UGT y CC OO mantienen las manifestaciones por los salarios pese al cambio de Gobierno

Los sindicatos UGT y CC OO mantendrán su agenda social y de manifestaciones pese al cambio de Gobierno, según han ratificado este martes en una rueda de prensa. Así, continúan con las movilizaciones nacionales que habían convocado para el próximo sábado 16 de junio para instar a la patronal a negociar mejoras salariales y la puesta en marcha de medidas para atajar la temporalidad y precariedad. "Tenemos una estrategia propia más allá de las coyunturas políticas, que dijimos que iba a ir acompañada de un proceso de movilización creciente", han comentado. Los sindicatos han instado además a la patronal a llegar a un acuerdo para fijar un sueldo mínimo de 1.000 euros.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha explicado que la nueva situación política requiere que los trabajadores "no bajen la guardia". "Más allá de que el Gobierno el próximo día 16 llevará poco tiempo constituido, es importante que sepa que la gente no tiene tiempo, porque hay personas que no tienen donde vivir, hay pensiones que son absolutamente miserables y hay desempleo", ha explicado. Además, han confesado que han tenido contacto con el nuevo presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a través de mensajes de texto pero que aún no han fijado una fecha para una reunión.

"Hay que escuchar el nuevo planteamiento que haga el presidente del Gobierno, pero hay que ir por una línea muy clara, modificar de manera importante las reformas laboral, fiscal y de pensiones, porque están impidiendo un crecimiento económico inclusivo", han defendido. Por su parte, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha recordado que los sindicatos están a favor de "la derogación de la reforma laboral" pero no para volver a lo impuesto en el año 2009, sino "para construir un modelo nuevo".

Así, ambos han coincidido en que el cambio "se puede conseguir a través de la modificación de las leyes" y desde "las negociaciones entre patronales y sindicatos". "Nosotros lo vamos a hacer desde una doble vía: desde las negociaciones con los diferentes actores y con movilizaciones sociales", han recalcado.

Negociación con las empresas

Además, los sindicatos han instado a las patronales a llegar a un acuerdo para la subida de salarios. "Hay un proceso intenso de negociación con las empresas, pero en este momento no hay un escenario de acuerdos", han explicado Sordo y Álvarez. Esto se debe a que comentan que las propuestas de aumentar los salarios de las compañías de "hasta en el 2%" siguen siendo "inasumibles". "Una propuesta de hasta el 2% es como no decir nada, puede ser un 2% pero puede ser un 0,1% y este país necesita un incremento importante en esta materia", han afirmado.

También han comentado que tienen una oportunidad con la patronal para "salvar alguno de los desajustes más marcados". "Queremos llegar a un acuerdo con los empresarios y que se añadan en los convenios puntos como temas de igualdad y la conciliación entre la vida laboral y personal. Ese es el contexto en el que estamos negociando, pero la manifestación quiere decir que no se puede alargar y que, o hay acuerdo, o hay conflicto", han sentenciado.