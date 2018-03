Los jóvenes españoles, entre los más dispuestos de la UE a emigrar para trabajar

Sinéad Scully, de 24 años, emigró de Galicia a Madrid para estudiar Comunicación y tras terminar un máster y no conseguir trabajo en su campo en España, ha decidido marcharse a Irlanda. "Aquí los contratos son precarios y siento que hay pocas oportunidades de quedarse en un puesto fijo", argumenta. Como ella, la mitad de los jóvenes de la Unión Europea (UE) desempleados están dispuestos a emigrar para conseguir un trabajo, según datos de Eurostat. En el caso de España la cifra aumenta: un 64% lo haría. Así, se sitúa como el tercer país donde los jóvenes desempleados están más listos a mudarse por empleo, solo por detrás de Portugal (71%) y Suecia (66%).

En la mayoría de los países de la UE el número de los que cambiarían de localización por trabajo es mayor si lo hacen dentro de su territorio nacional que hacia otro país de la unión o de fuera de la UE. Sin embargo, en España, un 28% de los desempleados de entre 20 y 34 años está preparado para salir de la UE con el objetivo de buscar trabajo —solo superado por Suecia (34%)—, mientras que el 15% está listo para trasladarse a otro país de la Unión Europea y el 21% para hacerlo dentro de España. En 2017 había 794.209 personas nacidas en España que vivían en el extranjero, de los cuales más de la mitad (425.919) residía en algún país de la UE, según datos del lnstituto Nacional de Estadística (INE).

"Voy a Irlanda porque tengo familia allí, si no iría a EE UU", comenta Scully, que asegura que se ha dado un plazo de seis meses para encontrar empleo allí antes de mudarse a otro país. En España ha trabajado de camarera, dando clases de inglés y haciendo prácticas en su sector. En el conjunto de la UE, el 21% de los jóvenes estaría dispuesto a mudarse dentro de su propio país, otro 21% hacia un país de la unión y un 17% saldría de la UE. En 17 socios comunitarios más de la mitad de los ciudadanos de entre 20 y 34 años no están dispuestos a mudarse para buscar empleo.

Los más cualificados, más propensos a emigrar

Según los datos de Eurostat, el nivel de formación juega un papel importante en esta decisión y los jóvenes de la UE con mayor cualificación están más dispuestos a mudarse por empleo. Así, el 23% está listo para trasladarse dentro del mismo país, frente al 20% de los que tienen un nivel educativo medio y el 21% de aquellos con un nivel bajo. A la hora de hacerlo hacia otro país europeo, aquellos con mayor nivel educativo alcanzan el 16%, los de un nivel medio el 11% y los de un nivel bajo el 10%.

Sin embargo, un 90% de los empleados jóvenes de la UE no necesitaron mudarse para encontrar su trabajo actual, una cifra que baja hasta el 88% en el caso de España. El porcentaje de los que se desplazaron a otro país de la UE fue del 1% —tanto de los jóvenes europeos como de los españoles— y el 8% cambió su residencia dentro de su país en Europa y el 9% en España. "Hay mucha gente que se queda con trabajos en los que no se les valora o no les satisfacen, pero yo ahora soy joven y no tengo pareja o una casa que me ancle a España, es el momento de probar", aclara Scully.