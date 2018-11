Plan de choque contra el paro juvenil: un estatuto del becario, 3.000 orientadores y ayudas a emigrados

Uno de los elementos que destaca en el plan de choque por el empleo es la concreción de los objetivos que se fija el Ministerio de Trabajo. Las metas, que aparecen enunciadas en el punto cuarto del borrador al que ha tenido acceso este diario, son cinco: recuperar la calidad en el empleo, hacer protagonistas a los jóvenes en su proceso de inserción laboral, incrementar la cualificación, fomentar un nuevo modelo económico y dotar a los servicios públicos de empleo de medios y recursos “para prestar una atención adecuada e individualizada”.

A partir de este punto, aumenta la concreción. El texto afirma que “para conseguir estos objetivos, a la finalización del plan deberán alcanzarse los siguientes objetivos cuantitativos”. El primero de ellos es la reducción de la tasa de paro al 23,5% entre los jóvenes de 16 a 30 años. Esto supone una rebaja de cinco puntos sobre el desempleo actual entre este colectivo.

Hay que tener en cuenta que el plan de choque se dirige a los jóvenes entre 16 y 30 años, entre los que la tasa de desempleo llega al 28%. La tasa sería más alta si solo se tomaran a los que tienen entre 16 y 25 años. Cuando Eurostat o el INE dan las tasas oficiales europeas de paro juvenil (mirar gráfico), se refieren a este último colectivo.

Incluir a quienes llegan a los 30 años sigue la línea de muchas de las medidas adoptadas durante la crisis, que también los incorporaba a las iniciativas contra el desempleo juvenil (contratos de formación y aprendizaje, contrato de emprendedores, acceso al Sistema de Garantía Juvenil).

Según los números que aporta el Ministerio, rebajar la tasa de paro al 23,5% supone que habrá 168.000 desempleados menos. Aunque esta última cifra hay que cogerla con cautela, pues la evolución de la población activa —las personas en edad y disposición de trabajar con empleo o sin él— determina si llegar a esa tasa de desempleo implica esa rebaja de parados o, incluso, una cifra mayor.

Otro objetivo numérico es el aumento de las contrataciones indefinidas un 15% entre 2019 y 2021. Esto supone llegar a 2,9 millones de contratos fijos.

En la salida de la crisis se ha agudizado la temporalidad, los contratos temporales de pocos días (incluso de horas) y la rotación en un mismo puesto de trabajo, especialmente entre los jóvenes. Esto se puede ver en los anexos estadísticos que contiene el borrador del plan de choque. Por ejemplo, la rotación se observa en los números de 2017, cuando 2,63 millones de jóvenes de hasta 30 años firmaron 7,6 millones de contratos. Es decir, cada uno suscribió una media de tres. Cuatro años antes, la ratio era de 2,5 contratos por cada joven.

También puede verse que la precariedad les afecta en mucha mayor medida que a los trabajadores más mayores en que los menores de 30 años suponen un 14,5% de todos los afiliados a la Seguridad Social. Este porcentaje sube en más de 20 puntos, hasta el 35,3%, si se habla de los contratos firmados en 2017.

El último objetivo numérico del plan es la reducción en un 10% de la brecha de género en el paro registrado. Con los datos del año pasado, los jóvenes registrados en las oficinas públicas de empleo ascendían a 571.897 a finales del año pasado. La mayor parte de este colectivo, el 53%, eran mujeres, concretamente 303.319 desempleadas.

En el anexo estadístico que acompaña al plan de choque no solo se ve el punto de partida de estos objetivos. También hay datos sobre la formación que tienen los demandantes de empleo registrados, entre los que destacan los que no acabaron la educación secundaria, más de 150.000. Le siguen los que sí la acabaron pero no continuaron estudiando, algo menos de 140.000 desempleados. Ya muy lejos aparecen, con grupos que rondan los 50.000 parados, los que completaron el bachillerato, los que tienen un grado medio de Formación Profesional o lo que no tienen ningún tipo de estudios.

Un punto significativo de los datos que acompañan al plan de choque es que toman las estadísticas propias del Ministerio de Trabajo, esto es, las de afiliación a la Seguridad Social y las de paro registrado. No utiliza las de la encuesta de población activa del Instituto Nacional del Estadística o las de Eurostat.