertidumbre es lo peor que hay”, lamenta Antonio de Mora, secretario general de la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa), uno de los sectores más golpeados por la guerra arancelaria de Estados Unidos.

Mora resume con esa escueta frase el sentir generalizado del sector exportador, que contiene el aliento a la espera de recabar más información sobre cómo actuar ante el enésimo bandazo de Estados Unidos. Ni sabe cuál será el próximo paso de Trump, ni cómo queda el acuerdo comercial alcanzado el pasado julio entre Washington y Bruselas. “Hay preocupación, porque aunque el acuerdo de la UE con Estados Unidos no fuera la mejor solución, nos daba certidumbre”, insiste el representante de la aceituna de mesa, un producto castigado ya desde el primer mandato de Trump con un arancel que se sitúa por encima del 30%.

Rafel Pico Acevedo, director general de Asoliva, la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva, comparte los temores. “Hay muchísima incertidumbre; tenemos varias consultas lanzadas para aclarar las dudas, que todavía no están respondidas”, afirma. Las preguntas no solo van dirigidas al otro lado del Atlántico —la posibilidad de recibir un reembolso por las tarifas ahora anuladas y la legalidad de las nuevas—, sino al corazón de la UE. El Parlamento Europeo pospuso este lunes una votación clave sobre el futuro del pacto comercial con Washington, paralizando su aprobación, justo un día después de que la Comisión instara a la Administración de Trump a cumplir con el acuerdo y le pidiera “plena claridad” sobre la situación.

”En principio, los aranceles pagados deben ser devueltos. Pero eso no quiere decir que no sea muy complicado y que haya que pleitear”, explica Pico Acevedo. “Pero lo que más nos preocupa es la incertidumbre. Las empresas no saben si adelantar exportaciones, paralizar el comercio, reducir ventas... Lo que viene es totalmente desconocido”.

España no tiene una exposición elevada al castigo arancelario de Trump, puesto que solo el 5% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos, pero hay sectores más afectados. El aceite de oliva está entre los grandes perjudicados: el mercado norteamericano es estratégico, ya que absorbe el 50% del consumo mundial de este producto fuera de la UE. El vino, los componentes del automóvil y el material eléctrico también están particularmente damnificados.

Para entender la escalada de la incertidumbre hay que poner en perspectiva la dimensión del embrollo. Y, para eso, hay que dar un paso atrás en el tiempo. La decisión de la justicia estadounidense hace referencia a las tarifas recíprocas que Trump anunció con altanería el pasado abril, en el llamado Día de la Liberación, sobre los artículos importados de un centenar de países. Entre estos los de la UE, que negocia como un único mercado, puesto que los Estados miembros ceden en Bruselas la competencia en comercio exterior.

Estas jurisdicciones, según Washington, aplican recargos a los productos estadounidenses (de ahí que Trump los llame “aranceles recíprocos”), aunque a veces se trate de barreras comerciales dudosas o directamente inventadas. Es el caso del IVA en la UE, un impuesto que se aplica al consumo de bienes y servicios y no solo a los productos importados —es decir que no resta competitividad a los artículos extranjeros—, y que el presidente estadounidense equiparó a un arancel para justificar sus recargos. Bruselas, que de acuerdo con esta lógica se enfrentaba a una tarifa superior al 20%, negoció con EE UU y finalmente aceptó un arancel del 15% el verano pasado, en un acuerdo muy criticado por considerar que los Veintisiete agacharon la cabeza. La lectura positiva de la historia es que el pacto puso un punto y aparte a meses de incertidumbre, que ahora vuelve a imperar.

“Esperamos que la Administración americana considere que el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Europa en verano del año pasado sigue siendo válido”, declaró este lunes en un comunicado Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores, del que forman parte grandes empresas españolas. “La certidumbre, la seguridad y los acuerdos estables son imprescindibles para la buena marcha del comercio internacional”, añaden fuentes de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).

José Luis Benítez, director de la Federación Española del Vino (FEV), explica que el sector ha recibido con “cierta preocupación” los recientes anuncios de la Casa Blanca y la posición en la que dejan el acuerdo con la UE. “Tampoco conocemos realmente cuál va a ser el tipo de arancel efectivo que se va a aplicar a nuestros vinos”, abunda. El mercado norteamericano es clave para el sector: es número uno en venta de espumosos y segundo para los caldos convencionales. “No podemos renunciar [a estas ventas]”, afirma Benítez . “Abogamos por la necesidad de unas reglas del juego claras”.

En la misma línea se pronuncia Jesús Pérez, el director de otra categoría de productos afectados: la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici). “Todas estas idas y venidas generan incertidumbre. No permiten crear planes de inversión, planificar exportaciones a largo plazo”, lamenta. “En las exportaciones, la oportunidad no existe. Es un trabajo constante y complejo, sobre todo en un mercado complicado como el estadounidense”, agrega.

En el automóvil, un sector industrial clave para la economía nacional, que representa cerca del 10% del PIB español, el impacto de los vaivenes arancelarios de Trump es dispar. Por un lado, el efecto es nulo sobre la producción de coches, ya que el país no exporta ni un solo vehículo a Estados Unidos desde 2023, año en el que se enviaban al otro lado del Atlántico la Vito de Mercedes-Benz fabricada en Vitoria (Álava) y las Transit Connect y Tourneo Connect de Ford, procedentes de Almussafes (Valencia).

Sin embargo, el impacto es notable sobre la industria de componentes del automóvil para la que Estados Unidos “es un mercado estratégico”, según explica Sernauto, la patronal que representa al sector en España. En 2025, se exportaron a ese país componentes por valor de 800 millones, un 19% menos que en 2024, lo que, según la organización, muestra el impacto de las tarifas de Trump. “Las cadenas de suministro de la automoción son globales e integradas, y cualquier alteración arancelaria impacta directamente en costes, márgenes y planificación industrial. En un momento en el que el sector ya afronta fuertes retos, la volatilidad comercial añade un elemento adicional de tensión”, añade un portavoz de la patronal.