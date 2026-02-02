Steven Spielberg entra en el selecto club de los EGOT tras ganar su primer Grammy

El cineasta estadounidense se hace con el galardón en la categoría a mejor película musical por el documental ‘La música de John Williams’

El legendario cineasta estadounidense Steven Spielberg se unió anoche al selecto grupo de artistas en alzarse con los cuatro premios más importantes del mundo del espectáculo, tras ganar su primer Grammy en la categoría a mejor película musical por La música de John Williams, dirigida por Laurent Bouzereau y producida por Spielberg. Con este reconocimiento, el director de Tiburón consigue el último de los cuatro galardones EGOT, acrónimo de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Con 79 años, Spielberg obtiene así uno de los honores más exclusivos, considerado por algunos como ganar el Grand Slam de la industria del entretenimiento estadounidense, que solo han conseguido cerca de 20 personas. Entre ellas se encuentran artistas como Whoopi Goldberg, Viola Davis, Jennifer Hudson, John Legend o el cantante y compositor británico Elton John, quien entró el año pasado tras ganar un Emmy por su documental Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium’.

Con esta candidatura, Spielberg amplía su palmarés de cuatro premios Emmy, un Tony y tres Óscar, conseguidos a lo largo de tres décadas. El primero de los galardones llegó en 1994 al levantar dos Oscar con La lista de Schindler como mejor película y dirección. Más tarde, su trabajo en televisión también sería reconocido con el Emmy en cuatro ocasiones por las series Pinky y Cerebro (1996), Hermanos de sangre (2002), Abducidos (2003) y The Pacific (2010). En 2022, obtuvo el Tony como productor del musical A Strange Loop, consolidando su presencia en Broadway.

El último de los EGOT

“Este reconocimiento es profundamente significativo para mí”, dijo Spielberg al recoger el premio, “porque valida lo que sé desde hace más de 50 años: la influencia de John Williams en la cultura y la música es inconmensurable y su arte y su legado no tienen rival”, añadió el cineasta.

El documental explora en profundidad la trayectoria de John Williams, de 93 años, desde sus comienzos como pianista de jazz hasta sus 54 nominaciones al Oscar, de las cuales ha ganado cinco. La cinta examina los innumerables aportes del artista al cine, incluyendo varias franquicias icónicas, además de su música para conciertos y su influencia en la cultura popular. También se presentan entrevistas con artistas y cineastas cuyas vidas han sido impactadas por su música atemporal.