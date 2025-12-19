Ir al contenido
Cine
Crítica de cine
Crítica
Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

‘Puñales por la espalda: de entre los muertos’: la tentación de matar en el universo MAGA

No hay quien se crea una sola situación más allá del juego de adivinación en sí mismo, y de las pinceladas ideológicas que el director esconde en su desarrollo

Josh O'Connor y Daniel Craig, en 'Puñales por la espalda: de entre los muertos'.
Javier Ocaña
Javier Ocaña
Ir a los comentarios

Por muchos muertos que hubiese alrededor, las novelas de Agatha Christie siempre fueron un juego, y no precisamente macabro. De hecho, con el tiempo, sus historias se fueron convirtiendo en recreos culturales y de ocio más o menos explícitos. Acudir en Londres a su obra teatral La ratonera —la pieza que, desde 1952, ha tenido una más larga pervivencia en la cartelera mundial— tiene más de pasatiempo autoconsciente que de descubrimiento de un enredo criminal. Cuatro años antes, en 1948, había nacido en EE UU el Cluedo, un fabuloso juego de mesa que, generación tras generación, mostró al mundo el esparcimiento mental de querer descubrir la identidad de un asesino en torno a un puñado de engolados personajes. Y las películas que adaptaban su fórmula de whodunit —el término inglés que define el subgénero, con su contracción en una sola palabra de la frase “quién lo ha hecho”— se fueron haciendo cada vez más consecuentes con ese carácter puramente lúdico. Cómo no, hasta llegar a la parodia.

Rian Johnson, director juguetón donde los haya, ha sido el último en explotar las características de composición, estructura y roles de la gran dama británica de la intriga detectivesca con una saga de películas cada vez más traviesa y, a la vez, cada vez más alejada de la realidad: Puñales por la espalda. Si en los textos de Christie, pese a su manierismo y sofisticación, seguía manteniéndose una cierta cuota de credibilidad social y de personajes, en esta tercera entrega de la salga de Johnson, De entre los muertos, producida y exhibida por Netflix, ya no hay quien se crea una sola situación más allá del juego de adivinación en sí mismo, y de las pinceladas ideológicas que el director y escritor va trufando en su desarrollo. La inverosimilitud es absoluta, pero ello no evita que se pueda entrar en su dionisiaco divertimento. Eso sí, siempre que se vaya armado de la más notable de las desconexiones cerebrales y de cualquier contacto con todo tipo de cotidianidad.

Podríamos decir incluso que De entre los muertos está, en su tono, en sus ambiciones cómicas y hasta en su retrato de personajes, mucho más cerca de Un cadáver a los postres (1976), la parodia definitiva del universo Christie (¡aquel personaje llamado Bensonseñora!), que de cualquiera de las dos novelas de la señora del crimen en las que podría inspirarse: Muerte en la vicaría y El asesinato de Roger Ackroyd. Johnson, de forma aún más palpable que en sus dos entretenidas, pero en el fondo olvidables, entregas anteriores, compone su película a través de una fotografía, un colorido y una dirección artística que también se escapan de cualquier tipo de realismo. Mientras, tampoco resiste el menor análisis el conjunto de personajes que rodea al monseñor de la iglesia católica, y a la muerte que se investiga: son seguramente los feligreses más inverosímiles de la historia de las creencias religiosas.

Todo esto no tiene por qué ser negativo porque, en esencia, fondo y forma confluyen en ese juego eterno que es la película, siempre en torno a las tentaciones. Demasiado alargado en el tiempo, con algún manierismo narrativo de más, pero fundamentalmente efectivo. De muy corto alcance, pero eficaz para el que busque un rato de Cluedo. Sobre todo, porque hay un elemento sobresaliente que matiza todo el entramado, y eso solo lo pueden hacer los muy brillantes. Ese elemento es físico, interpretativo, palpable, y tiene nombre, apellido y una sonrisa que desarma: Josh O’Connor. Su capacidad para, desde el estupendo prólogo, poner en la tierra a una película tan en las nubes es soberbia.

Por mucho que el director de Brick y Los últimos Jedi se empeñe en querer traer la realidad circundante a su abracadabrante relato criminal por medio de un compendio de personajes que parece haberse escapado de una convención MAGA, es la sencillez interpretativa de O’Connor la que mejor mantiene el conjunto.

Puñales por la espalda: de entre los muertos

Dirección: Rian Johnson.

Intérpretes: Josh O’Connor, Daniel Craig, Glenn Close, Josh Brolin.

Género: intriga. EE UU, 2025.

Plataforma: Netflix.

Duración: 144 minutos.

Estreno: 12 de diciembre.

Sobre la firma

Javier Ocaña
Javier Ocaña
Crítico de cine de EL PAÍS desde 2003. Profesor de cine para la Junta de Colegios Mayores de Madrid. Colaborador de 'Hoy por hoy', en la SER y de 'Historia de nuestro cine', en La2 de TVE. Autor de 'De Blancanieves a Kurosawa: La aventura de ver cine con los hijos'. Una vida disfrutando de las películas; media vida intentando desentrañar su arte.
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

