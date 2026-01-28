Ir al contenido
Jedet gana el juicio por agresión sexual contra el productor Pérez Santana: “Quiero animar a las mujeres de la industria audiovisual a que alcen la voz”

La artista anuncia que un juez de Zaragoza ha condenado al cineasta por los hechos ocurridos en los premios Feroz, tras tres años de proceso de judicial “desgastante”

Ana Marcos
Ana Marcos
Madrid -
La actriz y cantante Jedet ha anunciado en su cuenta en Instagram que ha ganado el juicio a Javier Pérez Santana, el productor audiovisual al que denunció por agresión sexual y vejaciones en 2023. Según la artista, el juzgado número 7 de Zaragoza ha emitido una sentencia condenatoria, que puede ser recurrida, que ratifica los hechos que ella narró y sufrió en la fiesta posterior a la entrega de los premios Feroz en Zaragoza. En su comunicado no detalla los términos de la condena y tampoco ha trascendido, por el momento, información desde los tribunales.

“Estoy muy contenta”, dice Jedet a este diario. “Después de tres años, se pone fin a un proceso que ha marcado mi vida. No ha sido fácil, ha tenido un impacto real en mi salud mental, en mi trabajo y en mi vida personal. Ha sido una herida abierta que me ha acompañado a todas partes”, escribe en su perfil.

La madrugada del 29 de enero, tras la entrega de los galardones, unas 200 personas, todas invitadas a la gala, acudieron al Espacio Ebro en Zaragoza, el lugar reservado por la organización de los Feroz para celebrar la fiesta posterior al evento a la que acudieron Jedet y Pérez Santana, entre otros. La celebración se alargó hasta las seis de la mañana. Varios testigos consultados por EL PAÍS en aquel momento relataron que vieron cómo el productor, en un estado alterado, “besaba en la boca y en el cuello y le tocaba el culo” a varios hombres sin su permiso. El cineasta mantuvo esta actitud hasta que la actriz decidió denunciar su comportamiento, según aquellas mismas fuentes. Ahora, Jedet agradece a todos aquellos que lo vieron y fueron después a declarar: “No era fácil implicarse en algo que no les afectaba directamente”.

Cuando la intérprete le paró los pies, el equipo de seguridad del evento actuó, según un comunicado publicado aquel por la AICE. Al evento acudió la Policía Nacional. Y la mañana del 29 de enero, Pérez Santana fue detenido. Tras declarar ante un juez, fue puesto en libertad con cargos. La Fiscalía solicitó inicialmente un año de prisión por estos hechos. Fue entonces cuando comenzó el proceso judicial que ha culminado este miércoles con su condena. “Durante todo este tiempo he respetado los tiempos de la justicia y he sostenido un proceso largo y duro y muy desgastante”, escribe Jedet que no concreta los detalles de la resolución.

En el mismo mensaje, la artista, que durante este tiempo siempre ha animado a otras mujeres a hablar y denunciar, incide en que empatiza, en sus palabras, con “el por qué muchas mujeres no deciden denunciar: los procesos son largos, complejos y porque una tiene que revivir una y otra vez lo sucedido. Porque denunciar también tiene un precio”. Solo un 8% de las víctimas que sufren violencia sexual se atreve a denunciar, según datos del Ministerio de Igualdad. “Aun así tengo claro que hacerlo fue necesario. No podemos permitir que quienes cometen delitos contra nosotras queden impunes”.

Para terminar, la artista le pide a las mujeres de la industria cultural y audiovisual que “alcen la voz ante cualquier situación de abuso o de sobrepaso”. “Sé que no soy la única y que hay compañeras que han vivido situaciones similares”, continúa. “Es importante que entendamos que no estamos solas y que nuestras experiencias importan”. El 60,3% de las mujeres de este sector asegura haber sufrido algún tipo de violencia sexual en los espacios relacionados con la industria del cine y del audiovisual, según el primer gran informe de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) publicado en 2025.

