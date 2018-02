Economía pone la mayor multa a PwC por la auditoría de AENA

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, ha puesto la mayor la multa hasta la fecha, a la auditora PwC, por 10,49 millones de euros por varias faltas graves en sus trabajos con AENA, en los que considera que ha habido falta de independencia. Hasta el momento, el récord en multas lo tenía Deloitte con Bankia, cuando se le impuso una sanción de 10,43 millones.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría considera que PwC, que dirigió la salida a Bolsa de AENA, no podía haber realizado la adaptación de la contabilidad a las nuevas Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), como sí hizo, ni tampoco podía traducir al inglés los estados contables, como también realizó.

PwC, por su parte, acaba de anunciar esta tarde que la sanción "está recurrida en la vía contencioso administrativa" y asegura que los trabajos realizados en AENA "cumplieron escrupulosamente todas las normas de independencia nacionales e internacionales, como demuestra la documentación aportada por la firma durante el proceso".

La firma, una de las grandes, de la big four, apunta que "la sanción no cuestiona el resultado de la auditoría de PwC, pero dice que se incumplieron algunas normas de independencia. Las cuentas de AENA auditadas por PwC fueron refrendadas por EY y no han sido cuestionadas por ningún organismo supervisor, tras su exitosa salida a Bolsa".

PwC también afirma que los servicios "presuntamente incompatibles", según el ICAC, como el asesoramiento en la conversión de la contabilidad a las normas internacionales de información financiera, "están expresamente autorizados por las normas internacionales y por la directiva europea en la que se basa la ley española".

También se considera una falta grave de independencia la traducción al inglés de las cuentas. "A este tipo de faltas, según la Ley de Auditoría de Cuentas, les corresponde una sanción equivalente a un porcentaje de todos los honorarios facturados por auditoría en el último ejercicio, en este caso, del 5,25%, y, en consecuencia, fija una sanción de 10,49 millones de euros. PwC facturaba a AENA por la auditoría 60.000 euros anuales", explica la firma.