Más de 1,4 millones de becarios no cotizan ni reciben remuneración, según CC OO

En España hay 1,4 millones de jóvenes trabajando en prácticas no laborales sin percibir remuneración ni cotizar a la Seguridad Social, según ha denunciado este viernes CC OO. El sindicato ha presentado Aprendices, becarias/os y trabajo precario, una guía destinada a representantes sindicales y jóvenes en esta situación en la que explican los distintos tipos de contratos y ofrecen pautas a las empresas para "paliar la precariedad".

Así, existen 11 tipos de contratos diferentes de prácticas que se engloban en no laborales y laborales. Las no laborales, que cubren 1,4 millones de jóvenes, se caracterizan, según el sindicato, porque "la gran mayoría no reciben remuneración y no cotizan". La cifra engloba aquellos contratos complementarios y no complementarios a la formación destinados a jóvenes con titulación universitaria o formación profesional y sin experiencia. Para ellos, ha recordado el sindicato, la precariedad se ha convertido "en su condición laboral normal".

"Hay personas utilizadas como mano de obra, no barata, sino a coste cero por empresarios que se aprovechan del talento de los jóvenes y de la situación económica", ha denunciado la secretaria de la Confederación de Empleo y Cualificación de CC OO, Lola Santillana. En estas prácticas no laborales existen seis tipos de modalidades diferentes: para jóvenes con titulación y sin experiencia (5.397 personas); en la formación para el empleo; y módulo de los certificados de profesionalidad (62.983 jóvenes, sin datos de oferta privada); módulo profesional de formación de FP (281.753 estudiantes); formación profesional dual del sistema educativo (12.411 personas); y prácticas académicas externas en los estudios universitarios (1 millón de jóvenes).

CC OO explica que dentro de los más de 1,4 millones jóvenes que realizan las prácticas no laborales solo existen unas 70.000 personas que cotizan, aunque desde el sindicato afirman desconocer "qué tipo de retribución reciben si reciben alguna". La cotización se tiene en cuenta a efectos de pensión de jubilación e invalidez y da derecho a percibir prestaciones económicas por incapacidad temporal. CC OO denuncia que es muy difícil recabar información sobre el tema y exige que sea más transparente, además de criticar la "parálisis" del Gobierno y pedir que distribuyan a las comunidades los 500 millones de euros que acordaron durante la reunión con el sindicato el pasado septiembre.

"Defendemos un cambio legal que garantice el carácter formativo de las prácticas, que se perciba una retribución, y, entre otras medidas que posibiliten la transparencia y la información, establecer límites al número de becarios en la empresas", ha explicado el secretario de juventud y nuevas realidades del trabajo de CC OO, Carlos Gutiérrez, a fin de facilitar una inserción en el mercado laboral de más calidad a la actual.

El sindicato denuncia que en muchas ocasiones los becarios realizan el mismo trabajo que los empleados contratados de las compañías. "Las becas son ayudas vinculadas a programas de formación, que no deben sustituir puestos de trabajo", comentan.

193.000 becarios que cobran y cotizan

Por otra parte, las prácticas laborales las cubren 193.126 jóvenes y se caracterizan porque conllevan algún tipo de contrato, tienen una remuneración y cotizan. En este caso hay cinco modalidades diferentes: contrato en prácticas; contrato para la formación y el aprendizaje; formación con compromiso de contratación; programas públicos de empleo formación (talleres de empleo, escuelas talles y casa de oficios); y contrato a tiempo parcial con vinculación formativa.CC OO también ha criticado la precariedad de los jóvenes trabajando bajo estas modalidades.