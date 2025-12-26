¿Qué pasó en 2025? Nuestros mejores mapas y gráficos

Sobre la locura del alquiler, los jóvenes de derechas o el ‘boom’ de energía solar. Una selección de historias visuales de EL PAÍS

Este año contamos dos guerras usando satélites, simulamos riadas y explicamos la globalización con una Nintendo Switch. Hicimos mapas de todo. Y también intentamos responder preguntas que tenías —o que no sabías que tenías—: ¿Qué pasó en Valencia? ¿Quién va a la universidad? Esta es nuestra selección.

Geopolítica

De dónde sale una Nintendo Switch a dónde acaba el acero de las guerras. Historias globales que se entienden mejor con gráficos.

Explicaciones y última hora

Cuando pasa algo importante, intentamos explicarlo rápido y bien. ¿Por qué colapsó la red eléctrica? ¿Cómo se elige a un Papa? Preguntas urgentes, respuestas visuales.

España en datos

Los números que cuentan cómo vivimos: el alquiler que sube, los jóvenes que giran a la derecha, los barrios donde se llega (o no) a la universidad. España, medida y mapeada.

Clima y futuro

El año del ‘boom’ solar: el mundo se llena de paneles. Pero también el año en que el desierto siguió avanzando y el planeta cruzó el umbral de 1,5 grados.

Catástrofes

La dana de Valencia siguió presente. La contamos con simulaciones, marcas de agua en cada calle, mapas de riesgo. También seguimos los incendios en España y en Los Ángeles. Cronistas visuales de lo que no debería repetirse.

¡De todo!

No todo es serio. A veces solo queremos saber quién ganará Eurovisión, cómo mirar un eclipse o por qué Benidorm añadirá otro rascacielos. Aquí, el lado curioso del año.

¡Miles de gráficos!

Algunas historias fueron también grandes en las páginas de papel de EL PAÍS. Estas son las mejores.

Hasta aquí, una selección de nuestras historias visuales. Además, hicimos gráficos para complementar más de mil noticias del día a día del periódico. ¡Gracias por leernos!