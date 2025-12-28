Brigitte Bardot, una vida en imágenes

31 fotosObituarioBrigitte Bardot, una vida en imágenes Fue considerada por la sociedad de esa época como un icono de la sensualidad. La actriz y cantante francesa ha muerto este domingo a los 91 añosEl País28 dic 2025 - 11:20Actualizado: 28 dic 2025 - 11:35CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosBrigitte Bardot, de niña, posa en la academia de Mrs Bourgat cerca de 1946.Roger Viollet (Getty Images)Retrato de la intérprete francesa Brigitte Bardot, en una imagen sin fechar.John Kisch Archive (Getty Images)Roger Pierre y Brigitte Bardot en una imagen de la película 'Le Trou normand', en 1952, donde comenzó su andadura en el cine.Sunset Boulevard (Corbis via Getty Images)Brigitte Bardot en su casa de París en 1952. Alex QUINIO (Gamma-Rapho via Getty Images)Kirk Douglas y Brigitte Bardot (en el centro) en una playa de Cannes durante el festival de 1954. La actriz protagonizó su primera película en Estados Unidos junto a Kirk Douglas con el filme 'Un acte d'amour'.Rue des Archives (©Pat Morin/Rue des Archives / Cordon Press)A principios de los cincuenta escandalizó a la industria del cine al posar en biquini en Cannes y popularizo un tipo de escote que fue bautizado: el escote Bardot.Mirrorpix (Mirrorpix via Getty Images)12 de diciembre de 1952. La actriz francesa Brigitte Bardot y su primer esposo, el director francés Roger Vadim en la ceremonia nupcial en la iglesia de Passy de París.Hulton Archive (Getty Images)El pintor malagueño Pablo Picasso estudia las proporciones de la cabeza de Brigitte Bardot, en un fragmento de una película rodada en Francia en la década de 1950.Bettmann (Bettmann Archive)Posado de la estrella del cine, en la década de los años 50.United Archives (FilmPublicityArchive/United Archives via Getty Images)Hoja de contactos de la intérprete Brigitte Bardot, en noviembre de 1956.Mirrorpix (Mirrorpix via Getty Images)Brigitte Bardot en la escena del largometraje 'Doctor at Sea' con Dick Bogarde.George Rinhart (Corbis via Getty Images)Bardot, asediada por seguidores, en el Festival de Cannes en 1956.Haywood Magee (Getty Images)La intérprete francesa Brigitte Bardot, junto a su nuevo esposo, el actor Jacques Charrier, tras su boda celebrada el 18 de junio de 1959.Bettmann (Bettmann Archive)Las actrices Brigitte Bardot y Jeanne Moreau en una escena de la película 'Viva Maria!?, de 1965. United Archives (FilmPublicityArchive/United Archives via Getty Images)Brigitte Bardot en el set de rodaje de 'Quiere usted bailar conmigo? de 1959.Sunset Boulevard (Corbis via Getty Images)Los militares británicos de la Real Fuerza Aérea observan atentamente a la estrella francesa Brigitte Bardot durante el rodaje de una película, el 11 de abril de 1959. Bettmann (Bettmann Archive)Brigitte Bardot se enjabona en la bañera en la película de 1957 'Une Parisienne'.Bettmann (Bettmann Archive)Bardot posa en 1957. Sunset Boulevard (Corbis via Getty Images)La estrecha del cine francés Brigitte Bardot, en una imagen de la década de los años 60.Everett /Cordon PressSean Connery y Brigitte Bardot, durante el rodaje de 'Skalako' en 1960.Jacques Haillot (Sygma via Getty Images)La actriz Brigitte Bardot con su hijo Nicolas, alrededor de 1960 en Francia. REPORTERS ASSOCIES (Gamma-Rapho via Getty Images)Retrato de la actriz francesa Brigitte Bardot acariciando a un caballo, en una imagen de 1960.Archive Photos (Getty Images)Brigitte Bardot y Serge Gainsbourg en el rodaje del programa de televisión 'Show', en 1965.INA (INA via Getty Images)Brigitte Bardot y su tercer esposo, Gunther Sachs, en París sobre 1967.NOA (Roger Viollet via Getty Images)La intérprete Brigitte Bardot posa para un retrato cerca de 1970 en New York.Art Zelin (Getty Images)Brigitte Bardot y Jane Birkin en rodaje del largometraje 'Si Don Juan fuese mujer' de 1973.Sunset Boulevard (Corbis via Getty Images)Brigitte Bardot en el Consejo Europeo para condenar la caza de focas en Estrasburgo, el 24 de enero de 1978.Laurent MAOUS (Gamma-Rapho via Getty Images)Brigitte Bardot en un refugio de animales durante la emisión de televisión 'Entre chien et loup' presentado por Allain Bougrain-Dubourg, el 3 de octubre de 1987.Georges MERILLON (Gamma-Rapho via Getty Images)Retrato de Brigitte Bardot, el 8 de agosto 1990.Alexis DUCLOS (Gamma-Rapho via Getty Images)Brigitte Bardot, Théodore Monod, Laetitia Scherrer y Bernard d'Ormale (primero por la derecha), su actual marido, en una manifestación contra la utilización de pieles animales, el 20 de diciembre de 1997, en París.Georges MERILLON (Gamma-Rapho via Getty Images)Brigitte Bardot celebra su 72º cumpleaños y el 20º aniversario de su fundación protectora de animales en un teatro de París, el 28 de septiembre de 2006.REMY DE LA MAUVINIERE (AP)