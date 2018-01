El PSOE exige a Rajoy que actualice la financiación regional

El grupo socialista en el Congreso ha registrado una proposición para exigir al Gobierno central de Mariano Rajoy que actualice el sistema de financiación. Piden al Ejecutivo que incremente las entregas a cuenta del modelo de financiación —equivalen al 80% de los ingresos calculados por Hacienda para los impuestos cedidos, el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los especiales—.

Se quejan de que el Gobierno ha aprovechado la prórroga presupuestaria para congelar los fondos procedentes del sistema pese a que la recaudación evoluciona a gran ritmo. "El PSOE no va a aceptar ese chantaje, exigimos que se presenten los Presupuestos del Estado y se cumplan las obligaciones en materia de financiación autonómica", ha manifestado la portavoz socialista, Margarita Robles.

Los socialistas han registrado este viernes una proposición sobre financiación autonómica con la que instan al Gobierno a que adopte medidas para que abone las entregas a cuenta a las que se comprometió el pasado mes de julio.

Entonces, el ministro anticipó a las autonomías que recibirían algo más de 105.000 millones entre todas, la mayor cuantía de la historia de la financiación. No obstante, como es habitual en los años en que se prorrogan los Presupuestos, el Ejecutivo decidió congelar las entregas a cuenta. Pero en esta ocasión olvidó comunicarlo. No lo hizo hasta el pasado 2 de enero, cuando ya estaban en vigor la prórroga de las cuentas de 2017. "Estamos ante una decisión política y una falta de voluntad política. Provoca una tensión territorial intolerable que no nos podemos permitir como está la situación en la actualidad", han advertido los socialistas.

"Todos los consejeros del PSOE se han unido a esta iniciativa que subraya que el problema que tiene Montoro no es un problema de legalidad para cumplir con la palabra que se dio en julio, sino un problema de voluntad política", ha subrayado Manuel Escudero, responsable federal de Economía del PSOE, Manuel Escudero.