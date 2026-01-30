Muere el escritor estadounidense James Sallis a los 81 años

El escritor estadounidense James Sallis ha muerto el pasado martes 27 de enero a los 81 años. En un comunicado en su página web han confirmado que falleció “en paz, con su esposa Karyn a su lado, después de una larga enfermedad”. Fue el autor de una serie de novelas que tenían al detective Lew Griffin como protagonista, y de Drive, el libro que en 2011 fue llevado al cine con el mismo nombre, protagonizada por Ryan Gosling.

Su carrera comenzó en los sesenta cuando escribía ciencia ficción para revistas, época en la que vendió varios relatos a escritores como Damon Knight y Michael Moorcock. Cuando rondaba los 25 años fue invitado a Londres para trabajar en la revista New Worlds, justo cuando la obra daba un salto hacia el gran formato. Fue en ese tiempo que publicó Kazoo (1967), su primer relato de ciencia ficción.

“La novela negra es parte esencial de la literatura estadounidense del último siglo”, comentó a este periódico en una entrevista hecha en 2019. Entonces era crítico sobre la situación de su país: “El racismo es el gran pecado de EE UU”, afirmó, para agregar que se había “roto la barrera de la civilidad”. “Ahora, después de mucho tiempo, se dicen cosas que antes no se podían decir. Quizás no haya solución”, dijo.

Durante su carrera publicó 18 novelas, múltiples colecciones de cuentos, poemas, ensayos y libros de musicología; además fue crítico, biógrafo del escritor afroamericano Chester Himes y traductor de novelas. También trabajó como revisor para periódicos como The New York Times, Los Angeles Times y el Washington Post; fue columnista literario del Boston Globe y de The Magazine of Fantasy & Science Fiction. Su trayectoria le consiguió el premio Bouchercon, el Hammett a la excelencia literaria en escritura policial y el Grand Prix de Littérature policière. En 2013 reconoció a este periódico que sus inspiraciones fueron muchas: “A mí me influye de todo. Películas europeas y de ciencia ficción estadounidenses de los cincuenta, Theodore Sturgeon, Julio Cortazar, Albert Camus (sobre todo El extranjero), Pablo Neruda, Raymond Queneau, Hammett y Chandler, Faulkner... Tienes que ver las baldas de mi biblioteca”.