La audiencia de los Oscar en EE UU cae un 9% hasta los 17,9 millones, su nivel más bajo desde 2022

La audiencia de la 98ª edición de los premios Oscar 2026 cayó un 9% en su emisión en Estados Unidos hasta los 17,9 millones de espectadores, alcanzando su nivel más bajo desde 2022. La ceremonia, que se celebró el pasado domingo en Los Ángeles obtuvo un promedio de 3,92 de audiencia entre adultos de entre 18 y 49 años, lo que supone una cifra inferior a la del año pasado, que contó con 4,54 puntos y fue vista por un total de 19,7 millones de personas.

Disney, propietaria de ABC, la cadena que transmite la gala en su país de origen, aseguró en un comunicado que la cifra de este año es la más baja en cuatro años, desde 2022 cuando unos 16,6 millones de personas vieron la gala en directo. Pese a la bajada de este año, la ceremonia dominó la jornada del domingo al situarse como el contenido más visto en todas las franjas demográficas clave, de acuerdo con el comunicado de la empresa. ABC solo emitirá dos años más los Oscar, dado que en 2029 saltará de la televisión tradicional a Youtube, de manera gratuita y global.

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En redes sociales, la gala que dio como vencedora a Una batalla tras otra registró un aumento del 42,4 % en impresiones, hasta alcanzar más de 184 millones, mientras que las plataformas de la Academia crecieron hasta los 21,6 millones de seguidores, frente a los 19,7 millones del año anterior, con más de 129 millones de visualizaciones de video durante la transmisión. Asimismo, los Oscar se posicionaron como el tema más comentado a nivel mundial en X durante toda la emisión.

La emisión de la gala también superó ampliamente a los Globos de Oro de este año, celebrados el 11 de enero, al duplicar su audiencia total (+106%, frente a 8,66 millones de este evento) y su rendimiento en el segmento de 18 a 49 años (+124 %, frente a una calificación de 1,75).