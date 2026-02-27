‘Un día con Peter Hujar’: réquiem por el testigo de un Nueva York vibrante

Ira Sachs evoca a través de la luz de una jornada y las palabras de una larga conversación al célebre fotógrafo fallecido de sida, interpretado por un gran Ben Whishaw

Un día con Peter Hujar, que se estrena en la plataforma Filmin, reproduce una entrevista realizada en diciembre de 1974 por la periodista y escritora Linda Rosenkrantz al célebre fotógrafo del downtown neoyorquino Peter Hujar, fallecido en 1987, a los 53 años, víctima del sida. La entrevista estaba enmarcada dentro de una serie de encuentros para un libro que nunca se terminó y en el que la autora iba a reunir a una serie de amigos suyos de la escena artística de aquel momento, contando en detalle cómo había sido su día anterior.

En 2019, Rosenkrantz encontró la transcripción de aquel encuentro, lo publicó en 2022, y ahora el notable cineasta Ira Sachs lo ha filmado en una sutil recreación interpretada por Ben Whishaw en la piel de Hujar y Rebecca Hall, en la de Rosenkrantz. El resultado es una sorprendente pieza de cámara, un réquiem que nos devuelve al vibrante Nueva York de los años setenta y a la figura sensible y trágica de Hujar.

Sachs compone su película en 76 minutos, de forma cronológica, moviendo a sus dos personajes por los espacios de un apartamento de colores cálidos del West Village: del salón a la cocina, de la cocina a la habitación, de allí a la azotea. Y todo, en un día soleado, alrededor de una conversación sobre la que va cayendo la tarde y en la que hay un goteo incesante de nombres propios, de Susan Sontag a Allen Ginsberg, y de William Burroughs a Bob Wilson o Avedon.

Rebecca Hall y Ben Whishaw, en 'Un día con Peter Hujar'.

De la aparente banalidad en el recuento que hace Hujar de su día anterior —casi mecánica, fría, en la que una sesión de fotos con Ginsberg para The New York Times ocupa un lugar central—, va aflorando algo más entre el sonido de unas calles tomadas por algunos de los artistas y creadores más influyentes de finales del siglo XX. Casi todos muertos, como Hujar, cuyo terrible final fue inmortalizado por su pareja, David Wojnarowicz, en una conocida serie que captura su último aliento.

Como en la imagen que Hujar tomó de su amiga Susan Sontag tumbada, la más famosa que existe de la escritora, o en esa desarmante instantánea de Candy Darling en su lecho de muerte, la película de Sachs persigue con tacto su propio espacio de intimidad. Tirados en una cama, fumando, bailando mientras cae el sol de la tarde, Rebecca Hall y Ben Whishaw, maravillosos, disfrutan de los detalles de la puesta en escena de una película singular, atravesada por una inevitable tristeza, la de un mundo que caminaba hacia su extinción. De la mano de Sachs, Hall y Whishaw reviven, bajo la luz crepuscular de aquel Nueva York, esos “retratos de vida y muerte” que hicieron famoso a este fotógrafo cuya figura contemplamos hasta desvanecerse.