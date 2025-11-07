Alec Baldwin estrena ‘Dos forajidos (Rust)’: qué hacer con una película cuando el protagonista mata a la directora de fotografía

Tras el accidente ocurrido en octubre de 2021, y acabado el proceso judicial, el filme se volvió a rodar en 2023 y se ha estrenado de tapadillo en EE UU

El 21 de octubre de 2021, retomado el rodaje del wéstern Rust en un rancho a 20 minutos de Santa Fe (Nuevo México) tras el parón de la comida, Alec Baldwin, su protagonista, disparó en un ensayo un revolver Colt 45. Por desgracia, el arma estaba cargada con varias balas de fogueo y una de munición real, y el tiro fue directo hacia el equipo humano detrás de la cámara, ya que se iba a filmar desde ese punto de vista. El disparo mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins, y las esquirlas del proyectil, tras atravesar a la primera víctima, llegaron hasta el hombro del director, Joel Souza, y se quedaron a centímetros de su columna vertebral.

Baldwin y la armera de la película, Hannah Gutierrez-Reed, fueron acusados ​​de homicidio involuntario. De ella dependía comprobar que el arma solo estuviera cargada con balas de fogueo (en EE UU se usan pistolas, rifles y escopetas reales; en Europa —y, por tanto, en España— en los rodajes solo hay armas de atrezzo). Los cargos contra Baldwin fueron desestimados en julio de 2024 por motivos procesales (la jueza admitió una queja de la defensa del actor sobre la manipulación de unas balas... que ni siquiera estaban en el decorado). Gutierrez-Reed fue declarada culpable, meses antes, en abril, y sentenciada a dieciocho meses de prisión. El primer asistente de dirección, David Halls —que fue quien entregó la pistola a Baldwin y le aseguró, con la expresión “cold gun” (pistola fría), obligada por los protocolos de la industria, que estaba descargada—, se declaró culpable de un delito menor por uso negligente de un arma mortal.

Alec Baldwin habla por teléfono la tarde del 21 de octubre de 2021, en el aparcamiento de la oficina del sherif en Santa Fe. Jim Weber (AP)

Los reportajes que siguieron al accidente hablaban de cierto descontrol en el plató. En varias entrevistas realizadas el pasado mes de mayo por el lanzamiento en algunas salas estadounidenses y en plataformas de pago de la nueva Rust, el director, Joel Souza, denunció como un bulo que hubiera concursos de tiro en el rodaje, pero sí que ese día “hubo un ritmo lánguido”: parte del equipo técnico había abandonado el rodaje al inicio de la jornada por una disputa con los productores ya que querían ser trasladados a un hotel más cerca del plató, “y no dormir a 100 kilómetros”. Fueron sustituidos por empleados no sindicados.

Desde la izquierda, Josh Hopkins, Alec Baldwin, Halyna Hutchins, Travis Fimmel y Jensen Ackles, en el rodaje de 'Rust'.

Sin embargo, antes del final del viaje judicial, en la primavera de 2023 se reanudó el rodaje en Montana, con una nueva directora de fotografía, Bianca Cline. Souza cambió el guion, y eliminó la secuencia del accidente, ambientada en una iglesia. Ahora, un momento similar transcurre en un salón. También hubo cambio de reparto: el niño protagonista (el personaje de Baldwin, un forajido, es el abuelo de este crío; pero su nombre aparece antes porque además de ser un reclamo publicitario es uno de los productores) y el sheriff tuvieron que ser sustituidos por indisponibilidad en las nuevas fechas. En otro caso, el rostro de un nuevo actor ha sido incrustado digitalmente sobre tomas previamente rodadas. Ese montaje llega hoy a las salas comerciales españolas, tras estrenarse el otoño pasado en el festival de cine de Torún (172.000 habitantes) en Polonia, dedicado a la fotografía cinematográfica, y su lanzamiento limitado en EE UU.

Alec Baldwin y Joel Souza, en el rodaje de 'Rust' en el rancho de Yellowstone en Pray (Montana), el 21 de abril de 2023.

¿Por qué se reanudó el rodaje y se acabó la película? Porque Matthew Hutchins, viudo de la directora de fotografía, llegó a un acuerdo extrajudicial con los productores para que su hijo Andros (de nueve años cuando murió su madre) reciba parte de los beneficios económicos, por eso Matthew aparece acreditado como productor ejecutivo. En Vanity Fair Souza asegura: “Sabía que si se terminaba la película eso beneficiaría económicamente a la familia de Halyna, lo cual es muy importante para mí. Y sé que esto puede sonar trillado para la gente que no es creativa, pero lo último que hizo es importante. Que la gente vea su último trabajo es importante. Ese fue para mí el punto de inflexión en la decisión”. En cambio, desde Ucrania, país originario de Halyna, la madre de la fallecida, Olga Solovey, y los hermanos de la directora de fotografía se han negado a participar en cualquier evento relacionado con el wéstern “mientras Baldwin continúe negándose a disculparse y a asumir responsabilidades” y han iniciado su propia demanda civil en EE UU contra los productores.

Vista aérea del decorado de 'Rust', en el rancho Bonanza Creek en Santa Fe, dos días después del accidente. Jae C. Hong (AP)

En pantalla, en una frase que se ha añadido en el nuevo guion, el niño protagonista, que nunca ha disparado a nadie, contempla a mitad de la película el rifle familiar colgado en el muro de su casa y suelta: “Ha arruinado la vida de casi todos los que se han cruzado en su camino: la de esos apaches, la mía, la de Charles Gantry, la de mi padre... Se suicidó con este rifle un año después de la muerte de mi madre”. Porque el motor narrativo que arranca Dos forajidos (Rust), en una funesta coincidencia, estriba en que el niño dispara con esa arma a alguien por accidente. En The Guardian, Souza, guionista también, confiesa: “Las armas me dan repelús. La idea de tocar una, de coger una, me resulta muy desagradable”, y en el diario británico insistía el pasado mes de mayo: “Me repugnaba la idea de volver [al rodaje], pero después me resultaba atractiva. Y no podía soportar la idea de que la acabara otra persona”.

Joel Souza y Halyna Hutchins, en el rodaje de 'Rust'.

Souza había contratado a Hutchins, y fue decisión de él fichar a la nueva responsable de fotografía, Bianca Cline, que siguió las indicaciones de la fallecida, que dejó un cuaderno con instrucciones y reflexiones. En el momento del accidente, se había filmado la mitad de la película, pero de aquello rodado previamente se ha repetido bastante por el cambio de reparto. También se sentó con Baldwin y le expuso su condición: en el primer rodaje, el actor cambió a su antojo características fundamentales de su papel; en abril de 2023, el criterio lo impondría el director, que para eso era su película.

Dos forajidos (Rust) está dedicada a Hutchins y su nombre aparece en los créditos tanto en ucraniano como en inglés. “Quise incluirlo en honor a su madre”, explica Souza en The Guardian. La dedicatoria viene acompañada de una frase que se convirtió en un mantra para Hutchins después de cada toma: “¿Cómo podemos mejorarla?”.