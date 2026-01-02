La fiesta de los toros se imprime en Baeza

Los números son mareantes: 89.000 murales para fachadas, 500.000 para escaparates, cuatro millones de carteles de pequeño formato, cientos de miles de entradas y 1.300.000 programas de mano sobre La corrida de hoy durante 2025 en 429 plazas de toros, a lo que hay que añadir banderolas para farolas, marquesinas, vinilos, fotografías publicitarias de los toreros, calendarios, libros, revistas…

La práctica totalidad de todo lo que se imprime en el mundo del toro en España, Francia y Portugal lo confecciona la empresa Grupo M&T Impresores, con sede en la localidad jiennense de Baeza, y que cuenta con 20 trabajadores durante la temporada taurina.

“Nosotros compramos papel blanco y lo manchamos”, comenta Manuel Torres, quien a sus 82 años recién cumplidos aún supervisa el trabajo diario del proyecto que creó allá por 1980 y que hoy está en manos de sus hijos, María y Manuel.

El pasado 1 de octubre, el empresario fue galardonado con uno de los premios Jaén, paraíso interior, que concede la Diputación Provincial “por ser un referente en el diseño y la impresión en el sector taurino y una figura destacada en la promoción y defensa de la tauromaquia en nuestra provincia”.

Manuel Torres es un modelo taurino indudable; su empresa presta servicios a todas las plazas de primera categoría, a excepción de Pamplona y Sevilla; a la inmensa mayoría de las plazas de segunda y tercera, y a una amplia nómina de clientes en Francia y Portugal. A su edad, Torres continúa viajando por las distintas ferias ―cuenta que en 2025 ha visto 64 corridas de toros― y controla el diseño de los trabajos que salen de su empresa.

Ciertamente, el Grupo M&T Impresores es un monopolio taurino que el empresario jiennense justifica “en la formalidad, la seriedad y la rapidez de una iniciativa creada para no fallar nunca a quienes demandan nuestros servicios”.

Cuenta que ha sido seguidor de los toros desde su infancia, influenciado por la afición de su madre; “y desde muy pequeño sentí mucha curiosidad por los carteles, los dibujos, los textos…, de modo que mientras mis amigos coleccionaban cromos de futbolistas, a mí me gustaban los carteles antiguos”.

Todo comenzó en 1974. El 17 de agosto se celebraba en Baeza una corrida de toros en la que se anunciaron Antonio José Galán, Niño de la Capea y Paco Bautista. Y a Torres se le ocurrió confeccionar y fotocopiar un programa de mano escrito a máquina con las biografías de los toreros, titulado La corrida de hoy. Y, según confiesa, “aquello tuvo un impacto enorme”.

El éxito de ese programa rudimentario fue el germen del proyecto impresor que pondría en marcha junto a un socio en 1980; para entonces, Torres ya era funcionario del Ministerio de Turismo, y simultaneó la profesión y la afición hasta que la cartelería reclamó toda su energía a medida que aumentaba la clientela y el interés de los empresarios taurinos por los nuevos diseños y formatos.

La oferta de Manuel Torres caló pronto en el sector, y tras demostrar su eficiencia en plazas menores, en el año 1989 firmó un contrato en firme con la empresa de Las Ventas, que fue el mejor aval para el crecimiento de su proyecto.

Desde entonces, todo el papel taurino que se distribuye en la plaza madrileña se elabora en Baeza; incluso la hoja con el sorteo de los toros y las cuadrillas de cada festejo, aunque esa se imprime en la capital por razones de tiempo. “Somos muy reconocidos en el sector taurino”, afirma Manuel Torres; “intentamos ser profesionales, transmitir confianza e ir más allá de la mera impresión del papel”.

El empresario explica que ofrecen diseños y textos exclusivos a los clientes que no cuentan con un departamento especializado, e, incluso, buscan la publicidad necesaria para reducir el coste de los programas de mano de cada festejo.

Y dice estar muy satisfecho del último trabajo que ha salido de sus talleres, un encargo de Plaza 1, la gestora de Las Ventas, titulado Eterno 12, un estuche de dos volúmenes ―Antoñete en la memoria y Morante en la historia― que recogen en 250 fotografías lo sucedido en Madrid el pasado 12 de octubre en el festival homenaje a Antoñete y la despedida del toreo de Morante, que salió a hombros por la Puerta Grande.

A su lado, su hija María manifiesta su sorpresa por el inesperado y madrugador adelanto de los trabajos relativos a las primeras ferias de 2026 ―Olivencia, Illescas, Fallas…― y espera que fructifiquen las conversaciones que mantiene con el nuevo empresario de La Maestranza, José María Garzón ―muy satisfecho, según cuenta ella, con los servicios que le prestan en las demás plazas que regenta,― para que la cartelería sevillana también se imprima en Baeza, dependiente hasta ahora de una imprenta local cercana a la empresa Pagés.