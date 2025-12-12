El cineasta Carl Rinsch, condenado por estafar 11 millones de dólares a Netflix
El director y guionista estadounidense se enfrenta a una pena máxima de 90 años tras ser declarado culpable de utilizar para beneficio propio los fondos que la plataforma había destinado a una serie que nunca llegó a emitirse
El director y guionista Carl Rinsch se enfrenta a una pena máxima de 90 años de prisión tras ser declarado culpable de estafar a Netflix con 11 millones de dólares (9,4 millones de euros). Tras un juicio de una semana celebrado en Nueva York, un jurado popular llegó a la conclusión de que el cineasta, de 48 años, solicitó una gran inversión a la plataforma para financiar una serie que nunca se emitió y luego gastó ese dinero en inversiones personales. La sentencia que concrete la pena para Rinsch está prevista para el 17 de abril, según informó el medio Variety.
Rinsch —conocido por dirigir La leyenda del samurái: 47 Ronin (2013), The Gift (2010) y The Quiz (1994)— negó las acusaciones vertidas contra él y de las que fue declarado culpable. Los cargos que enfrentaba estaban relacionados con fraude electrónico, lavado de dinero y transacciones monetarias ilegales. El director, detenido en California el pasado marzo, aseguró ayer ante el tribunal federal de Manhattan que se trata de un “malentendido”, según la revista estadounidense.
El cineasta afirmó que completó el rodaje de la primera temporada de la serie, titulada White Horse, pero que necesitaba el dinero para la preproducción de la segunda temporada. Sin embargo, Netflix asegura que nunca encargó a Rinsch una segunda temporada y que la primera estaba “lejos” de terminarse.
Netflix había pagado inicialmente cerca de 44 millones de dólares para comprar la serie, aún sin terminar, y entre finales de 2019 y principios de 2020 el director exigió más dinero a la empresa, que finalmente accedió a pagar otros 11 millones de dólares. Según la fiscalía, Rinsch transfirió el dinero a diversas cuentas bancarias antes de consolidarlo en una cuenta personal, y posteriormente hizo una serie de compras personales y especulativas de valores.
A partir de entonces, Rinsch gastó alrededor de 10 millones en el pago de abogados para su divorcio, la compra de un Ferrari y cinco Rolls-Royce o una estancia en el hotel Four Seasons, entre otras cosas, de acuerdo con las autoridades. En cambio, el condenado declaró que sus compras eran legítimas y que, por ejemplo, los Rolls-Royce eran necesarios para la producción de la serie, informó el semanario Variety.
En ese momento, la covid-19 comenzaba a extenderse por todo el mundo. Según la fiscalía, el cineasta apostó millones por Gilead, una empresa farmacéutica que creía que podía curar la enfermedad, lo que finalmente le supuso grandes pérdidas. El abogado defensor de Rinsch argumentó que las compras de lujo eran una distracción y que “no tenían nada que ver” con el caso.
A lo largo de una semana declararon antiguos ejecutivos de Netflix como la ahora directora de streaming de Paramount, Cindy Holland, o Peter Friedlander, que actualmente se desempeña como director de televisión global de Amazon MGM Studios. Ambos adquirieron los derechos de White Horse, según la revista The Hollywood Reporter.
