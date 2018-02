La Eurocámara concluye que Lane es mejor candidato que Guindos al BCE

La Eurocámara concluye que el candidato irlandés, Philipe Lane, es mejor para el puesto de vicepresidente del BCE, al que también opta el español Luis de Guindos, según han confirmado en un comunicado. Lane fue más convincente en su presentación, a puerta cerrada ante los grupos políticos, mientras que la condición de ministro lastró la imagen de Guindos. En todo caso, la opinión de los europarlamentarios no es vinculante y la decisión la tomará el Eurogrupo, donde el español es el favorito.

"Ayer los miembros de Economía mantuvieron intercambios informales de puntos de vista con los dos candidatos para el puesto de vicepresidente del BCE. Ambos candidatos hicieron una buena presentación. La mayoría de los grupos políticos consideraron la actuación del gobernador Lane más convincente. Algunos grupos expresaron reservas para el nombramiento del Ministro De Guindos". Así ha resumido las impresiones tras el examen a puerta cerrada de ayer en un comunicado Roberto Gualtieri, el responsable de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento europeo.

"La Comisión Economía lamenta que no se hayan presentado candidatas, tal como se solicitó, y pide una representación más equilibrada de género en el BCE". Actualmente solo hay dos mujeres en un consejo de 25 miembros. Y añade: "La Comisión considera que una audiencia de ambos candidatos también por parte del Consejo [es decir, los jefes de Estado y de Gobierno] supondría un valor añadido para el procedimiento", señala.

Guindos se examinaba anoche ante el Parlamento Europeo junto con el otro candidato en liza, el gobernador del banco central de Irlanda. “España merece el puesto”, dijo antes de esa evaluación, “porque ha salido adelante después de años muy difíciles y ha hecho un saneamiento sin precedentes en el sistema bancario”. El veredicto del Parlamento no le favorece: los eurodiputados consideran que el irlandés lo hizo mejor. Sin embargo, la opinión de la Eurocámara no es vinculante: serán los ministros del Eurogrupo quienes decidan, el próximo lunes, el nombre del futuro vicepresidente del BCE. Y entre los ministros de Finanzas del euro, Guindos es el favorito.

El Parlamento Europeo tiene un papel puramente consultivo en la elección del nuevo vicepresidente del BCE. Esa decisión corresponde al Eurogrupo, la reunión de ministros de Finanzas del euro, que se reúne el próximo lunes. Y Guindos es favorito: tiene al aval de Alemania y Holanda, y cuenta con el apoyo explícito de Letonia, Malta, Portugal y Eslovaquia. Varios países más cuentan en privado que respaldan al candidato español.

Cinco grupos a favor de Lane, uno con Guindos

Las dudas son básicamente Francia e Italia, que podrían arrastrar a otros socios si finalmente no apoyan a Guindos. La audiencia a puerta cerrada de ayer miércoles en la Eurocámara no aportó gran cosa, salvo que tanto en el BCE como en sede parlamentaria el irlandés es el preferido: cuatro partidos –los socialdemócratas, los liberales, la izquierda (GUE) y los ultras que capitanea el Frente Nacional francés— resolvieron que Philip Lane es mejor candidato. El Partido Popular Europeo (PPE) apoyó a ambos: al cabo, tanto el Gobierno irlandés como el español pertenecen a esa familia política. Resultado: 5-1 para Lane. La sorpresa saltó cuando los representantes de los populares, Gabriel Mato y el alemán Burkhard Balz, no protestaron cuando los grupos pactaron un comunicado que deja claro que Lane fue simplemente mejor.

La puesta en escena de Lane fue al parecer brillante: habló de política monetaria, de las medidas expansivas del Eurobanco y de sus ideas para el difícil escenario al que se enfrenta Fráncfort, obligado a empezar a retirar sus políticas extraordinarias sin provocar que la recuperación descarrile. Guindos se retrasó 15 minutos para no coincidir con Lane. Y centró su exposición (en inglés, español y francés) en la flamante recuperación española: "El mensaje fue que Guindos ha salvado a España y ahora le toca salvar el euro", ironizaba esta mañana uno de los eurodiputados presentes en ese examen.

La audiencia no ofrece luz sobre el voto definitivo del Eurogrupo. Pero sí despierta unas cuantas dudas. La fundamental es qué quieren Italia y Francia: el presidente de la comisión de economía del Parlamento Europeo, el socialdemócrata italiano Roberto Gualtieri, no maniobró en favor de Guindos —más bien al contrario— y deja abiertas las dudas sobre el apoyo de Roma. La eurodiputada socialista francesa Pervenche Berès se decantó con claridad a favor de Lane. Los liberales, representados pro una eurodiputada belga, también secundaron a Lane. Y ni el cristianodemócrata alemán Balz ni el español Mato se hicieron oír para defender a Guindos en la deliberación final. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tampoco ha hecho campaña a favor de su ministro: está por ver cómo se defendería en el Consejo Europeo del 22 y 23 de marzo en caso de que el Eurogrupo y el Ecofin no dieran un amplio respaldo a Guindos. Eso sería una auténtica sorpresa, a la luz de los apoyos que han salido y de que el propio Guindos se da como seguro ganador.

¿Otro examen en el Consejo Europeo?

La Eurocámara dejó otra duda adicional: recomienda al Eurogrupo que el Consejo Europeo (es decir, los jefes de Estado y de Gobierno) examinen a los dos candidatos. Es poco probable que eso suceda. Pero si esa propuesta sigue adelante, retrasaría todo el proceso y supondría no nominar candidato la semana próxima: malas noticias para Guindos, que quiere cerrar cuanto antes este capítulo, dejar el ministerio (tras "seis años que son como sesenta", ha dicho en una entrevista reciente) y prepararse para su andadura en Fráncfort.

"Guindos lo tiene muy bien pero sigue habiendo dudas sobre lo que pueda suceder", explica el eurodiputado socialista Jonás Fernández, que no le apoyó el miércoles. "Las conclusiones del Parlamento tras las comparecencias son un varapalo para Guindos: es una mala candidatura, y eso cada vez es más evidente", cierra el eurodiputado Ernest Urtasun, de los Verdes-Alianza Libre Europea.

En el examen del Europarlamento de ayer por la noche, primero habló Lane y después Guindos. Ambos tenían 10 minutos para hacer un discurso inicial y después llegaba el turno de preguntas de los grupos políticos. Guindos usó su tiempo para defender que velará por la independencia de la institución y que su papel de ministro no interferirá en esa labor. Aunque yo no he sido nunca parlamentario en España ni he ido jamás en una lista electoral, sí quiero defender que haber formado parte de un Gobierno o mantener una determinada adscripción política no supone menoscabar la independencia de las autoridades monetarias”, explicó. También puso sobre la mesa su gestión durante la crisis económica de España y su papel en la crisis bancaria. En su discurso que “nunca” interfirió “en la gestión de las entidades españolas nacionalizadas en los últimos años”.