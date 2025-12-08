Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
Universos paralelos
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Antes y después de Charly García

El rock argentino es probablemente el más longevo y productivo de todos los que usan el español, en cualquiera de las dos orillas del Atlántico

Diego A. Manrique
Diego A. Manrique
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

En 2026, el rock hecho en la República Argentina podría celebrar sus 70 años de vida. Debería ser así si se acepta como piedra fundacional Rock con leche, de Eddie Pequenino, pieza editada en febrero de 1956. No es mucho más estúpido que similares discos pioneros en otros países, generalmente facturados por músicos de jazz y swing, tipos encerrados en el circuito de locales nocturnos y prestos a cabalgar cualquier moda que asomara. El modelo parecía ser el de Bill Haley & His Comets; artistas como Chuck Berry, Little Richard o Fats Domino grababan para compañías modestas y resultaban demasiado “raciales” para ser exportados.

Lo extraordinario es que, a partir de tan humilde comienzo, el rock argentino adquiriera una identidad propia, con un lenguaje rico y una aguda conciencia de su propio valor, posiblemente derivada de su posición geográfica en el Cono Sur, un sentido de la periferia combinado con el anhelo de cosmopolitismo de aquella sociedad. Las incertidumbres políticas favorecieron el desarrollo de tendencias artísticas originales, que intentaban dar sentido a la oscilación entre los impulsos democráticos y la tentación autoritaria. Sí, hasta surgieron hippies pero en su variedad austral, algo menos necia que en sus países de origen.

El rock argento demostró una notable capacidad para reflexionar e incluso para memorializarse, potenciada por una prensa musical de gran nivel y la publicación de sólidos libros especializados. Eso ayuda a explicar el surgimiento de figuras como la de Charly García, producto de una familia culta y dotado de oído absoluto. Empezó a expresarse dentro del rock progresivo, aunque fue abriéndose a otras músicas, a la vez que adquiría una capacidad narrativa que conectaba con las esperanzas de un sector considerable de la juventud. Considerado como un loquito inofensivo, pudo beneficiarse de cierta tolerancia general incluso en plena dictadura militar. Solo así se explica que, a raíz de la guerra de las Malvinas, publicara No bombardeen Buenos Aires, retrato de la posición imposible de unos músicos que derivaban buena parte de su inspiración del país al que los milicos pretendían desafiar.

Estilísticamente, García amplió su paleta hasta acercarse al tecno pop, aunque eso no le hiciera más inteligible para el público español; de hecho, durante sus estancias entre nosotros, se acentuaba el pasmo de los nativos ante semejante kamikaze. Siempre sospeché que, cuando Joaquín Sabina elaboró Enemigos íntimos con Fito Páez, se cometió un error garrafal: el de Úbeda debería haberse atrevido a encamarse con alguien tan combustible como García. A Charly le hubiera venido bien intentar hacer carrera en España, dado que en su propio país estaban saturados de sus genialidades y/o excentricidades.

Urge mencionar algunas de las poderosas personalidades surgidas a posteriori: el Indio Solari, Luca Prodan, Gustavo Cerati o incluso esas luminarias que descarrilaron, tipo Andrés Calamaro o Vicentico. No es solo que ellos hayan sido fijados en libros rigurosos: también hay tomos dedicados a los locales que les vieron actuar, como el Estadio Obras Sanitarias o la indescriptible discoteca Cemento.

Es otro mundo, otra cultura. En el espacio antes ocupado por Cemento hay una placa (enorme) de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recordando que allí estuvo “un lugar emblemático del rock.” Intenten imaginar algo parecido en nuestro país.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Diego A. Manrique
Diego A. Manrique
Periodista musical en radio, televisión y prensa escrita, ocupaciones evocadas en el libro 'El mejor oficio del mundo'. Lo que no impide su dedicación ocasional a la novela negra, el cine, los comics, las series o la Historia. 
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Fito Páez: “Todos somos canallas. Hacemos trampas y después cocinamos para todo el barrio”

Pedro Zuazua | Madrid

Buenos Aires se entrega a su leyenda del rock: “Charly García es todo”

Mar Centenera | Buenos Aires

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Cargador para iPhone de carga rápida USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador para iPhone de carga rápida USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 38,39€ (30% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 38,39€ (30% DE DESCUENTO)
escaparate
Paraguas plegable automático anti viento. COMPRA POR 9,49€ (47% DE DESCUENTO)
Paraguas plegable automático anti viento. COMPRA POR 9,49€ (47% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_