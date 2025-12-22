La Fundación la Caixa aumenta hasta 250 millones de euros la inversión social en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de la Fundación la Caixa, Isidre Fainé, firmando el acuerdo para invertir 250 millones en acción social, cultural, investigación y becas REMITIDA / HANDOUT por GOVERN

La Fundación la Caixa ha aumentado hasta 250 millones de euros el total de la inversión social en Cataluña, lo que supone un incremento de 25 millones de euros respecto al año anterior. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de la Fundación la Caixa, Isidre Fainé, han firmado este lunes el acuerdo marco entre ambas instituciones en materia social, cultural y de investigación y becas. En virtud de este convenio, la fundación destina 250 millones de euros a inversión social en Cataluña en 2025, 25 millones de euros respecto al año anterior.

Según ha informado la Fundación la Caixa y la Generalitat, un total de 99 millones de euros se destinarán a los programas sociales de la entidad dirigidos especialmente a los colectivos más vulnerables. Entre los objetivos básicos marcados en el acuerdo destacan la lucha contra la pobreza infantil, la promoción del envejecimiento activo y saludable, la atención a personas con enfermedades avanzadas y la mejora de las condiciones laborales y vitales de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. Además de estas líneas de actuación, el acuerdo también prevé acciones en los ámbitos cultural y de investigación y becas. “Nuestra inversión para acción social ha aumentado este año un 10% con el objetivo de potenciar los proyectos más transformadores, dedicados a fomentar la igualdad de oportunidades”, ha dicho por su parte el presidente de la Fundación la Caixa, Isidre Fainé.

Entre los programas en marcha, destaca Caixa Proinfància, centrado en combatir la pobreza infantil; Incorpora, que fomenta la contratación de los colectivos con más dificultades para encontrar empleo; el de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas; o el de Personas Mayores. En lo que respecta a las Convocatorias de Proyectos Sociales, en2025 se ha dado apoyo a 349 iniciativas con una inversión de 10,6 millones de euros. Illa ha explicado que el acuerdo “responde a la prioridad del Govern de impulsar la igualdad de oportunidades, generar prosperidad y compartirla, para seguir construyendo una Cataluña más justa e igualitaria”.

Por otro lado, destaca también la labor de divulgación a través del Palau Macaya, declarado en 2024 Centro Internacional para las Ciencias Humanas y Sociales de la UNESCO, y del Observatorio Social de la Fundación la Caixa, un espacio para el debate y la reflexión que da apoyo a la investigación social.