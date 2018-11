Fomento iniciará la promoción de 5.000 viviendas para alquiler por menos de 400 euros

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado este lunes que el Ministerio va a transferir 21,5 millones de euros a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para promover la construcción de más de 5.000 viviendas. Los inmuebles se destinarán a alquiler social, que no superará los 400 euros mensuales, y se ubicarán en Madrid, Valencia, Sevilla, Ibiza y Málaga.

El titular de Fomento ha apuntado que con la promoción de estas 5.000 viviendas, a las que se sumarán 1.540 incluidas en el Plan Estatal de Vivienda, se alcanzará casi un tercio de las 20.000 viviendas para parque público de alquiler que anunció el pasado verano en el Congreso, según ha explicado durante una conferencia en los Desayunos Informativos de Europa Press.

En concreto, Ábalos aseguró durante su comparecencia en la Cámara Baja que el Ministerio va a promover entre los cuatro y seis próximos años un parque de 20.000 viviendas públicas. Este lunes, el ministro ha recordado que el parque público actual en España es "de los más bajos de Europa" ya que supone alrededor del 2,5% del parque total. La incapacidad de contener las subidas de precios, ha añadido, ha convertido la vivienda "en un quebradero de cabeza para las clases medias y en una quimera para los jóvenes", Por ello se ha comprometido a sacar adelante una Ley Estatal de Vivienda que, ha dicho, continúa en fase de diálogo con las administraciones autonómicas por tratarse de una competencia transferida.

Para Ábalos, las primeras medidas que el Gobierno ha puesto en marcha sientan las bases de una política de vivienda encaminada a garantizar el acceso a la misma. No obstante, ha asegurado que es consciente de que esta tarea, junto con la protección del acceso a la vivienda, requerirá del concurso de todas las administraciones y fuerzas políticas. Por ello, ha instado a alcanzar "un gran pacto de Estado por la vivienda en España" al tiempo que ha señalado que mientras tanto el Gobierno intentará sacar decretos para algunas medias "urgentes" en la materia.

Rebajar autopistas de peaje

El ministro también ha admitido que baraja abaratar el precio del peaje de las nueve autopistas quebradas que gestiona a través de Seittsa con el fin de fomentar su uso y que aumenten el tráfico. Ábalos ha señalado la posibilidad de que estas vías tengan "precios razonables" y además presenten "ciertas ventajas para los vecinos" de las zonas en las que se encuentran. Fuentes del Ministerio señalan que se trata de una "intención" y que se está estudiando si una bajada de precios compensaría los ingresos mediante el aumento del número de usuarios de estas vías, que actualmente están infrautilizadas.

El titular de Fomento se ha pronunciado de esta forma al indicar que su Departamento no prevé volver a sacar a concurso estas vías para ceder de nuevo su gestión a la iniciativa privada hasta que no tenga calculado el importe que el rescate de las autopistas en la anterior Legislatura supondrá para las arcas públicas. De momento, ha indicado, estas nueve autopistas seguirán siendo gestionadas por el Ministerio a través de la sociedad Seittsa. Para su gestión se ha dado cobertura legal a través de un Real Decreto Ley recientemente aprobado en Consejo de Ministros y que este jueves afronta su debate de convalidación en el Congreso.

Las nueve vías rescatadas y que gestiona Fomento son las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la que une Madrid y el aeropuerto de Barajas, la Circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera.

Además, Ábalos ha insistido en la "reflexión" que hizo el pasado 9 de noviembre sobre el cobro por el uso de otras autovías. "Tenemos que abrir un debate sobre la sostenibilidad de algunas infraestructuras", ha señalado el titular de Fomento. El ministro también ha destacado que de momento el Gobierno "no ha planteado ningún modelo", pero ha recordado que en el caso de aeropuertos o ferrocarriles, los usuarios pagan unas tasas, "El único sitio donde hay debate es en las autopistas, y no en todas. Unas ya se pagan demasiado y otras no, depende de territorios", ha añadido Ábalos.