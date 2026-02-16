Ir al contenido
Cultura
Obituario

Muere el actor Robert Duvall a los 95 años

El intérprete, ganador del Oscar y el Globo de Oro, ha fallecido este lunes

Robert Duvall en una imagen de 2014 tomada en Nueva York. Nomi Ellenson (Getty Images)
El País
El País
Los Ángeles -
El actor californiano Robert Duvall, conocido por sus papeles en El padrino, Camino al cielo o El juez, ha fallecido este lunes a los 95 años. Duvall estuvo nominado al Oscar en cinco ocasiones, aunque ganó la estatuilla solo una vez, en 1984 por el título Gracias y favores.

[Noticia en actualización. Habrá ampliación]

