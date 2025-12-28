Parecen inocentadas: las 10 noticias reales más surrealistas de la última década

Cuando Verne era una sección de EL PAÍS, cada 28 de diciembre por el día de los Santos Inocentes, teníamos una muy divertida costumbre: recopilábamos noticias, ocurridas durante ese año en España, que fueran tan surrealistas que parecieran una broma. Hoy recupero la tradición y recopilo los mejores titulares reales que parecen falsos de los últimos 10 años. Tirando de las listas de Verne, de hemerotecas y de noticias que llevo años guardándome, he seleccionado las que son, para mí, las 10 noticias reales más surrealistas publicadas en prensa entre 2015 y 2025. A disfrutar.

1. Acude a urgencias en Lanzarote y le dan el alta por fallecimiento

Primero, lo más importante: la joven está viva. En 2019, Acudió al centro de salud de su localidad –Arrecife, en Lanzarote– por un dolor en el costado. “La verdad es que me atendieron muy bien, a pesar de esperar unas tres horas. Eso no es raro, porque es lo habitual”, explicaba la afectada a la cadena SER de Lanzarote. “Mi sorpresa es cuando llego a casa y me pongo a mirar el informe médico, donde pone que el motivo del alta es por fallecimiento. ¡Qué fuerte! Así va la Sanidad”, contaba.

2. La Policía intenta detener a Joaquín Reyes caracterizado como Puigdemont

Desde aquí quiero mandar un saludo al anónimo ciudadano que, henchido de deber patriótico, creyó ver a Carles Puigdemont en 2018, uno de los momentos más turbulentos del procés, en el Parque Europa de Torrejón de Ardoz, dando lugar a uno de los titulares más hilarantes que recuerdo. El supuesto Puigdemont resultó ser Joaquín Reyes grabando una de sus imitaciones, tal y como nos contó Vertele. La noticia ya era graciosa en 2018, pero no olvidemos que en 2024 el Puigdemont de verdad vino a España, dio un mitin... y a él no le detuvo nadie.

3. Cárcel para un motorista ebrio que enseñó sus genitales a un policía y le dijo: “Sopla aquí”

El titular es bueno, pero la noticia, publicada el 6 de julio de 2019 por La Voz de Galicia, es mejor: cuenta que, tras una persecución, el motorista “ni corto ni perezoso, se bajó los pantalones, mostró sus genitales al agente y le dijo: ‘Sopla aquí’. La policía le comunicó que lo llevarían al juzgado de seguir faltando al respeto. El hombre les contestó: ‘Entonces también puede venir el juez a soplar aquí”. Les faltó pedir un abogado y que el delincuente dijera “el que tengo aquí colgado”. Como dice la propia noticia: “Pudiera parecer un chiste si no fuera que ocurrió de verdad”.

4. Ataca una tienda en Zaragoza y acaba haciendo de dependiente vendiendo croissants

El refrán dice que a quien madruga Dios le ayuda, pero no si eres atracador. El ladrón que, en noviembre de 2020, entró a las nueve de la mañana a una tienda de frutos secos zaragozana, según cuenta El periódico de Aragón, encontró la caja prácticamente vacía. El establecimiento llevaba apenas media hora abierto y, a falta de efectivo que robar, el caco decidió recaudarlo él mismo: encerró a las trabajadoras en la trastienda y se puso a atender a los clientes. Según explicó una de las dependientas, la trastienda tenía una puerta trasera y lograron escapar. Al salir y volver a la tienda se la encontraron llena, con el ladrón sirviendo a una clienta dos croissants y un zumo. Cuando vio a las dependientas, huyó con solo dos euros de botín, lo que había cobrado a la clienta, y fue detenido poco después gracias a las cámaras de seguridad del local.

5. Un pedo fue el detonante de un tiroteo en Torrent con cuatro heridos

El 24 de febrero de 2016, el Diario Información contaba en su edición digital la noticia de un tiroteo en el que ninguno de los implicados sabía de dónde venían los tiros, si de una pistola... O de un culo. Ese mismo día, por cierto, se publicó también una noticia que ha quedado fuera del ranking, pero que me gusta mucho: “Roban siete jamones en un bar y la policía detiene a los ladrones siguiendo el rastro de grasa”. En Verne entrevistamos a la víctima del golpe.

6. Un tigre de peluche desata el pánico en un pueblo de Murcia

“Poco antes de las 20.00, la Policía de Murcia recibió la llamada de un vecino del pueblo [Sangonera la Seca] en la que alertaba de la presencia de un tigre adulto descansando a la sombra de un olivo”, contaba esta noticia publicada el 3 de agosto de 2018 en El Heraldo. Los agentes que reunieron el valor para acercarse a la bestia descubrieron que solo se trataba de un peluche. Si es que hay cosas que solo ocurren en Murcia, y a las pruebas me remito: en 2020, en Molina de Segura, la policía murciana también recibió llamadas por la presencia de un león en la huerta. En este caso, era un perro a medio pelar.

7. Encuentran un mariachi ebrio en la puerta de su casa

Este titular corresponde a una noticia publicada en El Heraldo de Aragón el 1 de diciembre de 2016. Resumiendo: una pareja escucha ruidos a las 3 de la madrugada, se asoman al pasillo y encuentran a un mariachi borracho, que acabó siendo detenido por allanamiento de morada. Supongo que el problema es que no sabía volver volveeerrr volveeeeerrrrr a su casa.

8. Una mujer es detenida en Badalona por fingir su propio secuestro y utilizar la recompensa para jugar al bingo

Un hombre –que, además, se encontraba hospitalizado– recibe una llamada de su mujer: dice que la han secuestrado y que los delincuentes le exigen 6.000 euros de recompensa para liberarla. El hombre accede pero, como diría el meme de Leontxo García, su mujer había preparado una maravillosa jugada: los mossos, tal y como cuenta esta noticia de EL PAÍS de 2021, la localizaron gastándose ese dinero en el bingo. Había fingido el secuestro.

9. Multan a un jubilado por reírse de una bicicleta donde se leía “policía loca”

En todo municipio que se precie tiene que haber algún vehículo de la Policía Local al que le falte la “L” del final. Nunca es la L del principio, porque “Policía ocal” no tiene gracia ninguna. En mi pueblo le ha pasado a, al menos, una furgoneta –adjunto prueba– y a mí podría haberme pasado exactamente lo mismo que al protagonista de esta noticia del diario Levante de 2021, que cuenta que “la comida en la playa de un grupo de amigos acabó con una propuesta de sanción por parte de un agente de la policía local que se sintió agraviado por las risas que generó que a su bicicleta le faltara la letra L de manera que se leía ‘policía loca’ en lugar de policía local”.

10. Roba en una guardería y se olvida la documentación: “Porfa, ¿puedo pasar a por mi mochila?”

Esta noticia de 2024 publicada por la cadena SER nos muestra a un genio del crimen sin igual: el ladrón entró a la guardería (supongo que pensó que se llamaba así porque guardan mucho dinero dentro), fue descubierto cuando intentaba desmontar un ordenador, pidió disculpas y se fue. Minutos después, “regresaba porque se había olvidado la mochila con toda su documentación”, cuenta la SER. “Porfa, ¿podría pasar a por mi mochila?’, espetó a la directora. A cambio de sus pertenencias, el ladrón ha devuelto una cámara de fotos que había sustraído”. Un plan sin fisuras.

