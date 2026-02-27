Andrés Suárez, en los conciertos de EL PAÍS: “Soy nieto e hijo de personas a las que les partieron la cara por defender la libertad”

Partir de una situación dolorosa para crear arte, belleza y canciones. Andrés Suárez (Ferrol, 42 años) sufrió una separación en 2024 y, con todo ese dolor, compuso Lúa (luna, en gallego): un viaje a través del desamor y los nuevos comienzos. El cantautor charló con la periodista de Cadena SER, Laura Piñero, en un encuentro con lectores de EL PAÍS celebrado el pasado 23 de febrero en los Teatros Luchana de Madrid. Ya puedes disfrutar en vídeo de la entrevista y de la actuación en directo que ofreció el músico. Los Encuentros EL PAÍS forman parte del programa de fidelización para suscriptores EL PAÍS+.

Confesó estar nervioso. Este viernes sale a la luz su décimo álbum de estudio, uno de los más importantes de su carrera, en parte por todas las experiencias vitales volcadas en sus letras. Lúa surge de un momento oscuro, en el que el cantautor atravesaba una depresión: “Desde que empieza la grabación, tengo la voz casi afónica, porque la depresión me agarró la garganta”, reveló. El proceso de composición tampoco fue fácil. Reconoció que “las primeras canciones estaban cargadas de odio y rencor”. Decidió reescribirlas y nacieron temas como Cuánto daría o Durmiendo con mi enemiga, canciones de despedida con dolor, pero sin insulto.

“La cara A es la luna negra, la B la jacaranda”, detalló. En un viaje a México, Suárez se volvió a enamorar y, a partir de ese momento, el sonido del disco cambia. Entra una bachata grabada con los músicos de Juan Luis Guerra y las letras se tornan luminosas. Su música no puede desprenderse de su vida: “Me da mucha pena cuando la gente te pregunta por el fracaso sentimental. El mayor triunfo de mi vida es haberme sentido así, aunque fuera durante media hora”, explicó al preguntarle por canciones como C o Jacaranda.

“Es el momento de ser más humanos que nunca. Cuando la gente paga una entrada, la tienes que emocionar”. Andrés Suárez

El álbum se ha fraguado a fuego lento en los Estudios Moraima, en Torrelodones, con una imponente tarea de selección: escribió más de 70 canciones, de las que tuvo que escoger 12. Frente al creciente uso de la inteligencia artificial en la música, con hits que se crean en apenas tres minutos, Suárez reivindicó el violín y la madera: “Es el momento de ser más humanos que nunca. Cuando la gente paga una entrada, la tienes que emocionar”.

Un disco, una gira y un documental

El próximo 5 de marzo Andrés Suárez comenzará una gira con paradas en Madrid, Barcelona, Sevilla y Ferrol, con entradas agotadas para la cita del 13 de marzo en La Riviera. ¿Qué esperar en sus conciertos? “Si alguien viene a mi gira a ver un espectáculo de pirotecnia, que no venga. Llevo dos alfombras, una lámpara de madera y a mis músicos tocando en directo. Ese es mi show”, sentenció.

Además del disco y la gira, el gallego desveló en primicia una sorpresa para los lectores de EL PAÍS: habrá también un documental, Cara A España, Cara B México, que servirá para ahondar en la figura del artista con una cámara acompañándole en sus conciertos.

03:09 Andrés Suárez - 'Durmiendo con mi enemiga'

Con 42 años y alejado ya de los excesos de la juventud, el artista habló sobre su adicción al teléfono móvil, que trata en terapia: “Cuando algo me sienta mal, lo dejo sin síndrome de abstinencia, excepto la droga más poderosa que he probado en mi vida, que es el teléfono móvil”. Preguntado por los problemas de la sociedad actual, el artista se mostró preocupado por los niveles de polarización, cada vez más altos: “Hoy los chats de la familia y de los amigos se han roto. Yo soy una persona de izquierdas con muchos amigos y familiares de derechas”. Para el gallego, la pandemia fue un punto de inflexión y, desde entonces, el odio se ha expandido, sobre todo en redes sociales. No le hará callarse ni dejar de expresar su opinión, aun a riesgo de perder seguidores: “Soy nieto e hijo de personas a las que les partieron la cara por defender la libertad”, afirmó.

03:17 Andrés Suárez - 'C' El cantautor Andrés Suarez durante su actuación en los Encuentros con EL PAÍS en el Teatro Luchana, en Madrid Foto: Víctor Sainz

