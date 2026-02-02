El dalái lama triunfa en los Grammy a los 90 años: gana el premio al mejor audiolibro

El dalái lama durante la celebración de su 90º cumpleaños, el pasado 6 de julio en Dharamshala, India.

Tenzin Gyatso, que ya obtuvo en 1989 el Nobel de la Paz, se convierte en el primer líder espiritual del budismo tibetano en obtener un galardón en la gala más importante de la música

El dalái lama, líder espiritual del budismo tibetano, se alzó este domingo con su primer Grammy en la categoría a mejor audiolibro por su proyecto Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama (Meditaciones: Reflexiones de Su Santidad el dalái lama). Tenzin Gyatso, de 90 años, marca así un hito al convertirse el primer dalái lama en ganar un galardón de la Academia Nacional de Grabación de Estados Unidos.

La máxima autoridad espiritual de esta religión competía por este premio, que se otorgó durante la pregala de los Grammy, con Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story, de Kathy Garver; Into The Uncut Grass, de Trevor Noah; Lovely One: A Memoir Ketanji, de Brown Jackson, y You Know It’s True: The Real Story Of Milli Vanilli, de Fab Morvan.

En una rueda de prensa hoy lunes en Pekín, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China Lin Jian aseguró que el dalái lama “no es una figura puramente religiosa”, sino “un exiliado político” que ha estado implicado durante décadas en “actividades separatistas contrarias a China bajo el pretexto de la religión”. En ese contexto, Pekín expresó su “firme oposición” a que este tipo de premios sean utilizados, en palabras del portavoz, “como una herramienta para maniobras políticas contra China”.

El cantante Rufus Wainwright acepta el Grammy al mejor audiolibro en nombre del dalái lama, en la gala de ayer en Los Ángeles. Chris Pizzello (Invision/AP)

Su nominación seguía los pasos del artista musical Lama Tashi, quien en 2006, con su candidatura por Tibetan Master Chants, se convirtió en el primer monje tibetano en recibir una nominación a los premios más prestigiosos de la música.

A sus nueve décadas, el dalái lama sigue viviendo en la ciudad de Dharamshala, en el norte de la India, tras más de 65 años en el exilio por el control del Tíbet por parte de China. El líder de la escuela Gelug del budismo tibetano fue proclamado en 1940, con cinco años de edad, como encarnación del decimotercer lama y en 1989 ganó el Premio Nobel de la Paz.