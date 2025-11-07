Ir al contenido
Cine
Crítica de cine
Crítica
Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

‘Dos forajidos (Rust)’: un viejo, un niño y un arma maldita

Este wéstern marcado por la muerte accidental de la directora de fotografía Halyna Hutchins y protagonizado por Alec Baldwin resulta moroso e inflado

Alec Baldwin y Patrick Scott McDermott, en'Rust'.
Elsa Fernández-Santos
Elsa Fernández-Santos
Ir a los comentarios

Dos forajidos (Rust) es la historia de un abuelo solitario buscado por la ley y de su nieto mayor, un niño envuelto en un homicidio fortuito. En un giro de guion entre profético y extraño, el tercer personaje de este wéstern de amplios paisajes naturales es un rifle, una herencia familiar que, como cualquier arma, acaba provocando la desgracia. Así sucedió con el revólver maldito del terrible suceso que rodeó la concepción de esta película: el homicidio involuntario de la directora de fotografía Halyna Hutchins cuando una de las armas del actor protagonista, Alec Baldwin, resultó no ser de fogueo y estar cargada y acabó con su vida.

Dejando de lado aquello, Rust es un wéstern que se deja ver, pero que resulta moroso e inflado en sus casi dos horas y media de metraje. El corazón de la historia —un viejo asesino redimido a través del hijo mayor de la hija que un día perdió— se resiente de un exceso de contexto geográfico que aporta más bien poco. El ritual del wéstern no necesita de tanto detalle cartográfico, y la película salta de un pueblo a otro exhibiendo un supuesto rigor histórico que acaba por marear.

El viaje de Rust (el personaje de Alec Baldwin) remite a las grandes tragedias del Oeste a través del rostro curtido y violento de este abuelo perseguido por la ley. Los increíbles paisajes que cruza junto a su nieto contienen todos los elementos del género: del sheriff al cazarrecompensas, los hombres nómadas frente a las mujeres sedentarias, los tramperos, los indios y las primeras piedras (el salón, la cárcel…) de las futuras ciudades de un país en construcción.

El director, Joel Souza, presenta a sus personajes como si tuviese por delante el tiempo alargado de una serie y no el de una película. El cazarrecompensas que interpreta Travis Fimmel parece una mala copia del que interpreta Joel Edgerton en la magnífica serie El ferrocarril subterráneo, de Barry Jenkins. Todos esos desvíos (ay, ¿dónde estás, Clint Eastwood?) no interesan demasiado y le restan fuerza a lo que de verdad importa, la historia de un viejo asesino dispuesto a salvarse a través de un niño. Y quizá hubiese sido elegante cortar lo del rifle maldito.

Dos forajidos (Rust)

Dirección: Joel Souza.

Intérpretes: Alec Baldwin, Josh Hopkins, Patrick Scott McDermott, Frances Fisher, Travis Fimmel.

Género: wéstern, Estados Unidos, 2024.

Duración: 139 minutos.

Estreno: 7 de noviembre.

Elsa Fernández-Santos
Elsa Fernández-Santos
Elsa Fernández-Santos - twitter
Crítica de cine en EL PAÍS y columnista en ICON y SModa. Durante 25 años fue periodista cultural, especializada en cine, en este periódico. Colaboradora del Archivo Lafuente, para el que ha comisariado exposiciones, y del programa de La2 'Historia de Nuestro Cine'. Escribió un libro-entrevista con Manolo Blahnik y el relato ilustrado ‘La bombilla’
Más información

La jueza anula el juicio contra Alec Baldwin al considerar que la fiscalía ocultó una prueba a la defensa

Luis Pablo Beauregard | Santa Fe (Nuevo México)

Alec Baldwin estrena ‘Dos forajidos (Rust)’: qué hacer con una película cuando el protagonista mata a la directora de fotografía

Gregorio Belinchón | Madrid

Archivado En

