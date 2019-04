Racing, Independiente o San Lorenzo: la disputa eterna por ser el tercer grande de Argentina

Si River y Boca engrandecieron su marca ante el mundo por el inmenso ruido que provocaron en la útima final de la Copa Libertadores, la Superliga que Racing ganó la semana pasada -y que volvió a festejar este domingo en la última fecha del torneo con un empate 1-1 ante Defensa y Justicia- replanteó una discusión interna: ¿Cómo se mapea el fútbol argentino detrás de sus dos colosos? ¿Hay forma de medir al tercer equipo más grande? Y llegado el caso, ¿cómo se mensura la magnitud de un club: por títulos, por público, por historia, por presente?

Envalentonado por la segunda liga que su equipo ganó en los últimos cinco años tras el título de 2014, el presidente de Racing reclamó derechos de nobleza. “Hoy somos el tercer grande”, dijo Víctor Blanco, con una aspiración calcada a la que en 2017 había lanzado su par de San Lorenzo. “Los últimos años nos consolidaron como el tercer grande del fútbol argentino”, había dicho Matías Lammens, cuando su equipo todavía celebraba la Copa Libertadores 2014 y la Supercopa Argentina 2015.

Pero Racing y San Lorenzo saben que su reclamo deberá pasar por la cabeza de Independiente, el club argentino que ganó más Copas Libertadores, siete, aunque la última de ellas haya sido en 1984. El autodenominado “Rey de Copas”, el rival histórico de Racing -tienen sus estadios a 300 metros de distancia uno de otro en Avellaneda, a dos kilómetros del límite con Buenos Aires-, vivió una sequía internacional de la que comenzó a reposicionarse con la Sudamericana 2017 y la Suruga Bank 2018, dos títulos de menor importancia pero que le sirvieron para alcanzar a Boca como los clubes argentinos con más títulos de Conmebol: 18. “Dimos 30 años de ventaja y estamos 18 a 18”, aseguró entonces el entrenador de Independiente, Ariel Holan.

La tabla del máximo torneo internacional de Sudamérica es la gran carta a favor de Independiente: Racing (1967) y San Lorenzo (2014) ganaron solo una Copa Libertadores.

Jugadores de San Lorenzo celebran el martes un gol de Andrés Herrera por la Copa Libertadores ante el Palmeiras, en Buenos Aires. EFE

“Los equipos que dicen que son el tercer grande no parecen saber la envergadura de Independiente”, dijo el ex futbolista Ricardo Bochini, ganador de cinco Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales (el viejo Mundial de Clubes) y cuatro ligas argentinas en su fabulosa trayectoria de 20 años ininterrumpidos en el club, entre 1972 y 1991.

Lo que está claro es que juntos conforman el exclusivo club de “los cinco grandes”, una denominación que surgió en 1937, cuando la AFA estableció el voto proporcional entre sus clubes afiliados según tres parámetros: la cantidad de títulos, de socios y de años ininterrumpidos en Primera. Los “cinco grandes” se convirtieron entonces en una logia inaccesible e incluso hoy siguen al margen Estudiantes de La Plata, que tiene cuatro Copas Libertadores, Vélez, que ganó ocho ligas argentinas en los últimos 25 años, y Huracán, que presume de sus títulos en el amateurismo.

Aunque no sean absolutamente fiables, varios censos de hinchas también colocan a Independiente como el tercer equipo con más seguidores en el país, pero Racing y San Lorenzo no se resignan a dejar de subirse al podio. Racing, que se autodenomina “el primer grande” porque en el albor del fútbol argentino fue multicampeón antes que River, Boca, Independiente y San Lorenzo, también presume de poder justificar la aspiración de su presidente.

Jugadores de Independiente celebran el jueves pasado el triunfo ante Binacional de Perú, por la Copa Libertadores. AFP

La Academia es el tercer equipo argentino con más ligas nacionales, 18, contra 16 de su eterno rival, que además arrastra su peor racha sin títulos locales: Independiente no se consagra campeón argentino desde hace 17 años -lapso en el que se fue al descenso-, tras el Apertura 2002. A su vez San Lorenzo, que como River y Boca también tiene su estadio en Buenos Aires, presenta un atributo atendible: es el tercer equipo que sumó más puntos en el profesionalismo, por encima de Independiente y Racing.

Si se cuentan los partidos entre sí, Independiente les saca ventaja a los otros pretendientes del honorífico título del tercer grande: 7 victorias de diferencia sobre San Lorenzo y 23 sobre Racing, aunque la Academia, para hacer completo el torneo que acaba de ganar, se aseguró gran parte del título con su triunfo 1-3 en el clásico que en febrero jugó como visitante en el Libertadores de América, el estadio de Independiente.

“Tenemos una deuda muy grande que es la Libertadores. No podemos estar más de 50 años sin ganarla. Racing es el tercer grande”, amplió la apuesta Blanco, en un fútbol donde River y Boca configuran una ley de gravedad propia, pero no la única. No hay club más grande del que uno sea hincha.

