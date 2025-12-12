Ir al contenido
_
_
_
_
Cine
Sentencias cine

El cineasta Carl Rinsch, condenado por estafar 11 millones de dólares a Netflix

El director y guionista estadounidense se enfrenta a una pena máxima de 90 años tras ser declarado culpable de utilizar para beneficio propio los fondos que la plataforma había destinado a una serie que nunca llegó a emitirse

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El director y guionista Carl Rinsch se enfrenta a una pena máxima de 90 años de prisión tras ser declarado culpable de estafar a Netflix con 11 millones de dólares (9,4 millones de euros). Tras un juicio de una semana celebrado en Nueva York, un jurado popular llegó a la conclusión de que el cineasta, de 48 años, solicitó una gran inversión a la plataforma para financiar una serie que nunca se emitió y luego gastó ese dinero en inversiones personales. La sentencia que concrete la pena para Rinsch está prevista para el 17 de abril, según informó el medio Variety.

Rinsch —conocido por dirigir La leyenda del samurái: 47 Ronin (2013), The Gift (2010) y The Quiz (1994)— negó las acusaciones vertidas contra él y de las que fue declarado culpable. Los cargos que enfrentaba estaban relacionados con fraude electrónico, lavado de dinero y transacciones monetarias ilegales. El director, detenido en California el pasado marzo, aseguró ayer ante el tribunal federal de Manhattan que se trata de un “malentendido”, según la revista estadounidense.

El cineasta afirmó que completó el rodaje de la primera temporada de la serie, titulada White Horse, pero que necesitaba el dinero para la preproducción de la segunda temporada. Sin embargo, Netflix asegura que nunca encargó a Rinsch una segunda temporada y que la primera estaba “lejos” de terminarse.

Netflix había pagado inicialmente cerca de 44 millones de dólares para comprar la serie, aún sin terminar, y entre finales de 2019 y principios de 2020 el director exigió más dinero a la empresa, que finalmente accedió a pagar otros 11 millones de dólares. Según la fiscalía, Rinsch transfirió el dinero a diversas cuentas bancarias antes de consolidarlo en una cuenta personal, y posteriormente hizo una serie de compras personales y especulativas de valores.

A partir de entonces, Rinsch gastó alrededor de 10 millones en el pago de abogados para su divorcio, la compra de un Ferrari y cinco Rolls-Royce o una estancia en el hotel Four Seasons, entre otras cosas, de acuerdo con las autoridades. En cambio, el condenado declaró que sus compras eran legítimas y que, por ejemplo, los Rolls-Royce eran necesarios para la producción de la serie, informó el semanario Variety.

En ese momento, la covid-19 comenzaba a extenderse por todo el mundo. Según la fiscalía, el cineasta apostó millones por Gilead, una empresa farmacéutica que creía que podía curar la enfermedad, lo que finalmente le supuso grandes pérdidas. El abogado defensor de Rinsch argumentó que las compras de lujo eran una distracción y que “no tenían nada que ver” con el caso.

A lo largo de una semana declararon antiguos ejecutivos de Netflix como la ahora directora de streaming de Paramount, Cindy Holland, o Peter Friedlander, que actualmente se desempeña como director de televisión global de Amazon MGM Studios. Ambos adquirieron los derechos de White Horse, según la revista The Hollywood Reporter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Netflix plan with Warner

Netflix vende a Trump un plan ‘made in USA’ con Warner: miles de empleos y 20 veces más suelos para rodaje en EE UU

Álex Medina R. | Madrid

Netflix cancela la “ambiciosa” serie española ‘El refugio atómico’ tras su primera temporada

Eneko Ruiz Jiménez | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a la oleada de globos procedentes de Bielorrusia
  2. Nemo devuelve el trofeo que ganó en Eurovisión por el apoyo de la UER a Israel: “No creo que deba estar en mi estantería”
  3. El Congreso estudia una proposición de ley para unificar a todos los funcionarios de categoría A en un único grupo
  4. La carta de Ábalos a Guaidó: “Hemos enviado a Víctor de Aldama para que sirva de enlace en nuestras relaciones”
  5. Jornada política del 11 de diciembre de 2025 | El PSOE convoca este viernes a las responsables de Igualdad de sus federaciones por el ‘caso Salazar’
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Sacacorchos eléctrico 7 en 1. Contiene una base de almacenamiento y se carga mediante USB. COMPRA POR 20,99€
Sacacorchos eléctrico 7 en 1. Contiene una base de almacenamiento y se carga mediante USB. COMPRA POR 20,99€
escaparate
Localizador de objetos iOS, compatible únicamente con dispositivos Apple. COMPRA POR 9,76€ (39% DE DESCUENTO)
Localizador de objetos iOS, compatible únicamente con dispositivos Apple. COMPRA POR 9,76€ (39% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_