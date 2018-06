El timo de la falsa entrevista de trabajo

M. M. / E. G. S.

Si uno teclea "Correos" y "trabajo" u "oposiciones" en cualquier buscador de internet, lo primero que le va a salir es una página que usa la información oficial de la compañía sobre sus convocatorias de empleo y que ofrece "información" a quien rellene un breve formulario. Es fácil confundirla con la web oficial. En realidad, los datos llegan a academias que ofrecen cursos para preparar la prueba por unos 1.000 euros. Parte del engaño consiste en prometer un trabajo que aún no existe y omitir los dilatados plazos entre la oferta de plazas y el examen oficial (el de la convocatoria de 2016 aún no se ha realizado).

"Encontraron un chollo con esas convocatorias. Llamábamos a la gente preguntándoles si les gustaría trabajar en Correos y los comerciales les vendían un trabajo seguro", explica una antigua teleoperadora de una de estas academias. Ella denunció a sus jefes, Arturo y Omar Uribe, después de que le dejasen a deber dos meses de salario antes de echar el cierre y desaparecer en 2011. "La gente se daba cuenta de los engaños y montaba escándalos, los insultaban. Yo sabía que llamaba a la gente contando una mentira, pero en aquella época tenía 20 años, había crisis y necesitaba trabajar", relata.

Carmen, que no quiere que se publique su verdadero nombre, cayó en el engaño a finales de 2014. Con dos másteres en su currículum, cuando quiso volver al mercado laboral con 45 años chocó de frente contra un muro. "Tenía mucha formación, pero me faltaba experiencia. Me cansé de quitarme títulos del currículo y estaba dispuesta a trabajar en una tienda, pero siempre preferían a una dependienta de 20 años. Mi perfil era imposible".

Buscando ofertas de empleo, Carmen se topó con lo que parecía un anuncio de Correos y se apuntó. "Me dijeron que me preparaban para la oposición con el temario exacto que me exigirían en el examen", relata por teléfono. Carmen manifestó que le gustaría consultarlo con su familia porque se trataba de mucho dinero. La comercial, según consta en su denuncia, le instó a que pagara lo más rápidamente posible para no perder la plaza. "Pagué todo de una vez porque me hacían descuento y al día siguiente me presenté a las clases", recuerda. "Era un lugar supercutre. Estábamos todos hacinados y me pasaron unos temas muy básicos de historia y matemáticas para una supuesta prueba de cultura general. Pregunté y había gente allí que llevaba dos años dando clase. Era gente desempleada y desesperada. Me eché a llorar ".

Carmen empezó a atar cabos. "Me habían dicho de palabra que las plazas estaban a punto de salir, pero Correos no había anunciado aún ninguna convocatoria". Entre 2008 y 2015 la empresa pública no convocó plazas. En Internet comprobó que las dos empresas con las que había tratado, Servilabor y Capacicenter, protagonizaban varios foros de denuncia. Intentó recuperar el dinero, pero se negaron. Dejaron de responderle al teléfono y denunció. Según su relato, el día del juicio, el abogado de la empresa la abordó en la puerta del juzgado. Le llevaba el dinero que le debían. Le hizo firmar un documento en el que se comprometía a desistir de cualquier reclamación o denuncia posterior y desapareció.

Correos recuerda que la información sobre sus convocatorias es pública e insiste en que no tiene acuerdos con ninguna academia de formación y que tampoco emite textos oficiales para preparar el temario. "Solo los sindicatos dan cursos oficiales", informa una portavoz: "Lo que hay que dejar claro es que apuntarse a una academia no te garantiza una plaza".