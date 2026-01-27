Philip Glass cancela el estreno mundial de su sinfonía en el Kennedy Center por el control de Trump en la institución

El aclamado compositor estadounidense Philip Glass ha anunciado este martes que retirará el estreno mundial de su sinfonía Lincoln del Kennedy Center, el gran recinto para las artes escénicas de la capital estadounidense, porque considera que “los valores de su obra entran en conflicto con los del centro”, actualmente tomado por la Administración de Donald Trump.

Nada más sentarse en el Despacho Oval para su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos se autoproclamó presidente de la institución y nombró a nuevos consejeros de confianza para la junta directiva. Desde entonces lo ha convertido en un templo MAGA (acrónimo en inglés de Make America Great Again, el movimiento que impulsa a Trump). Ha cambiado la programación para ofrecer obras con criterios más políticos e ideológicos, ha celebrado congresos republicanos y actos para su promoción personal, e incluso una vigilia por el asesinato del líder derechista juvenil Charlie Kirk, mientras la asistencia al centro del público se ha desplomado en los últimos meses. A finales de diciembre, el mandatario republicano ordenó añadir su nombre al centro que ha pasado a denominarse oficialmente “The Trump Kennedy Center”.

Glass, que fue premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA en 2022, se suma así a otros artistas que han renunciado a actuar en el recinto, que se levanta entre el río Potomac y el histórico hotel Watergate. La Ópera Nacional de Washington anunció hace un par de semanas que abandonaba la que había sido su sede durante los últimos 50 años por el mismo motivo. La soprano ganadora de cinco premios Grammy, Renée Flemming, anunció hace unos días que tampoco actuaría en el centro. Otros artistas como Béla Fleck, la cantante folk Kristy Lee, las intérpretes Issa Rae y la banda de rock de Filadelfia Low Cut Connie, también han cancelado sus actuaciones.

“Después de una cuidadosa reflexión, he decidido retirar mi Sinfonía 15 Lincoln del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas”, escribió Glass en un comunicado publicado en X.

La Orquesta Sinfónica Nacional encomendó hace seis años a Glass, que la próxima semana cumplirá 89 años, la composición de una sinfonía para conmemorar el 50 aniversario del centro y el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos de Reino Unido, que se celebra este año. Glass, uno de los compositores más influyentes de Estados Unidos, había programado el estreno mundial de la obra Lincoln, interpretada por la orquesta para finales del próximo junio.

“La Sinfonía 15 es un retrato de Abraham Lincoln, y los valores del Kennedy Center hoy están en conflicto directo con el mensaje de la Sinfonía”, escribió Glass en redes sociales. Este compositor y pianista, nacido en Baltimore y vecino de Washington, es autor de algunas de las obras sinfónicas más destacadas del siglo XX y principios del XXI. Ha compuesto óperas como Einstein en la Playa, Akhnaten, The Voyage y The Perfect American. Ha compuesto melodías para bandas sonoras de películas y ha participado en grandes producciones de Broadway.

El estreno de Lincoln era uno de los eventos más esperados en la comunidad artística de la capital. La decisión de Glass ha sorprendido a los ejecutivos del centro y de la sinfónica, según explica The New York Times. “Sentimos una gran admiración por Philip Glass y nos sorprendió enterarnos de su decisión al mismo tiempo que la prensa”, declaró Jean Davidson, director ejecutivo de la orquesta.

Tras el anuncio de la Ópera Nacional de que no volvería a programar en el que había sido su centro de referencia desde 1971, la Orquesta Sinfónica Nacional queda como la última gran institución artística que mantiene su actividad en el recinto.

El director artístico de la Orquesta Nacional, Gianandrea Noseda, ha manifestado que la institución permanecerá en el Kennedy Center pese a las suspensiones y cancelaciones. El italiano explica que trata de mantenerse ajeno al ruido político que rodea al recinto y limitarse al arte de la música.

El desembarco de Trump en el centro coincide con el desplome de la asistencia del público en torno a un 50%. Sin embargo, las finanzas del centro están mejorando tras la organización de una convención republicana, y sobre todo de la gala anual de este año, cuando los amigos y aliados del presidente dejaron donaciones récord.

Otra de las polémicas con el centro se produjo el pasado diciembre, cuando Trump ofreció la instalación a la FIFA para celebrar el sorteo del mundial de fútbol que este año organizarán de forma conjunta Estados Unidos, Canadá y México. La cesión se produjo de forma gratuita y sin comentarlo previamente a la junta.