El Gobierno presentará los Presupuestos antes de Semana Santa

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, este miércoles en el Congreso. Emilio Naranjo (efe) / epv (efe)

El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 antes de Semana Santa. "Habrá nuevos presupuestos sí o sí", explican fuentes gubernamentales, que reconocen que algo ha cambiado esta semana para que se produzca este giro y aseguran que se han retomado los contactos con PNV y Ciudadanos.

Precisamente este viernes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha mostrado convencido de que el Gobierno contará con los apoyos suficientes para sacar adelante los Presupuestos. "Estamos convencidos de que tendremos los apoyos, seguimos buscándolos, pero seguro que los tendremos y, por tanto, saldrán adelante", aseguró Montoro, según recoge EFE. "España necesita esos Presupuestos, ya que la estabilidad política es fundamental para la estabilidad económica y la creación de empleo", agregó al tiempo que dejó entrever qué ha cambiado para ese giro. "A partir de una normalización política en Cataluña los Presupuestos podrán salir adelante".

"Estamos trabajando, cerrando el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y los aprobaremos como muy tarde antes de Semana Santa", adelantó el ministro esta semana. Montoro apuntó a la tercera semana de marzo como posible fecha para que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto. De esta manera, habría tiempo suficiente —la tramitación parlamentaria se prolonga durante tres meses— para aprobarlas antes de final de junio, como ocurrió el año pasado.

Los cambios de postura del Ejecutivo con este tema han sido constantes en las últimas semanas. Un día el Gobierno se mostraba dispuesto a prorrogar las cuentas públicas dos años seguidos hasta agotar la legislatura y al siguiente aseguraba que presentaría los Presupuestos. Así ha transcurrido el último mes.

Cambio de postura

Por eso, este cambio de postura ha sorprendido en el ámbito político. El Gobierno de Rajoy lleva desde el pasado septiembre pensando qué hacer con los Presupuestos. A finales del año pasado decidió prorrogar los de 2017 argumentando que la crisis independentista catalana y las elecciones del 21-O desaconsejaban introducir más tensión política. En realidad, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y el rechazo frontal del PNV a esta decisión impedían al partido del Gobierno sumar los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos una vez que el PSOE y Podemos han dejado su rechazo a cualquier acuerdo en ese sentido.

Así que durante los primeros meses de este año, el Ejecutivo popular, Ciudadanos y el PNV se han dedicado a culparse por la falta de una ley presupuestaria para este año. Además, el buen momento político que vive el partido de Albert Rivera tras el resultado de las elecciones catalanas ha enconado el enfrentamiento entre el PP y la formación naranja. A finales de enero Ciudadanos endureció su postura para los Presupuestos con nuevas exigencias: reclamaba igualar los salarios de la policía y la Guardia Civil al de las policías autonómicas. Además, exigía la dimisión de la senadora popular Pilar Barreiro imputada en el caso Púnica.

Fuentes parlamentarias explican que tanto PP como Ciudadanos han magnificado sus diferencias aprovechando que el PNV se negaba a respaldar los Presupuestos mientras esté vigente el 155. Pero ahora parece que el embrollo político catalán podría desenredarse en las próximas semanas si el JxCat y ERC terminan de alcanzar un acuerdo para la gobernabilidad de la Generalitat. En ese caso, el Ejecutivo levantará la intervención sobre la Generalitat y el PNV volvería a respaldar las cuentas públicas.

De hecho, diversas fuentes políticas interpretan que el cambio de postura del PNV, que ayer se alineó con el PP y Ciudadanos para evitar la tramitación de la ley de renta básica, la iniciativa popular avalada por 700.000 firmas, se interpreta como que las negociaciones entre el Gobierno y los nacionalistas se han reanudado. Fuentes de Hacienda aseguran que esta semana ha habido contactos con Ciudadanos. Aunque desde el partido naranja lo desmienten.

En ese sentido, Montoro ha recordado que los Presupuestos de 2018 estaban ya prácticamente acordados con el partido de Albert Rivera a primeros de septiembre. Y ha apuntado que confía en que la próxima semana se puedan "despejar definitivamente las dudas que todavía existen" en este partido y, a partir de ahí, y con una "normalización política en Cataluña", los Presupuestos puedan salir adelante.

Fuentes gubernamentales explican que la decisión de presentar los Presupuestos se deben no solo a una posible solución en Cataluña si no a el hecho de obligar a Ciudadanos o PNV a retratarse si insisten en rechazar las cuentas públicas. De hecho, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, acusó a Albert Rivera de "intenta forzar, por todos los medios y de mala manera", un adelanto electoral en España. Ortuzar consideró el jueves en una entrevista en la Cadena Ser que aún hay tiempo para negociar los Presupuestos.

El cambio de postura del Gobierno llega además tras el toque de corneta de Rajoy esta semana en el Congreso. El pasado miércoles anunció que su "intención es presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado a tiempo para tenerlos aprobados a finales de junio". Y agregó: "Exactamente igual que el pasado año. Entonces fuimos capaces de llegar a un acuerdo y eso fue bueno para España y bien valorado desde fuera. Me gustaría que esto volviese a suceder en los Presupuestos de 2018".

No obstante, en ese punto Rajoy dejó una puerta abierta en caso de que no logré sumar los apoyos. "Si no fuera posible llegar a un entendimiento", dijo, "hay algunas otras decisiones que se pueden tomar por otros procedimientos previstos en la legislación".