Cataluña
Carles Vilarrubí

Muere el empresario Carles Vilarrubí, pilar de la creación de Catalunya Ràdio y exvicepresidente del Barça, a los 71 años

Vinculado a los inicios de Convergència i Unió (CiU), dimitió en 2017 del club azulgrana por la decisión de jugar el partido tras el referéndum del 1 de octubre

Sergi Llanas
Barcelona -
Carles Vilarrubí, empresario y expresidente del FC Barcelona, ha muerto esta madrugada a los 71 años. Lo ha confirmado el club en un comunicado en el que ha lamentado el fallecimiento del que fue vicepresidente institucional de la entidad desde el 1 de julio de 2010 hasta el 1 de octubre de 2017. Ejerció en el cargo del club azulgrana en las directivas de Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

Vilarrubí tuvo un importante papel en el mundo empresarial y en el ámbito político. Muy vinculado a los inicios de Convergència i Unió (CiU), participó en el nacimiento de Catalunya Ràdio cuando Jordi Pujol estaba al frente de la Generalitat. Ejerció como secretario general y director adjunto de la emisora pública entre 1983 y 1986.

Antes de formar parte del entorno de Pujol, militó en Unió Democràtica de Catalunya desde 1974 hasta la fusión de ambos partidos, situándose como figura de consenso hasta las elecciones al Parlament de 1980.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado la “significativa presencia en la vida económica y social catalana” del empresario. Illa ha elogiado su “importante legado comunicativo” gracias a su impulso de la radio catalana con la fundación de la emisora pública y de Rac1.

El empresario y exvicepresidente estuvo hasta ahora investigado por la Audiencia Nacional en el caso Pujol por pagos a dos empresas de Jordi Pujol Ferrussola entre 2004 y 2012.

Otro episodio destacado fue su dimisión el 1 de octubre de 2017 después de que el presidente Bartomeu y los jugadores del primer equipo masculina se saltaran el acuerdo de la junta directiva de no jugar el partido contra Las Palmas. Cuando Bartomeu comunicó a la plantilla que no se disputaba el partido, los futbolistas dijeron que no estaban de acuerdo porque la Liga les restaría un mínimo de seis puntos (eran líderes), y finalmente optaron por jugar a puerta cerrada.

Era esposo de la presidenta de Coca Cola Europacific Parterns, Sol Daurella, empresa que fabrica, embotella y distribuye la famosa marca en 28 países de Europa, además de Australia, Nueva Zelanda, las islas del Pacífico e Indonesia. ​Fue galardonado con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat en 2015. Presidía la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición desde 2016.

Además de gastrónomo, Vilarrubí fue un apasionado del hockey sobre hielo debido a su estrecha relación en su juventud con Puigcerdà, la capital de la Cerdanya, comarca del Pirineo catalán. En la década de 1970 ejerció de portero en hockey sobre hierba en el Atlètic Terrassa Hockey Club, un hecho que le catapultó al equipo del FC Barcelona, que finalmente abandonó por un cúmulo de lesiones.

