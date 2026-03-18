Ir al contenido
_
_
_
_
Premios Oscar
Premios Oscar

La audiencia de los Oscar en EE UU cae un 9% hasta los 17,9 millones, su nivel más bajo desde 2022

En redes sociales, la gala celebrada el pasado domingo registró un aumento muy notable del interés hasta alcanzar más de 184 millones de impresiones

Una persona sostiene una estatuilla simulada del Oscar mientras la gente se reúne para ver la transmisión en vivo de la ceremonia.Diego Nigro (REUTERS)
Agencias
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La audiencia de la 98ª edición de los premios Oscar 2026 cayó un 9% en su emisión en Estados Unidos hasta los 17,9 millones de espectadores, alcanzando su nivel más bajo desde 2022. La ceremonia, que se celebró el pasado domingo en Los Ángeles obtuvo un promedio de 3,92 de audiencia entre adultos de entre 18 y 49 años, lo que supone una cifra inferior a la del año pasado, que contó con 4,54 puntos y fue vista por un total de 19,7 millones de personas.

Disney, propietaria de ABC, la cadena que transmite la gala en su país de origen, aseguró en un comunicado que la cifra de este año es la más baja en cuatro años, desde 2022 cuando unos 16,6 millones de personas vieron la gala en directo. Pese a la bajada de este año, la ceremonia dominó la jornada del domingo al situarse como el contenido más visto en todas las franjas demográficas clave, de acuerdo con el comunicado de la empresa. ABC solo emitirá dos años más los Oscar, dado que en 2029 saltará de la televisión tradicional a Youtube, de manera gratuita y global.

En redes sociales, la gala que dio como vencedora a Una batalla tras otra registró un aumento del 42,4 % en impresiones, hasta alcanzar más de 184 millones, mientras que las plataformas de la Academia crecieron hasta los 21,6 millones de seguidores, frente a los 19,7 millones del año anterior, con más de 129 millones de visualizaciones de video durante la transmisión. Asimismo, los Oscar se posicionaron como el tema más comentado a nivel mundial en X durante toda la emisión.

La emisión de la gala también superó ampliamente a los Globos de Oro de este año, celebrados el 11 de enero, al duplicar su audiencia total (+106%, frente a 8,66 millones de este evento) y su rendimiento en el segmento de 18 a 49 años (+124 %, frente a una calificación de 1,75).

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar. COMPRA POR 10,44€
escaparate
Regleta de enchufes para carga rápida de múltiples dispositivos. COMPRA POR 19,71€
escaparate
Adaptador CarPlay Inalámbrico para Apple y Android. COMPRA POR 24,99€
escaparate
Crema Hidratante Antiedad FP15 NIVEA MEN. COMPRA POR 8,09€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_