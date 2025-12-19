Ir al contenido
Cine
Crítica de cine
Crítica
Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

‘Vida privada’: Jodie Foster, una estupenda heroína neurótica en francés y a lo Woody Allen

La actriz estadounidense es una psiquiatra afincada en París envuelta en un ‘thriller’ de tintes cómicos que recuerda a las películas del director neoyorquino

Jodie Foster y Virginie Efira, en 'Vida privada'.
Elsa Fernández-Santos
Ir a los comentarios

Por más suspicacias que puedan generar las incursiones en el cine europeo de estrellas de Hollywood, a veces, el trasvase funciona. Vida privada, la última película de Jodie Foster, es una de esas veces.

La actriz ya había probado, al menos en dos ocasiones, con la industria francesa: en 2004, en un pequeño papel en Largo domingo de noviazgo, de Jean-Pierre Jeunet, y en 1978 en Moi, Fleur bleue, una comedia de Eric Le Hung en la que interpretaba a la hermana adolescente de Sydne Rome. Lejos de aquella intérprete precoz que empezó de niña su carrera en la publicidad, Foster ha alcanzado una madurez radiante que encaja muy bien con su última aventura transatlántica, en la que encarna a una psiquiatra neurótica que decide investigar el suicidio de una de sus pacientes (Virginie Efira).

Rebecca Zlotowski, directora y guionista que ya demostró su talento con Los hijos de los otros (2022), vuelve a fijarse en la crisis de una mujer madura, una profesional inteligente y tenaz pero atrapada en sus bloqueos emocionales que encuentra en la muerte de su paciente una excusa más para esquivar sus propios problemas. Sin invadir en exceso la trama principal, la relación con su hijo y con su familia ofrece las pistas necesarias para intuir la disfunción afectiva del personaje.

Es imposible no encontrar en Vida privada los ecos de algunas de las grandes películas de Woody Allen, que se cuelan aquí de la mano de psiquiatras, pitonisas, pesadillas con nazis y complejos freudianos de fondo o postales de Walter Benjamin en un velatorio judío. Los referentes más notorios son los de la hilarante Misterioso asesinato en Manhattan y su protagonista, Diane Keaton.

Aunque es el personaje principal, Foster no camina en solitario con sus divagaciones de detective aficionada por París. La acompañan la relación con su exmarido, Daniel Auteuil, bien regada en vino; el encuentro con un viejo colega en un cameo del célebre documentalista Frederick Wiseman; el marido sospechoso de la paciente fallecida (Mathieu Amalric) o el hijo que sufre la frialdad de la madre (Vincent Lacoste). Con su cálido colorido otoñal, Vida privada es entretenida e irónica, y permite a Foster algo más que hacer gala de su envidiable francés. Lejos de Hollywood, también da gusto verla.

Vida privada

Dirección: Rebecca Zlotowski.

Intérpretes: Jodie Foster, Daniel Auteuil, Mathieu Amalric, Virginie Efira, Vincent Lacoste.

Género: thriller. Francia, 2025.

Duración: 105 minutos.

Estreno: 19 de diciembre.

Sobre la firma

Crítica de cine en EL PAÍS y columnista en ICON y SModa. Durante 25 años fue periodista cultural, especializada en cine, en este periódico. Colaboradora del Archivo Lafuente, para el que ha comisariado exposiciones, y del programa de La2 'Historia de Nuestro Cine'. Escribió un libro-entrevista con Manolo Blahnik y el relato ilustrado ‘La bombilla’
