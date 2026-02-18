España registra el primer aumento en nacimientos en la última década

Recién nacido en un hospital con una etiqueta de identificación en el pie, en una imagen de archivo.

Por primera vez en la última década, España ha registrado un aumento en la natalidad. De acuerdo con las cifras que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado nacieron 321.164 bebés, 3.159 más que en 2024. Los datos publicados este miércoles son estimaciones realizadas a partir de las inscripciones en los registros civiles informatizados, por lo que habrá que esperar a las cifras definitivas para confirmar la evolución de nacimientos. Durante los últimos 10 años, los nacimientos en el país habían ido a la baja de manera sostenida.

A pesar de este ligero ascenso de apenas un 1%, que rompe con la tendencia decreciente, en España la natalidad ha tenido una caída de 23,5% entre 2015 y 2025. Las defunciones aumentaron un 2,5%, por lo que el crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) sigue en negativo.

Este aumento en la natalidad se preveía desde el 2024. Sin embargo, los datos oficiales confirmaron la tendencia a la baja que ha sostenido España desde la última década: de 427.595 bebés en 2014 a 318.005 en 2024, el año con menos nacimientos en el país.

Aun cuando la natalidad en España decreció durante los últimos años, la población ha ido en aumento. En 2025, el país superó los 49,5 millones de habitantes. De ellos, más de 10 millones han nacido en el extranjero.

[Noticia de última hora. Habrá actualización]