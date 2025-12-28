Las 10 mejores películas de Brigitte Bardot: de ‘Y Dios creó a la mujer’ a ‘La verdad’ y ‘¡Viva María!’

Aunque Brigitte Bardot, fallecida este domingo a los 91 años, actuara en casi medio centenar de películas, su mito y su imagen aplastaron cualquier reto interpretativo. El icono devoró a la intérprete, que se retiró del cine en 1973. Con todo, aquí van 10 películas destacables de su filmografía:

Y Dios creó a la mujer (1956). Aunque Bardot ya llevaba una docena de películas a sus espaldas (entre ellas, Helena de Troya, de Robert Wise), esta es la película que la convierte en estrella. En el cuarteto amoroso que se monta entre su personaje (que no es femme fatale, cuidado, sino una chica que sencillamente nació exuberante), dos hermanos y un hombre de negocios, el director Roger Vadim supo poner la cámara al servicio de aquella cara y aquel cuerpo. El resto ya es leyenda.

La pequeña B. B. (1956). Una chica de provincias es descubierta por una revista de París y así inicia su carrera de top model. Y ella se enamora de su promotor, pero él la quiere como una hija, así que ella busca un tipo joven para provocar sus celos. El título en español exprime el mito Bardot (aunque su personaje no juegue con su carga sexual), porque el original es La mariée est trop belle.

¿Quiere usted bailar conmigo? (1959). Thriller humorístico al canto: un dentista, que discute con su nueva y atractiva esposa Virginie (Bardot), es recogido por una profesora de baile, que tras este encuentro sin sexo comenzará a chantajearle. Bardot, que está radiante y que rodó el filme embarazada sin contárselo a nadie, luchará por limpiar el buen nombre de su marido. Y ya tenemos el conflicto.

La verdad (1960). Henri-Georges Clouzot es un cineasta injustamente algo olvidado hoy en día. Aquí exprime a Bardot que da vida a una chica, la oveja negra de la familia, que tras mudarse a París es acusada del asesinato de su amante. ¿Crimen pasional o premeditado? El rodaje estuvo marcado por su intensidad y por el fallecimiento de Vera Clouzot, esposa del cineasta y coguionista. Al acabar, aún en zozobra por la fiereza de su personaje, Bardot intentó suicidarse.

El desprecio (1963). La actriz recibió el marchamo Godard en este filme en el que encarna a la esposa de un guionista (Michel Picoli) cuyo matrimonio se desintegra durante la producción de una película. ¿Por qué? Porque ella pasa cada vez más tiempo con el productor (Jack Palance). El filme es más conocido por haberse filmado en la casa Malaparte, en la isla de Capri, un prodigio de la arquitectura modernista italiana, que por su calidad: Godard la odiaba.

Querida Brigitte (1965). No busquen el nombre de Bardot en esta comedia protagonizada por James Stewart. Porque la francesa prohibió taxativamente que apareciera. Bardot hace de sí misma, ya que de ella está enamorada un niño prodigio de las matemáticas, que por ese talento con los números saca de quicio a su padre (Stewart), profesor de inglés amante de la poesía. ¿Cómo resolvieron los productores el problema de tener a la estrella francesa y no poder publicitarla? Poniendo su nombre en el título.

¡Viva María! (1965). Louis Malle (que trabajó tres veces con Bardot) y Jean-Claude Carrière escribieron un guion loco que, sin embargo, hipnotiza: Bardot es la hija de un terrorista irlandés, que en Centroamérica conoce a otra María (Jeanne Moreau), artista circense, y con ella se une al circo, acabando en mitad de la revolución mexicana. No solo hay un número musical estupendo de ambas, y una mirada divertida a las ideologías, sino que de paso las dos Marías inventan el striptease.

Shalako (1968). Podía haber sido un gran wéstern. Con Edward Dmytryk en la dirección, y Sean Connery (es su único wéstern), Bardot, Jack Hawkins, Honor Blackman y Woody Strode en el reparto. Pero la historia de un grupo de cazadores europeos que se enfrentan a los indios en el Nuevo México de 1880 se queda en un buen entretenimiento, eso sí, rodado en Almería.

El bulevar del ron (1971). Bardot con otro grande del cine europeo, Lino Ventura. En los años de la ley seca en EE UU, uno de los contrabandistas que atraviesan el Caribe con cargamentos de ron se enamora de una actriz en un rodaje. Ventura y Bardot ni se aguantaban en la vida real.

Las petroleras (1971). Claudia Cardinale y Brigitte Bardot, duelo de alto voltaje en el cine europeo en una película devenida en título de culto con el tiempo. Dos mujeres, al frente de sendas bandas de forajidos, formadas por cuatro hermanas y por cuatro hermanos respectivamente, se pelean por las tierras de un rancho cuando descubren que en él hay petróleo. El personaje de Bardot (Frenchie King) y sus hermanas asaltaban bancos y trenes, hasta que deciden cambiar de vida y comprar un rancho. Pero Marie (Cardinale) y sus cuatro hermanos no cejarán en el empeño de arrebatárselo.