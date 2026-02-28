La quiniela de los Goya 2026

El periodista Gregorio Belinchón elige los favoritos para los premios del cine español

A pocas horas de la gala de la nueva edición de los Premios Goya, como cada año es momento de rellenar la quiniela de ganadores. La ceremonia se celebra este sábado en Barcelona y la presentarán Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Extraña pareja. Ahora bien, todo depende del guion. Y, por supuesto, habrá lucimiento de Barcelona durante la ceremonia y en quienes entreguen premios. Aclaración: en cada premio pongo quién creo que ganará, lo que a veces coincidirá o no con mis gustos; esos los desvelaré junto a Antonio Nieto y Mar Rocabert en la retransmisión en vídeo —de siete a nueve de la noche, tres horas que pasarán volando— de la alfombra roja de los Goya en la web de EL PAÍS.

Película. Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa. Ganó en los Forqué (la única ceremonia que sirve para elucubrar los Goya porque comparten votantes), Concha de Oro en San Sebastián, exitazo de público... Sirât mediante, este premio parece seguro. Aunque luego puede llegar un ex aequo como el año pasado y, claro, se lía.

Dirección. El año pasado aquí ganaron Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta, por Segundo premio. ¿Habrá división entre quien gane película y dirección? Hablando claro, ¿ganará Oliver Laxe este galardón? La última vez que la Academia encaró abiertamente esta posibilidad, la rehusó. Ganó As bestas mejor película y Sorogoyen mejor dirección, un cabezón que parecía predestinado para Carla Simón por Alcarràs. Pondremos Alauda Ruiz de Azúa. Por cierto, Simón (Romería) está aquí de nuevo, y del año pasado repite Aitor Arregi (Maspalomas): los Moriarti no conocen el descanso.

Dirección novel. En verano, se cambiaron las reglas en esta categoría. Ahora se puede competir con una segunda película si la primera no llegó a salas. Eso hace que entre Eva Libertad por Sorda, y por ello, máxima favorita. ¿Sorpresa? A mí me gusta el trabajo de Gerard Oms en Muy lejos.

01:35 Tráiler de 'Los domingos' Miguel Garcés (el padre, de pie), Blanca Soroa (la protagonista) y Patricia López Arnaiz (la tía), en 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.

Actriz protagonista. Pedazo de quinteto, pedazo de trabajos. En esta quiniela somos del team Susana Abaitua en Un fantasma en la batalla, pero este parece un Goya claro, vista la ola: Patricia López Arnaiz por Los domingos.

Actor protagonista. Jose Ramon Soroiz, por Maspalomas. Concha de Plata, veterano de mil batallas (como cuenta aquí Eneko Ruiz Jiménez sobre la cantidad de actores vascos candidatos en esta edición)... Ahora, lo de Mario Casas en Muy lejos es fascinante. Y que aquí no esté Sergi López clama al cielo.

Actriz secundaria. Nagore Aranburu, por Los domingos. Décadas siendo buenísima, y ahora la descubren en Madrid. Se lo merece todo.

Actor secundario. Aquí podría romperse la racha vasca de la noche. Porque está Kandido Uranga, compañero de habitación de Soroiz en Maspalomas. Peroooooo, ganará Álvaro Cervantes. Compone un gran personaje en Sorda, es un actor estupendo y además es uno de los tipos más queridos del cine español. Su hermana no ganará en protagonista (creo que antes o después le llegará el Goya), pero él sí en secundario. Por cierto, Miguel Rellán vuelve a los premios 40 años después de ganar por Tata mía.

Actriz revelación. Una de las batallas de la noche. ¿Blanca Soroa, novicia de Los domingos, y apoyada en esa ola ganadora, o Miriam Garlo, madre primeriza, por Sorda? Me la juego a Garlo.

Actor revelación. Aquí la Academia me tiene confundido. Debería ser Antonio Toni Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño. Aunque no descarto a Mitch, por Romería.

Un momento de 'Decorado', de Alberto Vázquez.

Guion original. Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa. Es su día.

Guion adaptado. Ummmm: ¿Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano (trío clásico donde los haya), por La cena? ¿O Eva Libertad, por Sorda? Digamos que en otra gran batalla de la noche... ganará Eva Libertad.

Documental. Tardes de soledad, de Albert Serra, obtuvo la Concha de Oro de San Sebastián 2024, y Serra es el primer director de documental (ya era hora) que compite en el apartado a mejor dirección. Y con todo, va a ganar Flores para Antonio.

Película europea. Hasta hace bien poco, aquí la Academia se abalanzaba sobre el clasicismo, léase Cónclave, de Edward Berger. Desde hace un par de años, apuestan por la mejor película. Así que la noruega Valor sentimental, de Joachim Trier.

Película de animación. Decorado, de Alberto Vázquez. Menudo genio, menuda obra maestra.

Película iberoamericana. ¿Cuántos académicos habrán visto las cinco? Bueno, este Goya parece destinado a Argentina, por Belén, de Dolores Fonzi. Aunque a cruel y divertida ninguna gana a la colombiana Un poeta.

Música original. Kangding Ray, por Sirât. Ha estado cerca de entrar en los Oscar, y es fundamental en la trama.

Canción original. Otra estatuilla rompequinielas. Cuidado con Y mientras tanto, de Víctor Manuel, para la película La cena. Aunque sospecho que ganará Flores para Antonio, de Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz, para el documental homónimo.

01:51 Tráiler de 'Sirât' Sergi López, a la derecha, en 'Sirât'.

Dirección de producción. Hay estupendos candidatos, pero... Oriol Maymó, por Sirât.

Dirección de fotografía. Otra categoría con trabajos estratosféricos, porque lo de Pau Esteve Birba en Los Tigres... Pero en las categorías más técnicas pienso que Sirât lleva las de ganar. Y aquí, habrá Goya para Mauro Herce, responsable de su fotografía.

Montaje. Grandes trabajos, muy finos, los de Bernat Vilaplana, por Un fantasma en la batalla, y Victoria Laemmers, por Ciudad sin sueño. Sin embargo, creo que gana Cristóbal Fernández, por Sirât.

Dirección de arte. Otra fija: Laia Ateca, por Sirât. Palabras mayores, que ya triunfó en los premios del cine europeo.

Diseño de vestuario. Me impresiona lo que ha hecho Nerea Torrijos en Gaua. Va, la ponemos.

Desde la izquierda, Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, responsables de sonido de 'Sirât'. Toni Albir (EFE)

Mejor sonido. ¡Cómo no elegir a las tres candidatas al Oscar (aquí tenéis una entrevista con ellas)! Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por Sirât.

Mejores efectos especiales. Felicidades a Jon Serrano, Mariano García Marty, David Heras e Iñaki Gil, por Gaua. Buen trabajo. Ahora bien, subirán a por el Goya Pep Claret y Benjamín Ageorges, por Sirât.

Mejor maquillaje y peluquería. En esta ocasión, intuyo que esto va a otra película que no es Sirât. Otro trío clásico, Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz compiten por su labor en El cautivo. Y ganarán.

Cortometraje de ficción. En esta edición, el quinteto es potente, potente. Y en dos de ellos aparece Nacho Sánchez, que no da puntada sin hilo. Mi apuesta: El cuento de una noche de verano, de María Herrera (y aquí, entrevista con la directora).

Cortometraje documental. Carlo D’Ursi tiene peso en la Academia, así que apuesto por su corto El santo, que explora la figura de don Carlo Fortunato, un médico rural en Senise (Italia), es decir, el abuelo de D’Ursi, como ganador.

Cortometraje de animación. Hay estupendos juegos con diversas técnicas entre los cinco finalistas, y en este alocamiento formal el que va más lejos es El corto de Rubén, de José María Fernández de Vega.

Los directores de cine Oliver Laxe y Alauda Ruiz de Azúa en la redacción de EL PAÍS. Jaime Villanueva

Pues hasta aquí la quiniela. Y de los Goya, contaos que, además de lo arriba mencionado, hemos hecho esta entrevista al Goya de Honor Gonzalo Suárez; este encuentro entre Alauda Ruiz de Azúa y Oliver Laxe, que para eso son los dos grandes favoritos; hemos estado con Hernán Zin para hablar de Palestina y de su documental Todos somos Gaza, y entramos en las oficinas de la productora y distribuidora BTeam, que este año ha logrado 41 nominaciones, todo un récord.

Alex Lafuente, Ania Jones y Lara Pérez Camiña, en las oficinas en Madrid de BTeam. INMA FLORES

