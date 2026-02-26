Los 12 discos de pop y rock que hay que escuchar hoy (febrero 2026)

Charli XCX aprovecha una película para grabar un buen disco, Cordovas nos devuelve a los setenta y Ratboys descubren a una vocalista fantástica

Portada del disco ‘Back to Life’, de Cordovas.

- Cordovas, ‘Back to Life’

¿Quiénes son? Una banda afincada en Nashville a la que le hubiese gustado vivir en los años setenta. Los miembros residen la mayor parte del tiempo todos juntos y en ese ambiente se crean su fantástica música.

¿Es tan bueno Back to Life? Cordovas están arrancados de allí donde el country se encontró con el rock, con nombres legendarios como The Band, Eagles, Grateful Dead o los Rolling Stones de Exile and Main Street. El piano honky tonk, la guitarra pedal steel, las dobles voces abrillantando las melodías… Un disco breve (28 minutos) que reconforta por su delicadeza, por su belleza y porque llena de paz. Casi necesaria su escucha con el ruido que se expande ahí fuera.

Portada del disco 'Terapia de grupo', de Maximiliano Calvo.

- Maximiliano Calvo, ‘Terapia de grupo’

¿Quién es? Un músico argentino afincado en España que ha hecho de su enfermedad una misión: se libró de la adicción a la cocaína y al alcohol y ahora actúa en centros de desintoxicación para cantar y decir que se puede.

¿Es tan bueno Terapia de grupo? De este viaje a la sobriedad surge este disco doble de 20 canciones y una hora de duración, un purgatoria por sus comportamientos como adicto, un pedir disculpas a unos y a otros, una intención por ser, en definitiva, mejor persona. De esto va el disco, más que de hablar de sustancias y amarguras. “Tengo prohibido andar solo, lo siento, es que fui tan peligroso para mí”, dice en la preciosa Ok para el amor. Maximiliano canta como solo un argentino sabe hacerlo, con un punto de dulzura compatible con el rock. Se nota la escuela de Charly García, Spinetta, Fito Páez, Gustavo Cerati, Calamaro, Babasónicos… Qué quieren: es su escuela. Un disco cuidado en los arreglos (vientos, teclados, orquestaciones) y variado en los ritmos, con funk, rock, pop elegante, con textos donde se pone en valor el cine en versión original, bailar acompañado baladas de los años setenta, los vinilos… El amor por una cultura en contraposición a los hipnóticamente vacíos tiempos digitales. Un disco emocionante, fabuloso.

Portada del disco ‘The Nashville Sessions’, de James Deely.

- James Deely, ‘The Nashville Sessions’

¿Quién es? Un músico crecido musicalmente en Nueva Jersey que ya lleva unos cuantos años editando buenos discos, aunque en esta parte de Europa permanece como gran desconocido.

¿Es tan bueno The Nashville Sessions? A la llamada de Deely se han sumado el guitarrista Eric Roscoe Ambel, histórico de rock americano; Garry Tallent, bajista de la E Street Band de Springsteen o el teclista Jeff Kazee, de Southside Johnny. Solida alineación para ayudar a Deely en un álbum de rock and roll, soul, country-rock y demás músicas y fusiones americanas. Un trabajo de esos que le gustaría producir a T Bone Burnett. Pero este se le escapó.

Portada del disco ‘Singin’ to an Empty Chair’, de Ratboys.

- Ratboys, ‘Singin’ to an Empty Chair’

¿Quiénes son? Una banda indie-rock de Chicago que alcanza su sexto disco.

¿Es tan bueno Singin’ to an Empty Chair? Lo interesante de Ratboys se debe en buena parte en la voz de Julia Steiner, capaz transmitir vulnerabilidad y fuerza en una misma canción. Ratboys pasa del indie-rock distorsionado al country-rock a lo Waxahatchee, y lo hace sin traumas, con naturalidad. Las mejores canciones del álbum llegan precisamente cuando se ponen reposados, como demuestra la excelente The World, So Madly.

Portada del disco 'Rebrote', de Rebrote.

- Rebrote, ‘Rebrote’

¿Quiénes son? La nueva banda de Iñaki Uoho Antón. Extremoduro se acabó y la pandemia nos privó de una última gira, Robe ya no está, e inevitablemente hay que seguir adelante. El nuevo cantante, Jaime Moreno, es un gaditano de un grupo que se llama The Electric Alley. También son de la partida el bajista Miguel Colino y el baterista José Ignacio Cantera, sección rítmica de los últimos tiempos de Extremoduro.

¿Es tan bueno Rebrote? El aficionado reconocerá que detrás de este disco está el arquitecto del sonido de Platero y Tú y Extremoduro. Surgen algunos temas que recuerdan a Platero (el rocanrol Un brote) y otros de estructuras más complejas que apuntan a los Extremoduro progresivos (como Cuando no estás tú, de 9,35 minutos, y dedicada a Robe). Un sonido cuidado, el descubrimiento de un buen vocalista (que ni se parece a Fito o a Robe y ni hace falta) y unas canciones apetecibles apuntan a un proyecto muy serio.

Portada del disco ‘For the First, Again’, de Tyler Ballgame.

- Tyler Ballgame, ‘For the First, Again’

¿Quién es? Un estadounidense que en la treintena publica su debut. Vive en Los Ángeles.

¿Es tan bueno For the First, Again? Lo primero que impresiona en Tyler Ballgame es su registro vocal, que llega a los niveles de un Roy Orbison. Ahora solo faltan las canciones, y existen en este disco que abraza el rock setentero californiano. También le inspira John Lennon, sobre todo cuando el piano ejerce de instrumento troncal. Son canciones pausadas, bellas, que tratan de curar heridas del alma que quizá ya sean crónicas. En algunos momentos recuerda a aquel monumental 0, del irlandés Damien Rice, aunque el debut de Ballgame alberga menos amargura.

Portada del disco ‘Lovers and Fears’, de La Perra Blanco.

- La Perra Blanco, ‘Lovers and Fears’

¿Quién es? Alba Blanco, una gaditana de 29 años que realiza música orgullosamente pasada de moda: rock and roll, nada menos.

¿Es tan bueno Lovers and Fears? Cantando (y qué bien) en inglés y en castellano y tocando la guitarra (de maravilla), La Perra Blanco representa un feliz caso atípico en la música actual: una mujer que practica rock and roll, que combina con soul o rhythm & blues. “Yo he recorrido el camino complicado del amor”, canta en Devil In My Bed, frase que resume el momento vital en el que se gestó este disco bailable y furioso.

- Chris Lyons, ‘Painters Street’

¿Quién es? Un músico de Nueva Orleans que publica su primer disco en solitario después de haber pasado por una banda llamada Silver Synthetic.

¿Es tan bueno Painters Street? La voz suave y deliberadamente lánguida de Lyons se mueve por ritmos relajantes y atmósferas brumosas. Un delicioso sonido de piano eléctrico y guitarras country-rock. Unas veces suena a Graham Nash y otras a soft rock setentero. Un disco que desestresa desde el inicio y mece al oyente en un ambiente bucólico. Se puede escuchar con una cinta de flores en la cabeza.

Portada del disco 'Espejismo nº 9', de 091.

- 091, ‘Espejismo nº 9’

¿Quiénes son? De esos grupos del rock español que se han movido en una zona discreta, sin tener grandes éxitos y tampoco fracasos, como les ocurre a los también granadinos Lagartija Nick o a los madrileños Los Enemigos. Bandas necesarias que dignifican el oficio de hacer rock en este país. 091 estuvieron unos años separados y desde 2016, otra vez en marcha.

¿Es tan bueno Espejismo nº 9? Un disco que suena de lujo, estupendamente cantando (por Jose Antonio García) y tocado con energía y elegancia, destacando la guitarra de José Ignacio Lapido. Faltarían las buenas canciones… Y las hay, con reflexiones sobre el paso del tiempo (“piezas de desguace para el viejo motor”), espacio para los olvidados, la redención como meta final. 091 compone un rock que vira algunas veces a la americana o al medio tiempo pop-rock, y siempre guardando unas señas de identidad que no son otras que la calidad y el buen gusto.

Portada del disco ‘EPIC. Elvis Presley in Concert. Banda sonora’, de Elvis Presley.

- Elvis Presley, ‘EPIC. Elvis Presley in Concert. Banda sonora’

¿Quién es? Después de siete años sin conciertos, Elvis Presley regresó en 1968. Y se reinventó en los setenta con una serie de recitales en Las Vegas, con una banda numerosa, en teatros donde podía charlar con el público, realizar bromas y con un repertorio al que cubrió con una pátina de glamur. A partir de ese momento Las Vegas se convirtió en un espacio para relanzar a cantantes veteranos, y en una forma de forrarse.

¿Es tan bueno EPIC. Elvis Presley In Concert. Banda sonora? Hablamos de la banda sonora de la película del mismo título que se estrena el 27 de febrero en España y que está dirigida por Baz Luhrmann, cineasta que ya trató al músico en Elvis, de 2022, con la crítica y los fans divididos. Este disco es la banda sonora de la película, 27 canciones, una hora y 14 minutos de música. Aunque procede pasar por los cines, el disco funciona sin las imágenes. Este es el Elvis de los 70 en Las Vegas, con una voz apabullante, interpretando a una velocidad endemoniada los rocanroles (toca el grupo tan precipitado que Elvis pierde el ritmo en Hound Dog, pero lo resuelve con humor) y sacando su dramática voz en temas como I Can’t Stop Loving You o Are You Lonesome Tonight? Asistimos a acertadas fusiones, como la de Little Sister con Get Back, de los Beatles, y a rompedores ejercicios de soul en Wearin’ That Night Life Look, con los metales y los coros refulgiendo. Se puede sentir como Elvis suda y saltan los botones de su mono blanco.

Portada del disco ‘Wuthering Heights’, de Charli XCX.

- Charli XCX, ‘Wuthering Heights’

¿Quién es? La única que ha salido indemne de la adaptación en 2026 de Cumbres borrascosas por parte de la cineasta Emerald Fennell. Pocos críticos han salvado el filme, pero la música merece la pena.

¿Es tan bueno Wuthering Heights? Matizar que no se trata de una banda sonora. Fennell encargó una canción a la artista británica y esta se sintió inspirada para componer un disco de 34 minutos. Se abre con una inquietante colaboración con John Cale, donde los dos acaban cantando: “Creo que voy a morir en esta casa”. Charli consigue que suene moderno el pop de consumo rápido (en el lado contrario a, pongamos, Katy Perry), y cuando experimenta crea un mundo lleno de recursos y sonidos seductores. La utilización de las cuerdas transforma el concepto de pop electrónico, en Always Everywhere consigue conmover tanto como lo hacía Sinéad O’Connor, y cuando se pone turbia no se queda lejos de Nine Inch Nails. A la espera de su nuevo disco, este trabajo no es nada menor.

JOYA RESCATADA DEL MES...

Todos los meses recomendamos un disco que quizá quedó fuera del radar.

Portada del disco ‘She’s the Boss’ (1985), de Mick Jagger.

- Mick Jagger, ‘She’s the Boss’ (1985)

¿Quién es? En algún periodo de la primera mitad de los años ochenta los Rolling Stones estaban rotos. La relación entre los dos motores, Mick Jagger y Keith Richards, vivía resquebrajada. La salida del primer disco en solitario del vocalista, este She’s the Boss, no fue el mejor modo de intentar alejar la tormenta.

¿Es tan bueno She’s the Boss? Todo lo que odian los rockeros stonianos se encuentra aquí: la batería electrónica, los sintetizadores, la ausencia de guitarras ásperas, el Jagger más bailarín… Aún así, estamos ante un buen álbum, desde el inicio, con un nervioso Lonely at the Top, que se supone iba destinado a los Stones, porque está firmado junto a Keith Richards. Jagger compensa la ausencia de su compinche con una legión de estrellas: Jeff Beck (el guitarrista oficial del álbum), Herbie Hancock, Pete Townshend, Nile Rodgers o Bill Laswell. Vale, el rock and roll apenas aparece, pero la música disco y el pop bailable suenan creíbles. Y, claro, tenemos la voz de Jagger, agresiva, carnosa, en un gran momento.