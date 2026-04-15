Un ciudadano francés gana en un sorteo un ‘picasso’ valorado en un millón de euros

El momento en que Ari Hodora descubre que es el ganador del cuadro en la subasta de este martes en París.

La Fondation Recherche Alzheimer, dedicada al estudio de la enfermedad, puso a la venta más de 100.000 participaciones a 100 euros

Un ciudadano francés ha ganado este martes un cuadro de Pablo Picasso valorado en un millón de euros. Ari Hodara, nombre del ganador, un ingeniero de 59 años de París, compró una participación de 100 euros en la tercera edición de la iniciativa 1 Picasso por 100 euros, organizada por la Fondation Recherche Alzheimer. El sorteo, celebrado en la casa de subastas Christie’s en París, tenía en vela a los compradores de los 120.000 boletos puestos a la venta, cuyos beneficios, más de 12 millones de euros, se destinarán a la investigación de esta enfermedad.

La obra que se llevará a casa Hodara, al que llamaron durante la celebración del sorteo, es un guache sobre papel del artista malagueño titulado Tête de femme (1941), y proviene de la colección de Opera Gallery, fundada por Gilles Dyan, socio de esta iniciativa solidaria. En la pieza, Picasso retrató a su entonces pareja, la fotógrafa Dora Maar.

“Me sorprendió, eso es todo”, dijo Hodara durante una llamada telefónica con los organizadores poco después del sorteo. “Cuando apuestas en algo así, no esperas ganar”.

Todos los billetes se vendieron a primera hora del viernes. Un millón del dinero recaudado será destinado a pagar el cuadro a un precio preferencial a la galería de arte parisiense, según anunció Péri Cochin, animadora y productora de televisión franco-libanesa, una de las creadoras de la iniciativa. Los 11 millones de euros restantes irán destinados en beneficio de la Fondation Recherche Alzheimer, cuyo presidente, el doctor Olivier de Ladoucette, calificó de “brillante” la idea de hacer “una tómbola planetaria con un premio único”.