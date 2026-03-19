La Fundación la Caixa y el Ministerio de Exteriores firman un acuerdo para exhibir obras en embajadas europeas
El convenio, firmado por el ministro de Asuntos Exteriores y el director general de la fundación, llevará cuadros de Miró o Chirino a las principales capitales europeas
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el director general de la Fundación la Caixa, Josep Maria Coronas, han firmado este jueves un acuerdo para acercar las obras de la colección de arte contemporáneo de la fundación a las embajadas de España en las principales capitales europeas. El pacto traza un plan de itinerancias plurianual con el que algunas de las obras más representativas del arte español entre 1925 y 1976 en la colección recorrerán distintas ciudades de Europa. La primera exposición fruto de este convenio se inaugurará en los próximos meses en la Embajada de España en Berlín. La muestra, titulada Fragmentos, citas y pasajes. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación la Caixa, está formada por quince pinturas y esculturas de creadores españoles del siglo XX que destacaron por su calidad y relevancia internacional. Fragmentos, citas y pasajes incluye piezas de artistas españoles presentes en colecciones de importantes museos nacionales e internacionales y que han sido ampliamente referenciados en publicaciones.
El itinerario empieza con la obra Le lion (1925), de Joan Miró, un ejemplo de sus incursiones iniciales en el surrealismo. Continúa con pinturas de Joan Ponç y Modest Cuixart, del grupo Dau al Set, uno de los primeros colectivos que se aleja del arte oficial con una sensibilidad cercana al surrealismo.
La muestra sigue con la pieza El beso–Maternidad (1951), de Eudald Serra, pionero de la vanguardia escultórica de posguerra; y continúa con obras de los miembros del grupo El Paso y del informalismo -Manuel Millares, Luis Feito, Martín Chirino, Gustavo Torner y Antoni Tàpies-, que fueron pioneros en el reconocimiento internacional del arte español de mediados del siglo XX. La exposición cuenta también con pinturas y esculturas de carácter abstracto y personal, como las de Jorge Oteiza y Eduardo Chillida. El recorrido finaliza con la escultura Menina-Miró (1976) de Equipo Crónica, que encarna la vertiente reivindicativa y llena de ironía del nuevo realismo europeo. El proyecto está comisariado por Oscar Pina, responsable de contenidos del Departamento de ArtHub y Colección de la Fundación la Caixa.
Itinerancia y sostenibilidad
Fragmentos, citas y pasajes se inaugurará en los próximos meses en la Embajada de España en Berlín, donde podrá visitarse hasta otoño. Posteriormente viajará a las embajadas de París, Londres y Bruselas, con fechas aún por determinar. La itinerancia de la exposición se ha planificado aplicando criterios de eficiencia y sostenibilidad en todas las fases del proyecto: desde la selección de materiales responsables hasta un diseño modular que optimiza recursos y facilita el montaje en cada sede. Además, la instalación se realizará con un equipo reducido y especializado de profesionales, con montadores y diseñador españoles y algunos técnicos locales para minimizar desplazamientos y fomentar la economía del entorno.
El compromiso de la fundación con la difusión del patrimonio cultural no es nuevo, y se refleja en la colección de arte contemporáneo creada en 1985. Con cerca de 1.100 piezas y vocación internacional, reúne a artistas como Gerhard Richter, Antoni Tàpies, Cindy Sherman, Doris Salcedo o Mona Hatoum. Impulsa tanto proyectos propios como colaboraciones con grandes museos y centros culturales, y es considerada una de las más relevantes de Europa en el ámbito privado.
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