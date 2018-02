José Blanco: “¿Es el mejor candidato Guindos sabiendo su currículum?”

"¿Es el mejor candidato Luis de Guindos sabiendo su currículum"?. Así ha respondido hoy el eurodiputado y exministro socialista José Blanco, preguntado sobre la candidatura de España a la vicepresidencia del BCE. En un desayuno organizado por Nueva Economía Forum sobre la ponencia del cambio climático de la que es redactor, Blanco señaló que "ser patriota no es tener fe ciega en el Gobierno de España".

Recordó la vinculación de Guindos con el banco Lehman Brothers y el papel que tuvo esta entidad en el origen de la crisis económica, así como de haber engañado a los españoles cuando prometió que el rescate de las entidades financieras en España no les "iba a costar un duro", o cuando afirmó que el Banco Popular estaba "saneado y era solvente". .

Blanco insistió en defender su patriotismo, pero dijo que eso no significa que haya que ser fiel en todas las circunstancias al Gobierno. Y en ese sentido, añadió que en ningún momento se había producido "un proceso de diálogo" por parte del Gobierno con los otros grupos políticos para recabar su apoyo a la candidatura. "No puede el Gobierno tomar una decisión unilateral y luego pedirle a los demás que le apoyen ciegamente. Claro que nos jugamos mucho en este envite, pero ¿es (Guindos) el mejor candidato sabiendo su currículum?", señaló.

El PSOE había reclamado que se nombrara una mujer con un perfil técnico para la citada candidatura, pero el Ejecutivo optó por presentar al actual ministro de Economía. Aseguró Blanco que no pondrán "obstáculos" a la candidatura, pero defendió su derecho a manifestar sus dudas.

Guindos no fue el único que recibió las asechanzas de Blanco. También arremetió reiteradamente contra la política energética del ministro de Energía, Álvaro Nadal. "No puedo entender el empecinamiento del Gobierno español en medidas como el impuesto al sol. No solo ha forzado al Consejo a contemplar la autorización de medidas como esa, sino que incluso ha intentado forzar en el Parlamento una votación en el mismo sentido con el resultado que todos conocen: el 90% de la cámara votando en contra. ¿Es este el ejemplo de lo que quiere hacer el Gobierno cuando anuncia su Ley contra el Cambio Climático? Si hay un camino en la lucha contra el calentamiento global es justo el contrario", incidió.

"Asimismo, para movilizar y abaratar la financiación también es importante un marco regulatorio seguro. Justo lo contrario de lo que han provocado los cambios retroactivos introducidos en las políticas de apoyo a las renovables en varios Estados miembros. Entre ellos, el nuestro", denunció. Y reclamó la revisión de la tarifa eléctrica "porque no puede caer sobre los ciudadanos todo el coste de la transición energética y las energías renovables". El eurodiputado reseñó que no entiende "los abruptos cambios de regulación que lo único que hacen es generar incertidumbre y desasosiego. "No se puede permitir actuar en contra de los avances; España debe colocarse a la vanguardia porque tiene condiciones para impulsar las energías limpias y crear empleo".

Tras citar las iniciativas europeas en materia de descarbonización de la economía, como la adoptada en COP23 de Bonn, cargó contra el Gobierno "por torpedear las decsiones empresariales sobre el cierre de centrales de carbón", en referencia a la orden de Energía que dificulta el cierre decidido por Iberdrola de dos centrales en Asturias y Palencia.

Blanco dijo que el cambio climático "es uno de los principales desafíos de la humanidad, si no el principal", por lo que no entiende que "haya quien no quiera afrontar la realidad del cambio climático". "No podemos dejar escapar la oportunidad que ahora tenemos porque, con sus luces y sombras, este paquete legislativo constituye una ocasión inmejorable para estimular las inversiones y la innovación asociada, aumentar la seguridad energética y generar dinámica económica y empleo, mejorando la competitividad y reduciendo las emisiones".

El PSOE ganará las elecciones

El exsecretario de Organización del PSOE también ha manifestado que le sorprende que el Gobierno de Rajoy vaya a aguantar hasta el final de la legislatura sin unos nuevos Presupuestos. A su juicio, se debe a que "quiere aguantar él [Rajoy] y quiere ganar tiempo para pensar en su sucesor, él sabe por qué y yo lo intuyo; los tiempos políticos de Rajoy no son los que favorecen a su partido".

Al respecto, ha dicho que el PP está en "caída libre" y vaticinó que las próximas elecciones las ganará el PSOE, porque está en las mejores condiciones para transformar el deseo de cambio de la sociedad española en votos a su favor, y que Podemos quedará el cuarto, mientras que PP y Ciudadanos pugnarán por las posiciones intermedias.