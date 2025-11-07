‘Dos forajidos (Rust)’: un viejo, un niño y un arma maldita

Dos forajidos (Rust) es la historia de un abuelo solitario buscado por la ley y de su nieto mayor, un niño envuelto en un homicidio fortuito. En un giro de guion entre profético y extraño, el tercer personaje de este wéstern de amplios paisajes naturales es un rifle, una herencia familiar que, como cualquier arma, acaba provocando la desgracia. Así sucedió con el revólver maldito del terrible suceso que rodeó la concepción de esta película: el homicidio involuntario de la directora de fotografía Halyna Hutchins cuando una de las armas del actor protagonista, Alec Baldwin, resultó no ser de fogueo y estar cargada y acabó con su vida.

Dejando de lado aquello, Rust es un wéstern que se deja ver, pero que resulta moroso e inflado en sus casi dos horas y media de metraje. El corazón de la historia —un viejo asesino redimido a través del hijo mayor de la hija que un día perdió— se resiente de un exceso de contexto geográfico que aporta más bien poco. El ritual del wéstern no necesita de tanto detalle cartográfico, y la película salta de un pueblo a otro exhibiendo un supuesto rigor histórico que acaba por marear.

Alec Baldwin, en 'Rust'.

El viaje de Rust (el personaje de Alec Baldwin) remite a las grandes tragedias del Oeste a través del rostro curtido y violento de este abuelo perseguido por la ley. Los increíbles paisajes que cruza junto a su nieto contienen todos los elementos del género: del sheriff al cazarrecompensas, los hombres nómadas frente a las mujeres sedentarias, los tramperos, los indios y las primeras piedras (el salón, la cárcel…) de las futuras ciudades de un país en construcción.

El director, Joel Souza, presenta a sus personajes como si tuviese por delante el tiempo alargado de una serie y no el de una película. El cazarrecompensas que interpreta Travis Fimmel parece una mala copia del que interpreta Joel Edgerton en la magnífica serie El ferrocarril subterráneo, de Barry Jenkins. Todos esos desvíos (ay, ¿dónde estás, Clint Eastwood?) no interesan demasiado y le restan fuerza a lo que de verdad importa, la historia de un viejo asesino dispuesto a salvarse a través de un niño. Y quizá hubiese sido elegante cortar lo del rifle maldito.