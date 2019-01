Los expertos creen que las cuentas de 2019 tienen los ingresos inflados

Los ingresos de los Presupuestos tienen un gran riesgo añadido: el contexto de creciente ralentización. Alemania se frena. Italia coquetea con la recesión. Y Francia ofrece datos desalentadores. Fuera de Europa, flaquea una de las locomotoras de la economía mundial: las exportaciones europeas a China se desploman, en una desaceleración del gigante asiático inédita desde 1990.

Sorprendentemente, en esta coyuntura la economía española resiste: en parte por un consumo que ha crecido por encima de lo que suben las rentas; en parte por los impulsos fiscales con bajadas de impuestos y revalorizaciones de pensiones y sueldos de funcionarios. Sin embargo, la actividad no será siempre inmune. Incluso si los Presupuestos brindan un nuevo empuje, este se agotará. Y quedará que la deuda y el déficit públicos no bajan como deberían aprovechando el crecimiento. “Me preocupa que no si no hay ajuste estructural no tengamos margen para la próxima crisis”, comenta Ángel de la Fuente, director de Fedea.

El incremento del gasto público hará que se deteriore aún más el superávit con el exterior al propiciar más demanda interna y, por tanto, mayores importaciones. Como lamentablemente enseñó la crisis, este desequilibrio, si se acumula durante un tiempo prolongado, hay que corregirlo luego con ganancias de competitividad. Funcas espera que el superávit acabe en unos años en cero. Según el Banco de España, se deben mantener superávits exteriores holgados para disminuir el elevado endeudamiento exterior, un talón de Aquiles de la economía española.